 Işıl Yücesoy; ‘İzninizle’ çok eski bir rüyam!

Işıl Yücesoy bu yıl sahnede 55. yılını kutluyor. 22 Nisan akşamı yeniden tiyatro sahnesine çıkacak olan sanatçı İzzet Çalışlar’ın yazdığı Arsen Gürzap’ın yönettiği ‘İzninizle’ adlı tek kişilik oyun ile İzmir’de Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnede olacak.

Çok yönlü başarılı sanatçıyı ilk 90 lı yıllarda Taksim’de bulunan İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnesinde Turhan Selçuk’un ‘Abdülcambaz’ adlı eserinde izlemiştim. Rol aldığı tv dizileri, sinema filmleri ve şarkıları ile sanat dünyasının sevilen ismi yeni oyunu ile de sahnelerde ki başarısını sürdürmeye devam ediyor.

‘İzninizle’ evli ve iki çocuklu bir kadının hikayesi hikayesi, uzun yıllar süren evliliğinde aldatıldığını anlamasıyla içine düştüğü sıkıntılar ve toplum baskısından kurtulmaya çalışması anlatılıyor, yani sıradan ve mutsuz bir evliliği olan bir kadının hikayesi bu , oyunun müziklerini aynı zamanda Işıl Yücesoy’un müzik direktörü olan Berkan Kaya yapmış. Dekor Ethem Özbora, Işık Tasarım Önder Arık imzalı.



Daha evvelki yıllarda Devlet Tiyatroları sahnelerinde “Giydirici” ve “Orkestra” oyunları ile seyirci karşısına çıkan Işıl Yücesoy ve Arsen Gürzap’ı üçüncü kez bir araya getiren ‘İzninizle’ ile dostluklarını başarıları ile sahneye taşımaya hazırlanıyorlar.

Işıl Yücesoy oyunla ilgili olarak: “Benim yaşıma gelmiş bir kadının, nasıl tekdüze yaşayarak bir hayat sürdüğünü, evlatları ve kocası tarafından nasıl sıradanlaşmış bir hayata sahip olduğunu görecekler. Biraz da şöyle bir mesaj var; bir silkelenin, hele bir hayata bakın. Belki sizi daha ilginç bir noktaya götürecek fırsatlar vardır da siz hep gözünüzü kapatmışsınızdır. Bu ekonomik de olabilir ki bu oyun bize onu gösteriyor. Ama oyun izleyenlere ‘siz ayakta durun’ diyecek. Çok yakın bir kadının hikayesini izleyecekler. Tek kişilik bir oyun, çok kişilik bir oyun haline gelecek.”derken.

Arsen Gürzap, yönetmenliğini yaptığı İzninle oyunu ile ilgili olarak : “Seyircinin çoğunluğu oyunun kendi yaşamına dokunduğunu hissedecek diye düşünüyorum. Tek kişilik demeyelim çok kişilik bir oyun. Bence salonda o gün kaç kişi varsa, o kadar kişilik bir oyun. Türkiye’nin en profesyonel kimliklerinden biri müziğe ses verecek. Bence bu bir hoşluktur, bir güzelliktir çok sık karşılaşacağımız bir şey de değil. Oyunun duygusunun gerektirdiği yorumla şarkı söyleyebilecek bir kimlik var karşımızda. O kimliğin yorumuyla dinleyecekler. Ben şimdi bir şarkı dinliyorum diye değil, o düşünceleri bir şarkı aracılığıyla duyacaklar. Onun için çok hoş olacak bence.” diyor.





‘İzninizle ‘ çok eski bir rüyam diyen Işıl Yücesoy bu oyunu gerçekleştireceğim için çok mutluyum diyor.

Yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde Vigor Yapım’ın üstlendiği ‘İzninizle’ 22 Nisan’da ki prömiyerinden sonra 24 Nisan Çarşamba gecesi Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi sahnesinde olacak.

Sahne çalışmalarını da sık aralıklarla devam ettiren Yücesoy 27 Nisan cumartesi gecesi Suadiye’de bulunan Decollage Kültür Merkezi’nde şarkıları ile sahnede olacak.



Adnan Koç yorumuyla Halil İbrahim Ceyhan şarkısı ‘Be Zalim’!

Sahnelerin ve ekranın başarılı ismi Adnan Koç sessizliğini oyuncu arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan'ın söz ve müziğini yaptığı 'Be Zalim' adlı şarkı ile bozuyor.





19 Nisan Cuma günü tüm dijitalde müzikseverlerin beğenisine sunulacak yeni teklinin aranjesi Tarık İster imzalı.

Geçtiğimiz yıl Kanal 7 de ekranlarında gösterilen Emanet adlı dizide birlikte rol alan Halil İbrahim Ceyhan ve Adnan Koç müzikal anlamda çok iyi bir iş birliği ortaya çıkarmışlar.





Adnan Koç’un kendine özgü müzikal anlayışını yansıtan şarkı duygusal oluşu yanında elektronik müzik elementlerini geleneksel Türk müziği motifleri ile ustaca birleştiren bir şarkı olmuş, dinleyicilere hem yenilikçi hem de tanıdık bir deneyim vaat ediyor.

Şubat ayı başlarında stüdyo aşamasında dinlediğim 'Be Zalim' derin duygusal temalar ve kuvvetli melodilerin bir araya getirmiş şık bir parça. Şarkının video klibini İmre Haydaroğlu çekmiş. Klipte, Adnan Koç, oyunculuğunun tüm hünerlerini gözler önüne serdiği bir performans sergiliyor.

Özgün tarzı ile bir kez daha müzik dünyasında ses getirmeye hazırlanan Adnan Koç, kendi kulvarında 2024 yılının en etkileyici şarkılarından birine imzasını atmış durumda, sanatçının bir sonraki çalışması yaz aylarında çıkaracağı Zekai Tunca imzalı cover şarkısı da bu yaz klüplerde çalacak gibi.



İSTANBUL DİJİTAL SANAT FESTİVALİ BAŞLIYOR!

Bu yıl 4. kez 2-5 Mayıs tarihleri arasında AKM de gerçekleşecek olan İstanbul Dijital Sanat Festivali’nde moda, dijital sanat ile buluşacak.





T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile düzenlenecek festivalin ilk kez hazırlanan moda bölümünde sanatseverler, yapay zekanın tasarladığı desenlere ve bu desenlerin dijital dönüşümlerine tanıklık edecekler.

Niyazi Erdoğan’ın küratörlüğünde hazırlanan moda bölümünde; Arzu Kaprol, EzraTuba, Kerim Dündar -YAZAKA, Kıvanç Aykan ve Azerbaycan’ın ilk yapay zeka tasarımcısı Shusha yer alacak.

Tasarımcıların moda ve dijital tasarım bağlamında üretkenliklerini gözler önüne sereceği festivalin bu bölümünde, modanın dijital algı üzerinden gerçeklik arayışına nasıl bir vizyon kazandırdığı sorusuna yanıtlar aranacak.

İzleyicileri çok farklı dünyalara götürecek olan festivalin moda bölümünde, Bediz Yıldırım moderatörlüğünde ‘Moda & Tasarımın Değişen Kimliği Dün & Bugün & Yarın’ ve ‘Moda & Tasarımda Yeni Mecralar & İletişim’ adlı iki seminer gerçekleştirilecek

“Search Reality” Gerçekliği Ara temasıyla düzenlenecek olan Festival, sanatseverlerin dijital dünyayı farklı açılardan deneyimlemesini sağlayacak.

Sergi, ziyaretçilere algılanan gerçekliği "avatar" tanımının tarihi süreci üzerinden sorgulayan etkileşimli bir sanat deneyimi sunacak. Sanatseverler; gerçeklik ve sanal gerçeklik, kimlik ve oyun, insan ve avatar kavramları arasındaki ilişkileri inceleyen ödüllü ve interaktif eserler aracılığıyla varoluşun farklı boyutlarını keşfedecek.

Sergi kapsamında, video oyunları ve sanal gerçeklik teknolojileri aracılığıyla avatar deneyimini farklı boyutlara taşıyan 11 etkileşimli deneyim yer alacak.

Savaş ve Barış Macaristan Avrupa Turnesinde!

5 Nisan tarihinde başlayıp 27 Nisan tarihinde son bulacak 11. Uluslararası Madách Tiyatro Buluşması’na 30 ülkenin tiyatro oyunları sergilenecek. Festivalin ana organizatörü ve kurucusu olan Attila Vidnyánszky yaptığı açıklamada festivalin en önemli amacının siyasetin yıktığı köprüleri yeniden inşa etmek olduğunu belirtiyor.





Sezonun en iyi oyunlarından geçtiğimiz Şubat ayında sayfamda sizlerle paylaştığım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu “Savaş ve Barış” Uluslararası 11. Madách Tiyatro Buluşması (MITEM) çerçevesinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte seyircisiyle buluşacak.

Lev Tolstoy’un yazdığı, Eva Mahkovic’in uyarladığı, Aslı Önal’ın çevirdiği, Aleksandar Popovski’nin yönettiği “Savaş ve Barış”, 18 Nisan 2024 Perşembe günü 18.00’de Ulusal Tiyatro’da sahnelenecek. Bu gösterimden sonra 21 Nisan Pazar akşamı da Belgrad’da sahnelenecek.

Levent Üzümcü, Can Başak, Ayşegül İşsever, Defne Gürmen Yüksel, Murat Bavli, Mutlu Güney, Doğan Altınel, Melisa Demirhan, Deran Özgen, Osman Kaba, Sefa Turan, Ersin Bağcıoğlu, İpek Uğuz, Yağmur Topçu, Dilara Demirdüzen, Taha Karakaş, İlker Sami Kılıç, Nevzat Sinan Taştan, Ogeday Erkut, Mesut Çırak, Salih Şimşek, Berfin Berber’in rol aldığı ‘Savaş ve Barış ‘ oyun 1805 ve 1820 arasında Napolyon’un 1812’de Rusya’yı işgalinin hemen öncesinde geçiyo

Tehlikeli İlişkiler, Bir Yaz Gecesi Rüyası, İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz adlı oyunlarını izleme fırsatını bulduğum yönetmen Aleksandar Poppvski bu oyunda renk cümbüşü yanında sahnede değişik bir atmosfer de ortaya çıkarıyor. Kiril Djaikovski’nin müzikleri, Canan Göknil’in kostümleri ile beraber Sven Jonke ve Vanja Magic’ib sahne dekor tasarımları mükemmel. Özellikle kar yağışı sahneleri fevkalade yaklaşık üç buçuk saat süren iki perdelik oyun su gibi akıp geçiyor.

Dünya savaşların anlamsızlığını anlatan ‘Savaş ve Barış ‘ izlenilmeye değer.



Bir Boksör Hikayesi “Dengeler: Biri Olmak” GAİN’de başlıyor!

GAİN kanalının beklenen dizisi Cihangir Ceyhan’ın başrolünü oynadığı “Dengeler: Biri Olmak” 19 Nisan’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.





Yaşı geçmesine rağmen profesyonel boksör hayalini kaybetmeyen merdiven altı bir boksörün hikayesi “Dengeler: Biri Olmak”.

Inter Yapım imzalı “Dengeler: Biri Olmak” dizisinde Cihangir Ceyhan yanında Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut, Savaş Satış, Burak Şafak, Tanju Bilir, Ulvi Kahyaoğlu, Gurur Çiçekoğlu, Zamire Zeynep Özdemir, Mücahit Koçak, Canan Ürekil ve Ersin Olgaç gibi başarılı oyuncular var.

Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir’in yaptığı “Dengeler: Biri Olmak” dizisinin senaryosu ise Sarp Kalfaoğlu imzalı.

Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Cihangir Ceyhan, yaşadıkları sonucunda gayrimeşru dünyaya çekilen Ferit Kamacı karakterini canlandırıyor. Çocukluğundan beri bambaşka bir hayatın hayaliyle yaşan Ferit’in kendisini adım adım suç, şiddet, hırs ve intikam dolu bir dünyanın içinde buluşu, gerçekleşmemiş ihtimallerle birlikte çocuk ruhunu ve naifliğini arkasında bırakmak zorunda kalan Ferit, “biri olma” yolunda ki çabaları var bu dizide.