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Taylan Kümeli: Ne lezzetten ne de sağlıktan vazgeçmeyin

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 04-11-2024 20:02

Ayvalık’ta  bu yıl 19'uncusu gerçekleşen  Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali  01-03  Kasım 2024  tarihleri arasında  yoğun ilgi ile  karşılandı. Festivalde zeytin ve zeytinyağının sağlık iksiri üzerine Ayvalık halkı ile  söyleşi yapan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Prof. Dr. Taylan Kümeli samimi ve içten anlatımıyla dikkat  çekti.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası (ATO), Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile ATO Duyusal Analiz Laboratuarı iş birliğiyle yapılan 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında gelişen festivalde Kümeli  yağların insan üzerinde etkilerinden, zeytinden ziyade insan hayatının sağlıklı yaşam konularına değindi. Özellikle 'Ne lezzeten ne de sağlıktan vazgeçmeyin' diyen Kümeli sağlık ve diyet açısından haftada bir gün  akşam yemeği yemeğin önerisinde bulundu.

Yağların  insan sağlığı ve beslenmesi için temel bir besin grubu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Taylan Kümeli maddeleyerek yağların insan üzerindeki etkilerine değindi.

1. Enerji Kaynağıdır

Yağlar, gram başına 9 kalori ile en yoğun enerji kaynağıdır ve vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. Özellikle düşük enerji alımına ihtiyaç duyulduğunda veya yoğun fiziksel aktivite sırasında yağlar önemli bir rol oynar.

 

2. Vitamin Emilimi İçin Gereklidir

A, D, E ve K vitaminleri gibi yağda çözünen vitaminlerin emilimi için vücuda yağ girmesi gerekir. Bu vitaminler kemik sağlığı, bağışıklık sistemi ve hücre yenilenmesi gibi birçok hayati fonksiyonu destekler.

 

3. Hücre Yapısında Temeldir

Yağlar, hücre zarlarının temel yapı taşlarından biridir. Hücrelerin sağlıklı bir şekilde çalışması, zarlarının esnekliğini koruyabilmesi için yeterli miktarda yağ alımı gereklidir.

 

4. Hormon Üretiminde Rol Alır

Yağlar, özellikle steroid hormonlar (östrojen, testosteron gibi) ve stres hormonlarının üretimi için gereklidir. Hormon dengesi, metabolizma, büyüme ve üreme sağlığı için hayati önem taşır.

 

5. Beyin ve Sinir Sistemi Sağlığını Destekler

Beynin büyük bir kısmı yağdan oluşur ve sağlıklı beyin fonksiyonları için omega-3 ve omega-6 gibi yağ asitleri önemlidir. Bu yağlar, hafıza, öğrenme ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasında rol oynar.

 

6. İltihap ve Bağışıklık Fonksiyonlarını Destekler

Omega-3 yağ asitleri gibi bazı yağ türleri, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler gösterir. Bu nedenle kalp-damar hastalıkları, artrit ve diğer iltihaplı hastalıklara karşı koruma sağlar.

 

7. Doygunluk Hissi Verir

Yağlar mideyi yavaş terk eder, bu da uzun süre tokluk hissi sağlar. Bu özellik, sağlıklı bir kilo yönetimi için önemlidir, çünkü daha uzun süre tok hissetmeyi sağlar ve gereksiz atıştırmaları azaltabilir.

 

8. Vücut Isısını Korur ve Organları Korur

Vücutta depolanan yağlar, özellikle soğuk havalarda vücut ısısını korur ve organları darbelere karşı koruyarak tampon görevi görür.

 

Yağların Türleri ve Tüketim Önerileri

 

              •  Sağlıklı Yağlar: Tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar sağlıklı kabul edilir. Zeytinyağı, avokado, fındık ve balık gibi kaynaklardan alınabilir.

              •  Doymuş Yağlar: Ölçülü tüketilmeli; kırmızı et, süt ürünleri ve hindistancevizi yağında bulunur. Aşırıya kaçılmamalıdır.

              • Trans Yağlar: Kaçınılması gereken yağlardır; işlenmiş gıdalarda bulunur ve kalp sağlığı için risklidir.

Yağlar dengeli bir beslenme düzeninde çok önemlidir, ancak doğru yağ türlerini seçmek ve miktarını aşırıya kaçmadan tüketmek gerekir, dedi.

Festivalin son gününde  Ayvalık Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen Zeytinyağlı  Yemek  Yarışmasında  gastoronomi yazarı  ve oyuncu Rıza Sönmez, yemek kültürü  yazarı  Arzu Acurol, Şef Sait Ergün ve Yemek Bloggerı  Gülten Kurtoğlu Özdemir  ile ben de yarışma jürisinde idim.



Gerçekleşen yarışmada birbirinden güzel speciyaller ile karşı karşıya kaldık, birinciliği portakallı zeytinyağlı kereviz yemeği ile Hicran Atıcı kazanırken  yarışmanın ikincisi Arapsaçlı sübye ile  Çetin İçten, üçüncülüğü Afyon bükme ile   Aysun Kubaş kazandı.

 

Zeytinyağlı Yarışma Kazananlar

Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca,yaptığı açıklamada, Ayvalık Ticaret Odası ile organize edilen zeytinyağlı yemek yarışmasına ev kadınlarının gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında düzenlenen ilçenin yöresel zeytinyağlı yemekleri yarışmasına ilçedeki kadınları dahil ettiklerini belirten Çakırca, "İnşallah bu yarışmanın sonunda, Ayvalık'ın gastronomideki yerini alabilecek yemekleri ön plana çıkartmış olacağız." dedi.

Ayvalık'ın zeytinyağlı yemeklerini gastronomi turizmine kazandırabilmeyi amaçladıklarına değinen Çakırca, Ayvalık ve Türk mutfağındaki zeytinyağlı yemeklerin çeşitliliğini arttırabilmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.



Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise ilçedeki ev kadınlarının hünerli elleriyle yapılan lezzetlerin profesyonel jüri tarafından değerlendirildiğini belirterek, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Başta zeytinyağı olmak üzere Ayvalık'ın farklı değerlerini ortaya çıkartarak, turizm çeşitliliğini arttırabilmeyi amaçladıklarını vurgulayan Ergin, "Gastronomi alanında da Ayvalık mutfağının çeşitliliğini pozitif yönde yükseltebilmenin gayretindeyiz. Ayvalık bir mübadele kentidir. Bu mübadeleyle beraber gelen tüm kültürlerin Türkiye geneline yansıtılması gerekir. İnşallah önümüzdeki yıllarda da daha komplike etkinliklerle bu çabalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Geleneksel zeytin hasat kültürünü yaşatmaya çalışan festival Dj Serhan Sokulgan'ın ritmik ve popüler şarkılarını çaldığı gece  ile  başladı Kırlangıç AVM mevkiinde,  zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin standlarında sundukları ürünleri yanında birbirinden değerli katılımcıların iştirakleri  ile gerçekleşti. İlk gece Murat Mermer, ikinci gece ise Bulutsuzluk Özlemi konserleri ile Ayvalıklılar eğlendi.

Doğası, coğrafi dokusu, tarihi ile bir başka olan Ayvalık'ta sonbahar  da bir başka güzel. Festival sürecinde konaklama için Ayvalık Cumhuriyet Meydanının deniz tarafında Oteller Aralığı denilen sokakta ' Latibule Özel'de kaldım, şirin temiz ve renkli odalarda olmak güzel idi. Hemen yakınındaki çay bahçelerinde deniz kenarında çay  ve Ayvalık tostu mükemmel oldu, her geldiğimde uğradığım Güler Tatlının Lor tatlısı yine efsane idi. Öğle  yemeği için ilçenin Macaron Bölgesinde pandemi döneminde açılan gastronomi mezunu genç ve başarılı Kağan Şef'in  'Lezzet Köşesi Ayvalık ' adlı restaurantında nefis speciyalleri tattık, hepsi özel hepsi güzel idi.


İlk gece Cunda Adasını turladık, 1 Kasım olmasına rağmen mekanlar yine tıklım tıkıştı Sait Ergun'un işlettiği 'Sayfiye Cunda' ya karargah kurduk. Çeşit çeşit mezelerin tatları ve sunumları nefis idi, salata ve ara sıcaklar enfes idi gerçekten, Aklınızda olsun Cunda Adası'na gittiğiniz de Sayfiye Cunda'yı es geçmeyin perşembeleri canlı müzik  var. Cunda sokakları dopdolu idi, Cactus bahçesinde oturduk, clubler çok dolu olmasada  mekanlardan dj formatlı Türkçe Pop şarkıları  ' Ah eski geceler ' dedirtiyordu insana.... Cunda Adası'nın en iyilerinden Bay Nihat yine dopdolu idi.

Ayvalık'ta yeni Alaçatı olarak adlandırdığım Macoron Bölgesi yeni butik otelleri ve şirin mekanları  ile dikkat çekiyor, özellikle minik meyhaneleri muhteşem. Bu bölgede Çarşamba ve Pazar günleri arasında açık olan Tunca Subaşı'nın işlettiği 'Yuri Chefs adlı restaurant barı şiddetle öneririm. Küçük bahçesi ve atmosferi yanında speciyalleri ile  mükemmel.

 

 

‘‘ BAŞKA Bİ’ FESTİVAL’’

 2-9 Kasım 2024  tarihleri arasında dokuzuncu kez gerçekleşecek   Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali başladı.

Festivalin açılışı 2 Kasım tarihinde Atlas 1948 Sineması’nda yapılırken etkinlikler ve gösterimler ise Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması ile Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde gerçekleşmeye  devam ediyor.

“Başka Bi’ Festival” mottosuyla yolculuğuna devam eden festivalin jürisi başkanı Altın Ayı Ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu  olurken  jüri de oyuncu Güliz Gençoğlu, yönetmen Nuri Cihan Özdoğan, yapımcı ve yönetmen Nurullah Yenihan, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven yer alacak.

Festivalde ustalık sınıfları, atölyeler, söyleşiler, paneller ve özel etkinliklerle beraber bi’ dünya sinemacı sinemaseverlerle bir araya gelirken kısa filmler ile  sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki ve sanatsal gelişimlerine destek olmak ve nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen 9. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali, tüm programıyla sinemaseverlere yoğun bir hafta yaşatacak.

9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali’nin film ve proje başvuruları her sene olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor.  Sinema sanatının çekirdeğini teşkil eden kısa film üretimine teşvik için düzenlenen festivale 400'e yakın başvuru gerçekleşti.  Festivalin 9 Kasım cumartesi gecesi  gerçekleşecek ödül töreninde toplam 175 bin TL değerinde nakdi ve yapım destek ödülü dağıtılacak. Bunların yanı sıra gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim ücreti de ödenecek. 

Birbirinden farklı temalarda çekilen kısa film seçkisini yoğun bir programla sinemaseverlerin ilgisine sunacak festivalde sürprizlerle dolu birçok etkinlik yanında söyleşi, panel, ustalık sınıfı ve atölye de gerçekleştirilecek. Festival boyunca Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Sennur Nogaylar, Ali Osman Emirosmanoğlu, Renan Bilek, Mehmet Güleryüz, Çağdaş Onur Öztürk ve Gökhan Kırdar gibi değerli isimler seyirci ile söyleşilerde buluşacaklar.

İşitme ve görme engelli bireylerin de unutulmadığı festivalde, özel olarak hazırlanan bazı gösterimlere ayrıntılı altyazı ve sesli betimlemeyle erişim mümkün olacak.

 

Ege ve Asya’dan  ‘Yalan  Oldu’ sürprizi!

Ege ve Asya  90 lı yılların en sevilen yorumcularından benimde en sevdiklerimden, onların şarkıları o güzel yorumları ile  bir ömür geçti, geçiyor.

 

Türk pop müziğinde  kendi stillerini yaratarak, müzik tarihimize   adlarını yazdıran başarılı  iki yorumcu Ege ve Asya şimdilerde  güçlerini birleştirerek  Latin pop ritimlerinin akustik enstrümanlarla ustaca birleştirildiği şarkıda Ege ve Asya mükemmel uyumlarını kusursuz vokal tekniklerini ile birleştirerek ortaya bir başyapıt çıkarmışlar.

Ege'nin yıllar önce yazıp bir kenara koyduğu, tesadüf eseri ortaya çıkan şarkının sözü müziği kendisine düzenlemesi Erol Temizel imzasını taşıyor. 25 Ekim tarihinde T Ekspres Prodüksiyon etiketiyle yayınlanan  "Yalan Oldu" aynı zamanda dinleyeni dansa davet eden yapısıyla kışkırtıcı bir şarkı.

Her dinleyişte kulakta hızlıca yer eden, akıcı melodisi ile ruhu kaplayan yapısıyla Yalan Oldu; şimdiden yılın düeti olmaya adaylığını açıkladı bile.

İkilinin birlikte performans görüntülerinin yer aldığı video klip Yavuz Selim Kılınç yönetmenliğinde çekilmiş. Bu başarılı  ikilinin yeni çalışmalarını sabırsızlıkla bekliyorum.

 

'Muskat ‘ sahnede!

Şimdilerde  Show Tv’nin  başarılı işlerinden ‘Siyah Kalp’ de rol alan Esra Dermancıoğlu  tek kişilik  yeni oyunu   ‘Muskat ‘ ile  dikkat  çekiyor.

Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği, yapımını Kadar’ın, yapımcılığını Begüm Ertuğrul’un üstlendiği ‘Muskat’ oyununu galasında izledim. Oyun için 1.5  yıl çalışmış  ekip  güzel bir  iş  ortaya çıkarmışlar.

Yıllardır bakımını üstlendiği annesinin ölümünden sonra Yaşar’ın  zihninin derinliklerinde yaşananları sahneye aktaran Muskat adlı  oyun baskı altında yaşayan Yaşar ile annesi Selma’nın hikayesi.

Annesiyle yaşamı boyunca bir türlü barışamayan Yaşar’ın , onu kaybettikten sonra içinden geçenleri sahneye taşıması Muskat. Özellikle  “Bugün annem öldü benim, dünyanın en mutlu günü” diye oyunun başlıyor oluşu  dikkat çekici.

Konu olarak dram ele alınmış olsa da  Esra Dermancıoğlu’nun sahnedeki yer yer  komik  şakaları  oyuna renk  katıyor.  Yaşar’ın hayalleri, yapamadıkları, sustukları, özgürlük duygusu, Paris hayali, müzeler, sanatçılar ve düşündükleri Muskat’ın ana konusu.

Değişik bir anne kız ilişkisinin sahneye  taşınması bu  tek  perdelik 50 dakikalık oyun.  Ve dekorsuz bir sahnede.

Muskat’ın galasına sanat dünyasından birçok isim katıldı. Davetliler arasında Enis Arıkan, Ece Yörenç, Selen Uçer, Elit Andaç Çam, Songül Öden, Esra Ruşan, Emre Taşkıran, Levent Can, Burak Sergen-Gizem Şağban, Belçim Bilgin-Ayfer Dönmez, Selen Öztürk, Gülcan Arslan, Erdem Kaynarca, Aras Aydın, Özgür Daniel Foster, Mert Öner, Melisa Doğu, Hande Ataizi, Tanju Babacan, Aras Şenol, Deniz Işın, Fatih Özkan vardı.

 

Oyunun yeni tarihleri.

 

13 Kasım Çarşamba, Saat: 19.00 - Zorlu PSM %100 Studio Sahnesi

13 Kasım Çarşamba, Saat: 21.00 - Zorlu PSM %100 Studio Sahnesi

14 Kasım Perşembe, Saat: 21.30 - Komedi Kulüp by Brothers

15 Kasım Cuma, Saat: 19.00 - Fişekhane İkinci Sahne
15 Kasım Cuma, Saat: 21.00 - Fişekhane İkinci Sahne

06 Aralık Cuma, Saat: 20.00 - Ankara Arcadium Sahne

 

Ankara Film Festivali  35. Yaşında!

35. Ankara Film Festivali  bu yıl 7-15  Kasım 2024  tarihleri arasında  gerçekleşecek.

Festivalde  Aziz Nesin Emek Ödülü  Müjdat Gezen’e, Sanat Çınarı Ödülü Şefika Kutluer’e, Kitle İletişim Ödülü Kurtuluş Özyazıcı’ya, Vakıf Özel Ödülü Berkay Ateş’e, Vakıf Özel Ödülü ise  Selda Taşkın’a verilecek.

35. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması jürisinde  Onur Saylak jüri başkanı olurken Burcu Biricik, Burçak Evren,  Çiçek Kahraman ile Serkan Keskin olacak.

Ulusal Kısa Film Yarışması’na bu yıl 174 filmin başvururken  yarışmaya  14 kısa film katılıyor, jüri de  Ece Yüksel, Melikşah Altuntaş ve Ruken Öztürk var. 

Ulusal Belgesel Film Yarışması’n  87 film başvurmuş  yarışmada 8 film, Nihan Gider Işıkman, Ulaş Tosun ve Berna Gençalp’ten oluşan jürinin karşısına çıkacak.


Ankara Film Festivali’nin “35’e Özel” seçkisi, festival tarihinde En İyi Film Ödülü’nü almış üç filmi yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşturacak. Seçkide, Ömer Kavur’un “Gizli Yüz” (1991), Tomris Giritlioğlu’nun “Salkım Hanımın Taneleri” (1999) ve Özcan Alper’in “Sonbahar” (2008) adlı filmleri yer alıyor.

Festivalin  Dünya Sineması bölümü seçkilerinden biri de, özgün hikâyeleri ve aldıkları ödüllerle dikkat çeken genç kadın yönetmenlerin başarısını kutlayan “Bir Kadın Filmi” başlıklı seçki olacak.

Aralarında Payal Kapadia’nın Cannes’da Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan “Aydınlık Hayallerimiz” (All We Imagine As Light, 2024), Saulė Bliuvaitė’nin Locarno Film Festivali’nde En İyi Film seçilen “Toksik” (Toxic, 2024), Veerle Baetens’in Sundance Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında Jüri Ödülü alan  “Eridiğinde” (When It Melts) ve Dea Kulumbegashvili’nin Venedik Film Festivali’nde Özel Jüri Ödülü ile karşılanan “Nisan” (April, 2024) adlı filmlerinin de bulunduğu seçki, kadın yönetmenlerden 7 filmi Ankara’da ilk kez izleyiciyle buluşturacak.

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