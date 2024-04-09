Ferzan Özpetek, İstanbul Film Festivali’nde!

Ferzan Özpetek’in uzun zamandır beklenen ‘Bir İstanbul Üçlemesi ‘ 43. İstanbul Film Festivali kapsamında Türkiye’de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.



Öztepek’in üçlemesi Meze, Müzik ve Muhabbet başlıklı üç kısa filmden ibaret.

‘Bir İstanbul Üçlemesi’ hayatı paylaşan, neşelenen ya da hüzünlenen güzel insanların bir araya geldiği rakı sofralarının zengin ve köklü geleneğini İstanbul’un eşsiz güzelliğiyle işliyor.

Üçleme Meze, Müzik ve Muhabbet başlıklı üç bağımsız kısa filmden oluşuyor.

“Meze”: Hayat bazen hayal kırıklığı yaratır. En kötü gününü yaşadığını düşünebilirsin. Ama etrafında hayatı paylaştığın yakın dostların varsa, belki de o gün sandığın kadar kötü değildir. Hatta belki de o gün kutlamaya değer bir gündür

“Müzik”: Başta hiç önemsemediğiniz bir çocukluk anısı, sizin kaderinizi, geleceğinizi etkileyebilir. Nasıl büyüdüğünüzü, ne yaptığınızı, nasıl bir hayat yaşadığınızı şekillendirebilir. Bazen hayat tesadüflerle güzelleşir.

“Muhabbet”: Bir insanı, bir kenti, bir dostu, bir sevgiliyi özlemek hep sırtında taşıdığın ağır bir yüktür. İçindeki özlemi gidermek için her şeyi denersin. Özlem hiç bir zaman bitmez ama onunla yaşamayı öğrenirsin.

Bir İstanbul Üçlemesini Ferzan Özpetek hem yönetmiş, hem de senaryosunu yazmış. Müzikler Mithat Can Özer imzalı olurken 60 dakikalık üçlemede son dönemin neredeyse en popüler isimleri ve genç yetenekler kamera karşına geçmişler. Ahsen Eroğlu, Serra Yılmaz, Ayta Sözeri, Aslı İnandık, Nezaket Erden, Oğulcan Arman Uslu, İpek Tuzcuoğlu, Burcu Gölgedar, Şirin Sultan Saldamlı, Burak Yamantürk, Yiğit Kirazcı, Sitare Akbaş, Ali Seçkiner Alıcı, Pınar Göktaş, Sezen Keser, Görkem Mertsöz, Saim Güveloğlu, Fırat Ege Uykan, Duygu Demir Sağlam, Fırat Küçüksarı, Taylan Dora Güven, Berkay Celal Çetin, Aden Lina, Kubilay Aka, Süreyya Güzel, Ahmet Kaynak, İdil Sivritepe, Emre Dinler, Özge Erdem, Aykut Yılmaz, Bahar Sili, Güney Yılmaz, Mehmet Ergenç üçleme de rol alan isimler.



Geçtiğimiz 4 Ekim’de İtalya’nın başkenti Roma’da Casa Del Cinema’da gerçekleşen özel bir gösterimde ilk kez izleyicilerle buluşan üçleme, Netflix İtalya’da aynı gün yayına girmişti. O geceki özel gösteride İtalya’nın kültür sanat camiasından davetlilerin yanı sıra Türkiye’den Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Mehmet Günsür, Yıldırım Türker, Ali Gürsoy gibi ünlü isimler katılmıştı.



Ferzan Özpeteki “Evde annemle babamın kurduğu rakı sofralarında, o masa etrafında süren sohbetlerde, gülen ağlayan, neşelenen hüzünlenen, hayatı paylaşan güzel insanlara tanıklık ettim hep. Bu nedenle bu zengin ve köklü sofra kültürünü dünyaya anlatmak istedim” diyen Özpetek, üçlemede, İstanbul’un benzersiz güzelliğini ve sofralardaki lezzet zenginliğini seyirciyle buluşturuyor. diyor.

Çekimleri İstanbul ve Roma’da gerçekleşen İstanbul Üçlemesi, 43. İstanbul Film Festivali kapsamında 20 Nisan’da Beyoğlu Atlas 1948, 21 Nisan ‘da Kadıköy Sineması, 22 Nisan tarihinde ise Nişantaşı Cinewam Citsy’7 de gösterimde olacak.

12. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı başlıyor!

12. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı Karnavalı yine dopdolu bir organizasyon ile başlıyor.

Bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali ile beraber daha anlamlı olacak olan karnavalda el işi atölyeleri, sergiler, söyleşiler, yöresel gastronomi etkinlikleri, yemek yarışmaları, kostüm yarışmaları, Adana Müzesinde kitap tanıtımları ve paneller, Adana tarihine ışık tutan sembol yapılar, çocuklar için özel etkinlikler, Çocuk Köyü, Türkiye’nin bir çok sahnesinden tiyatro oyunları, Refik Anadol sergisi gibi sayısız etkinlik Adana’da olacak.



Adana sokaklarında baharın ve portakal çiçeklerinin mis gibi koktuğu Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, bu yılda yıldızlar geçidine sahne olacak. 13-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek karnaval da her gece birinden ünlü sanatçılar Adanalılar ve karnavala katılan milyonlarla buluşacak.





2024 Portakal Çiçeği Karnavalı Konserleri;

Fatma Turgut / Merkez Park Ana Sahne / 13 Nisan

Kafadar / Atatürk Parkı Ana Sahne / 13 Nisan

Emir Can İğrek / Merkez Park Ana Sahne / 14 Nisan

Haluk Levent / Merkez Park Ana Sahne / 15 Nisan

Gökhan Tepe / Merkez Park Ana Sahne / 16 Nisan

Mert Demir / Merkez Park Ana Sahne / 17 Nisan

Ferhat Göçer / Merkez Park Ana Sahne / 18 Nisan

Tuğba Yurt / Merkez Park Ana Sahne / 19 Nisan

Murat Boz / Merkez Park Ana Sahne / 20 Nisan

Ömür Gedik / Atatürk Parkı Ana Sahne / 20 Nisan

KÖFN / Merkez Park Ana Sahne / 21 Nisan

Öykü Gürman Atatürk Parkı Ana Sahne 21 Nisan

Karnavalın fikir önderi ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, bu yıl 12’incisini düzenleyecekleri Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için ilk günkü heyecanı duyduklarını belirterek “Yola çıkarken düşüncemiz siyaset dışı, kimseyi ötekileştirmeyen, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlamak amacındaydık. Bunu başardık. Bu gurur Adana’nındır. Tarih, doğa, din, gastronomi, sağlık, eğitim ve spor turizminde eşsiz imkanları bulunan bir kent olan Adana, hem imaj anlamında hem de ekonomik anlamda farklı bir yere ulaştı” dedi.

Rol Kapanı prömiyer yaptı!

Ayla Özkan’ın senaryosunu yazdığı yönetmenliğini Orhan Kılıç’ın yaptığı ‘Rol Kapanı’ 2 Nisan akşamı İzmir Narlıdere’de prömiyer yaptı.





Kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönemde, kadın rolleriyle tiyatro sahnesine çıkan bir zennenin hikayesini anlatan “Rol Kapanı”, adlı oyunu 3 Nisan akşamı Küçükyalı Hilltown’da izledim.

İki perdelik oyunda Orhan Kılıç, Şebnem Schaefer, Murat Karasu ve Alican Albayrak rol alıyorlar.

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte kadın oyuncuların sahneye çıkmaya başlamasıyla işsiz kalacak olan bir zennenin hikayesini anlatan “Rol Kapanı” her ne kadar dram olarak görünse de komedi türünde, öyle kahkahalar atmıyorsunuz ama Orhan Kılıç ve Alican Albayrak’ın diyalogları oldukça güzel, özellikle Kılıç’ın doğaçlamaları başarılı.





Yapımcılığını Sanat Organizasyon39’dan Erdem Doğan’ın üstlendiği “Rol Kapanı” Ramazan Bayramı sonrası 30 ili kapsayacak Türkiye turnesine çıkacak.

‘NİNA’ DANS GÖSTERİSİ YENİDEN İSTANBUL’DA!

PRJCT 360’ın hazırladığı ve Bulgaristan’da şu ana kadar sahneye konan en iyi dans şovu “NINA” 25 Nisan’da Maslak Tim’de, 26 Nisan’da MOİ Sahne alacak.

Türkiye’ye ikinci kez gelecek olan ‘NİNA’ Bulgar ve Rus Sanatçıların sahne aldığı klasik ve caz teknikleri, jazz funk, çağdaş koreografi, hiphop ve modern koreografi, kompozisyonlar içeriyor, izleyiciye beklenmedik olay örgüsü, dedektif soruşturmaları, aşk hikâyeleri ve Hollywood yaşamının göz kamaştırıcı resimleriyle Broadway Cabareti’nin ihtişamlı dünyasını anlatıyor….



Betina Dimitrova (NİNA), Vasil Zolumov ve Teya Radeva gibi usta dansçıların sahne aldığı büyük bir ekip tarafından sahnelenecek izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunacaklar.

NINA dans gösterisi ile oyunu kurallarına göre oynayan, farklı yönlere savrulan hayatın güçlükleriyle karşı karşıya kalan ve her ne pahasına olursa olsun meselelerini kendi çözmeyi tercih eden sıradan bir kızın muhteşem hikayesi var bu gösteride.



Kostümleri, muhteşem müzik seçimi ve şık dans gösterileri ile izleyiciyi, Broadway kabarelerinin göz alıcı dünyasına götürecek. Seyirci, beklenmedik olaylar dizisi, dedektif soruşturmaları, aşk hikayeleri ve Hollywood hayatının göz kamaştırıcı görselleri ile büyülenecek. Aşk, kıskançlık, suç, pişmanlık.