İstanbul Eylül’de Kahve Kokacak!

Türkiye’nin en büyük kahve festivali İstanbul Coffee Festival, bu yıl 11-14 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus’ta düzenleniyor.

Festival 11.yılında ilk yıllarına ev sahipliği yapan Kadıköy’e geri dönüyor.

Tepe Nautilus’un geniş açık alanında gerçekleşecek festival, dört gün boyunca kahve, müzik ve sanat dolu bir atmosfer sunacak.

Bu yıl 200'ü aşkın markanın yer alacağı stantlarda yüzlerce kahve çeşidini tadılacak, özel demleme tekniklerini deneyimleyebilecek, el yapımı lezzetlerin ve yaratıcı atölyelerin keyfini çıkarabilecek. Festival, sadece kahveyle sınırlı kalmayıp ; her yıl olduğu gibi bu yıl da müzik sahneleriyle dikkat çekecek.

Festival boyunca müzikseverleri birbirinden özel performanslar bekliyor. 11 Eylül Perşembe akşamı Levent Yüksel, 12 Eylül Cuma akşamı Madrigal, 13 Eylül Cumartesi akşamı Ceza saat ve 14 Eylül Pazar akşamı Haluk Levent, sahne alarak ziyaretçilere kahve eşliğinde müzik ziyafeti yaşatacak.

Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, Kadıköy’e dönüşün kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi: “Festival yolculuğumuza Galata Rum Okulu’nda başladık ama Kadıköy her zaman bizim için özel bir durak oldu. Geçmiş yıllarda burada kurduğumuz sıcak bağlar, samimi atmosfer ve yoğun ilgi hâlâ hafızamızda taze. Bu yıl Kadıköy’e geri dönmek, bizim için güçlü bir hatırlayış ve yeniden başlama hissi taşıyor

TEHLİKELİ BÖLGE 12 Eylül’de Sinemalarda!

Başrollerini Kadir Parlak, Hasan Şenbayrak, Ozan Turan, Aykut Yavuz, Sevim Oyar, Seyfi Azrak ve Abdurrahim Demir’in paylaştığı Ramazan Ekmekçi’nin yönettiği Serkan Semiz’in yapımcılığını yaptığı , Türkiye’nin ilk tarihi bilimkurgu filmi ‘Tehlikeli Bölge (Dark Territory) 12 Eylül’de vizyona giriyor.

Türkiye’nin ilk tarihi bilimkurgu filmi özelliğini taşıyan yapım sinemaseverleri unutulmaz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Türk sinemasında bir ilke imza atan Tehlikeli Bölge, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik dönemlerinden birine bilim kurgu ögelerini ekleyerek yepyeni bir sinema deneyimi sunuyor.

Film, Büyük Taarruz’a üç gün kala Başkumandan Mustafa Kemal’in verdiği gizli bir görevi üstlenen askerlerin hikayesini anlatıyor.

Askerler hayatları pahasına görevlerini yerine getirmek için, düşman hatlarının içinde mücadele ederken, daha önce hiç görmedikleri bir başka düşmanla daha karşı karşıya kalırlar! Vahşi bir hayvan sürüsü zannettikleri uzaylı yaratıklarla dolu bölgede askerler aynı anda iki cephede savaşmaya başlar.

‘Art on the Boat’ Ayvalık’da!

Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul’daki Setur Kalamış Marinas’da epey ilgiyle karşılanan “Art on the Boat” festivali, bu defa 6 Eylül Cumartesi günü, Setur Marinas Ayvalık’ta gerçekleşecek etkinlik sanat, deniz ve seçkin lezzetlerin sunumu ile gerçekleşecek.

“Düğüm yok, bağ var” temasıyla katılımcılara özgün bir deneyim sunmayı amaçlayan bir günlük festival, sanatın birleştirici gücünü ve denizin ilham veren doğasını bir araya getiriyor. “Sessiz Lüks” temasıyla öne çıkan organizasyon, gustosu yüksek kitleleri bir araya getirirken yaşam tarzına dair ilham verici içerikler sunuyor.

İntersis Ajans imzası taşıyan etkinlik, Türkiye’nin önde gelen makarna üreticilerinden Mutlu Makarna sponsorluğunda düzenleniyor. Gün boyunca Setur Marinas Ayvalık alanında ve teknelerde çeşitli atölyeler, sohbetler, sanat buluşmaları ve gastronomi deneyimleri katılımcıları bekliyor.

Programda yer alan isimler ise etkinliğe ayrıcalıklı bir boyut kazandırıyor: Uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, ünlü Ressamlar Haluk Tuğcu ve Pınar Tuğba Biçmen, nefes terapisti uzmanı Hande Akmehmetoğlu, ünlü koku uzmanı Cabir Çobanoğlu, Türkiye’nin en büyük Yunan Dans Grubu Kakapedia Dance, Çanakkale Puro Kulübü Başkanı Akın Şirin, Dokuz Eylül Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Kaya gün boyunca sahnede konuklarla buluşacak. Ayrıca müzisyen Ceyda Pirali’nin festival için yazdığı özel şarkı Aslı Nuhoğlu tarafından seslendirilerek tüm gün festivalde misafirlerle keyifli anlar yaşatacak.

‘Art on the Boat ‘ finalinde Suat Suna sahne alacak.

Kristal Flamingolar sahiplerini bekliyor!

5. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, 10-15 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

İzmir’de İstinyePark Teras Renk Sineması’nın üç salonu ile İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde yer alacak gösterimlerde 47’si uzun metrajlı 100 film gösterilecek.

‘Uluslararası Yarışma bölümünde müzik ve müzisyenleri konu alan 14 ülkeden 10 film yarışacak. Bu bölümde En İyi Film, Jüri Özel Ödülü ve En İyi Özgün Müzik ödüllerini verecek olan Jüri yönetmen-yapımcı Ömer Vargı’nın başkanlığında, Malak Dahmouni, Olena Yershova, Şenay Lambaoğlu ve Tulio Gagliardo’dan oluşuyor. Uluslararası Yarışmada, Jürinin belirleyeceği ödüllerin yanı sıra bir de İzleyici Jürisi Ödülü verilecek.

Festival ödülü ‘Kristal Flamingo’nun tasarımı ise Sema Okan Topaç’a ait.

Festival Direktörü Vecdi Sayar, kurmaca ile belgesel yapımları ayırmayı doğru bulmadıkları için bu yıl Uluslararası Yarışmada beş kurmaca, beş belgesel yapımın yer alacağını açıkladı.

Festival kapsamında bu yıl Ulusal Yarışma düzenlenmeyecek, bunun yerine ‘Sinemamızın Müziği’ başlıklı bölümde yer alan filmler arasından birine ‘En İyi Özgün Müzik’ ödülü, bir diğerine Jüri Özel Ödülü verilecek. Bu değerlendirmeyi yapacak olan Seçici Kurulda, besteci-orkestra şefi Serdar Yalçın ve eleştirmenler Asu Maro, Burak Göral, Cumhur Canbazoğlu, Müge Turan yer alıyor. Jüri, yaptığı ilk değerlendirmede altı filmi finalist olarak belirledi: Başlangıçlar, Ceviz Yaprakları Sarardığında, Fidan, Gecenin Kıyısı, Şımarık, Yeni Şafak Solarken.

Festivalin Gençlik Jürisi ise, sinemamızın 2024-25 döneminde yapımları arasından seçilen yedi filmin yer aldığı ‘İlk Filmler, İlk Heyecanlar” bölümündeki filmler, Acı Kahve, Büyük Kuşatma, Derun, Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri, Hevi, Su Yüzü, Yurt filmleri arasından birine En İyi İlk Film Ödülü verecek.

Festivalin bir diğer ödüllendirmesi Televizyon Dizi Müzikleri alanında olacak. Besteci Serdar Kalafatoğlu başkanlığında Ali Can Sekmeç, Oya Doğan, Sina Koloğlu, Tuğçe Madayanti Şen’den oluşan Jüri, En İyi Dizi Müziği ve Jüri Özel Ödülü verecek.

5. İzmir Film ve Müzik Festivali’nin Onur Ödülleri ‘Yeni Türkü’ grubunun kurucularından Derya Türkan ile Selim Atakan’a ve Fransız Sinemasının ünlü film müziği bestecisi Philippe Sarde’a verilecek.

‘Anılarına’ bölümünde dört yönetmenimizin filmleri yer alıyor. Cemal Reşit Rey’in müziklerini yaptığı, Muhsin Ertuğrul’un yönettiği Aysel Bataklı Damın Kızı restore edilmiş kopyası ile gösterilecek. Bu yıl 100. Doğum Yılını kutladığımız Atıf Yılmaz Asiye Nasıl Kurtulur, bu yıl yaşamını yitiren iki usta yönetmen Şerif Gören “On Kadın”, Ali Özgentürk Balalayka filmleriyle anılacak. Macar Sinemasının büyük ustası Zoltan Fabri’nin de iki başyapıtı (Atlıkarınca ve Macarlar) gösterilecek.

Yarışma dışı bölüm ‘Müzik ve Yaşam’da sunulacak filmler arasında, Maria, Aznavour, Stelios, Better Man’in yanı sıra, İzmir’de ilk kez gösterilecek olan iki önemli film, Emmanuel Courcol’ün 2025 yapımı “Bando” ile Johan Grimonprez’in “Bir Darbe için Soundtrack” dikkat çekiyor. Bu bölümdeki filmler İstinyePark Teras Renk Sineması’nın 21.00 seanslarında ücretli olarak gösterilecek.

Festival, bu yıl canlandırma sanatında müziğin oynadığı role ışık tutacak. Polonya, Macaristan ve Fransa’dan kısa animasyon filmlerinin yanı sıra çocuklar için hazırlanmış Polonya ve Fransız animasyonları festival programında yer alıyor. Festivalin jenerik filmini hazırlayan Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan ülkemiz yapımı Animasyonlu müzik videolarından bir seçki sunacak. Festivali programında belgesel ve animasyon alanlarında dört atölye ile Zeynep Atakan’ın ‘Yapım Sorunları ve Ortakyapımlar’ atölyesi de yer alacak.

Fettah Can ve 30 Yıl!



Söz ve müziğini Fettah Can ve eşi Cansu Kurtcu’nun beraber hazırladıkları ‘Ne Güzel ‘ adlı şarkı 22 Ağustos tarihinde dinleyici ile buluştu. Şarkının düzenlemesini Fettah Can yaparken Safa Gülsoy’un hem klibini yönettiği hem de fotoğraflarını çektiği projenin klip çekimleri İstanbul’da gerçekleşmiş.

Besteleri ve yorumuyla Türk pop müziğinin değerli ismi Fettah Can, Şarkının adından yola çıkarak sorulan ‘’Bu dönemde hayatta ‘Ne güzel’ dediğiniz şeyler nedir?’’ sorusuna Can, ‘’Ailem, çalışmak ve yazdığım şarkılara herkesin bağıra bağıra eşlik etmesi en büyük motivasyonum.’’ diye cevap verdi.

Sahnesini ve şarkılarını çok beğendiğim iyi bir aile babası da olan Fettah Can müzik kariyerine dolu dizgin devam ediyor, ilk olarak Ömer Danış, Zeynep, Bora Gencer, Emel Müftüoğlu ve Hande Yener gibi özel isimlere verdiği eserlere tanınan Fettah Can, daha sonra Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, Murat Boz ve Işın Karaca’ya hazırladığı eserler ve kendi söylediği şarkıları ile hep alkış almış değerli bir isim.

Şimdilerde dünyaca ünlü şarkıcı Antonis Remos’un yeni albümü için eşi Cansu Kurtçu ile hazırlıklara başlayan Can geçtiğimiz günlerde Antonis Remos ile Bodrum’da idi.

30 Ağustos Kocaeli konserinden sonra konser maratonuna devam sanatçı 3 Ekim gecesi Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde 30 yıllık müzik kariyerini kutlayacağı ö zel konserde, unutulmaz şarkılarını dinleyicilerle paylaşırken, söz yazarı ve yorumcu kimliğiyle, duygusal ve samimi bir atmosfer yaratacak.

Bu gece, hem geçmişe nostaljik bir yolculuk hem de sanatçının müzik yolculuğuna saygı niteliğinde olacak.

Anasonlu Muhabbetler prömiyer yaptı!

Ekranların ve tiyatronun başarılı isimlerinden Kahraman Sivri, sahnelere bir yenilik getirerek tiyatro sahnesinden rakı masasına uzanan benzersiz bir hikâyeyi seyirciyle buluşturmaya başladı. Anasonlu Muhabbetler, adını verdiği gösterisini 29 Ağustos akşamı The Wall Suadiye sahnesinde gerçekleştirdi.

Anadolu Muhabbetler seyirciyi sadece bir gösteriye değil; kendi hayatına, geçmişine ve sustuklarına da yeniden bakmaya davet ediyor.

Mizah ve dramı kadehte buluşturan Kahraman Sivri “Bir masa, üç meze ve bir duble rakı…” İşte bu yalın ama büyülü kurgudan doğan Anasonlu Muhabbetler, izleyiciyi kahkahalarla derin sessizlikler arasında gidip gelen bir yolculuğa çıkarıyor. Kahraman Sivri’nin anlatımıyla itiraflar, hatıralar ve saklı duygular dile geliyor. Meyhane masalarının samimiyetini sahneye taşıyan bu özel anlatım, seyirciye hem güldüren hem de düşündüren unutulmaz bir deneyim sunuyor.

MindPerience, bu yeni projesi ile sahneyi bir meyhane masasına çeviriyor. “Her yudum bir hatıra, her masa bir sahne” mottosuyla yola çıkan proje, klasik bir tiyatro deneyiminin ötesinde; duyguların, kahkahaların ve itirafların buluştuğu samimi bir atmosfer yaratıyor.

Anasonlu Muhabbetler, her gösteri yalnızca bir tiyatro oyunu değil izleyiciyi kendi hikâyesinin başrolüne davet eden eşsiz bir deneyim olacak. Kahraman Sivri’nin projesi olan oyunun yapımcılığını Bade Kurtönal ve Ece Yarar yaparken Cenk Tunalı hem yazmış hem de yönetiyor.

Oyun ilk etapta The Wall Suadiye’de

- 26 Eylül 2025 – 21.00 (Cuma)

- 31 Ekim 2025 – 21.00 (Cuma)

- 28 Kasım 2025 – 21.00 (Cuma)

- 26 Aralık 2025 – 21.00 (Cuma) tarihlerinde sahnelenecek.