Haziran 2026 İstanbul Etkinlik Rehberi: Bu Ay Şehirde Ne Var?

Açık hava konserleri, dünya yıldızları, tiyatro oyunları, festivaller ve sanat etkinlikleriyle İstanbul, Haziran ayında yılın en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. İşte ajandanıza mutlaka eklemeniz gereken etkinlikler...

Haziran ayı geldiğinde İstanbul bambaşka bir ritme bürünüyor. Kış boyunca salonlara sığan kültür-sanat hayatı bu kez parklara, açık hava sahnelerine, tarihi mekanlara ve şehrin en özel noktalarına taşınıyor. Bir yanda dünya müzik tarihine damga vurmuş efsaneler sahneye çıkarken, diğer yanda yeni nesil müzisyenler ve alternatif projeler şehrin kültür haritasını yeniden şekillendiriyor.

Bu yılın Haziran takvimi ise her zamankinden daha güçlü. Moby'den Scorpions'a, Pet Shop Boys'tan Alice Cooper'a, ZAZ'dan Black Coffee'ye kadar dünya çapında isimler İstanbul'da sahne alıyor. Tiyatro tarafında Haluk Bilginer, Zuhal Olcay ve Zerrin Tekindor gibi usta oyuncular sezonun en çok konuşulan yapımlarında seyirciyle buluşurken; festivaller, bale gösterileri ve özel konsept etkinlikler de şehrin enerjisini yükseltiyor.

İster müzik tutkunu olun, ister tiyatro aşığı, ister hafta sonlarını farklı deneyimlerle değerlendirmeyi seven biri... Haziran ayında İstanbul'da sıkılmak neredeyse imkansız.

Dünyaca Ünlü Yıldızların İstanbul Çıkarması

Bu yılın Haziran takviminde uluslararası isimlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Ay boyunca İstanbul'un farklı sahnelerinde adeta dünya turnelerinin önemli durakları gerçekleşecek.

Ayın en büyük etkinliklerinden biri şüphesiz ki elektronik müziğin yaşayan efsanelerinden Moby'nin 29 Haziran'daki Zorlu PSM konseri. Müzik kariyerine onlarca hit ve milyonlarca albüm satışı sığdıran sanatçı, uzun bir aranın ardından İstanbul'da sahne alacak. Elektronik müzik tutkunları için bu konser şimdiden yılın en merak edilen etkinliklerinden biri olarak görülüyor.

Rock severleri ise yoğun bir ay bekliyor. Scorpions, 60 yıllık kariyerini kutladığı dünya turnesi kapsamında 24 Haziran'da Tüpraş Stadyumu'nda sahneye çıkacak.

"Wind of Change", "Still Loving You" ve "Rock You Like a Hurricane" gibi klasiklerin hep bir ağızdan söyleneceği gece, yazın en büyük konserlerinden biri olmaya aday.

Bir gün önce ise İngiliz müzisyen Tom Odell, Blind Fest kapsamında Lifepark'ta sahne alacak. Festivalin ikinci gününde ise elektronik pop tarihinin en önemli gruplarından Pet Shop Boys, İstanbul seyircisiyle buluşacak.

Haziran'ın bir diğer dikkat çeken konuğu ise rock tarihinin en teatral figürlerinden biri olan Alice Cooper. Lifepark'ta gerçekleşecek performans yalnızca bir konser değil, adeta bir sahne şovu vaat ediyor.

Fransız müziğinin sevilen sesi ZAZ, soul müziğin güçlü temsilcisi Imany, 80'lerin efsane ismi Bonnie Tyler, elektronik müziğin yıldızı Black Coffee ve çağdaş klasik müziğin önemli bestecilerinden Yann Tiersen de İstanbul'un Haziran programında yer alan uluslararası yıldızlar arasında bulunuyor.

Açık Hava Sezonunu Başlatan Konserler

İstanbul'da yaz denildiğinde akla gelen ilk şeylerden biri açık hava konserleri oluyor. Haziran ayıyla birlikte Harbiye, KüçükÇiftlik Park, Lifepark, Maximum Uniq Açıkhava ve Swissôtel gibi mekanlar yeniden dolmaya başlıyor.

Bu ayın en çok ilgi gören isimlerinden biri Ajda Pekkan olacak. Süperstar, 10 Haziran'da Harbiye Açıkhava'da sahne alarak yaz sezonunun en güçlü konserlerinden birine imza atacak.

Harbiye programında ayrıca Natasa Theodoridou, Imany, ZAZ, Emel Sayın, Bonnie Tyler ve Sertab Erener gibi birbirinden farklı müzik türlerini temsil eden isimler de yer alıyor.

KüçükÇiftlik Park'ta ise 13 yıl aranın ardından yeniden sahneye dönen Leyla The Band, ayın en nostaljik buluşmalarından birine imza atacak.

Dizinin hayranları kadar bir dönemin alternatif müzik dinleyicileri de bu konseri uzun zamandır bekliyor.

Maximum Uniq Açıkhava'da Melike Şahin ve Yann Tiersen gibi iki farklı dünyanın önemli sanatçıları sahne alırken, Swissôtel The Bosphorus'ta gerçekleşecek Kenan Doğulu'nun özel "İhtimaller" projesi de ayın en farklı konser deneyimlerinden biri olacak.

Bu Ayın En Çok Konuşulacak Festivalleri

Haziran yalnızca konser ayı değil, aynı zamanda festival sezonunun da başlangıcı.

Ayın en dikkat çeken organizasyonlarından biri Blind Fest. Bir yıllık aranın ardından geri dönen festival, Tom Odell ve Pet Shop Boys gibi önemli isimleri İstanbul'a getirerek sezonun en güçlü festival programlarından birini oluşturuyor.

Bir diğer dikkat çeken etkinlik ise Picnic & Gathering: Dance of Crystal. Swissôtel The Bosphorus'ta gerçekleşecek festival; elektronik müzik, gastronomi, kokteyl kültürü, yaratıcı atölyeler ve açık hava deneyimini aynı çatı altında topluyor. Gün boyu süren programıyla şehir içinde mini bir kaçış hissi yaratıyor.

Nostalji sevenler için hazırlanan 90'lardan Günümüze Türkçe Pop Festivali ise Dream Park İstanbul'da iki gün boyunca eski kaset günlerini yeniden yaşatacak. Dönemin sanatçıları, lunapark alanları ve konsept aktivitelerle birlikte festival adeta zamanda yolculuk sunacak.

Tiyatro Sahnesinde Kaçırılmayacak Oyunlar

Haziran ayında tiyatro sahneleri de son derece hareketli.

Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Baba, ayın en güçlü yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Demans hastalığının birey ve aile üzerindeki etkilerini anlatan oyun, dünya çapında büyük ses getiren metniyle dikkat çekiyor.

Yine Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın sahne aldığı Kel Diva, absürd tiyatronun en önemli örneklerinden biri olarak sezon boyunca ilgi görüyor.

Zerrin Tekindor'un tek kişilik performansıyla dikkat çeken Toz, İstanbul'un dönüşümünü ve kişisel hafızayı aynı sahnede buluştururken; Arthur Miller'ın klasik eseri Satıcının Ölümü de güçlü oyuncu kadrosuyla tiyatro severleri bekliyor.

Harbiye Açıkhava'da sahnelenecek Afife, Türkiye tiyatro tarihinin en önemli kadın figürlerinden Afife Jale'nin ilham veren hikayesini sahneye taşıyor.

Ayın sonunda ise Semaver Kumpanya'nın yıllardır kapalı gişe oynayan yapımı Cimri, Fişekhane'de seyirciyle buluşuyor.

Klasik Müzik ve Bale Tutkunları İçin

Haziran ayında klasik sanatlar da oldukça güçlü bir programa sahip.

17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında sahnelenecek Kuğu Gölü, Çaykovski'nin ölümsüz müziği eşliğinde izleyiciyle buluşuyor.

Festival kapsamında ayrıca dünyanın en bilinen aşk hikayelerinden biri olan Romeo ve Juliet, bale yorumuyla sahneye taşınıyor.

Klasik müzik tarafında ise Kammerakademie Potsdam ve dünyaca ünlü Jussen Piyano İkilisi'nin AKM'de gerçekleştireceği konser, sezonun en prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Alternatif Müzik ve Indie Sahnesi

İstanbul'un alternatif müzik sahnesi de Haziran ayında oldukça hareketli.

Animal Collective'in kurucu üyelerinden Noah Lennox'un solo projesi Panda Bear, ilk kez İstanbul'a geliyor. Deneysel pop ve psychedelic müzik sevenler için kaçırılmayacak bir konser olacak.

Alternatif R&B sahnesinin önemli isimlerinden JMSN, Zorlu PSM'de sahne alırken; elektronik pop ikilisi Soft Analog, Blind İstanbul'da dinleyicileriyle buluşacak.

Deniz Tekin, Lin Pesto, Flört, Vega, Ankara Echoes ve Kaan Tangöze gibi isimler de Haziran boyunca İstanbul'un farklı sahnelerinde konser verecek.

Nostalji Sevenler İçin

Bazı konserler yalnızca müzik değil, aynı zamanda bir dönem hissi de sunuyor.

Ajda Pekkan, Emel Sayın, Yaşar, Ege, Ercan Saatçi ve Kenan Doğulu gibi isimler Haziran ayında farklı sahnelerde geçmişten bugüne uzanan repertuvarlarıyla seyircinin karşısına çıkacak.

Özellikle Emel Sayın'ın "Yeşilçam Senfonisi" projesi, Türk sinema tarihinin unutulmaz şarkılarını senfoni orkestrasıyla yeniden yorumlayarak ayın en özel konserlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Şehrin En Özel Deneyimleri

Haziran takvimi yalnızca konser ve tiyatrodan oluşmuyor.

Dünyanın birçok şehrinde büyük ilgi gören Candlelight Konserleri, binlerce mum ışığı altında klasik müzik ve modern repertuvarı bir araya getiriyor.

İstanbul Modern'in Boğaz manzaralı terasında gerçekleşecek Musicandle Concerts ise müzik, sanat ve şehir manzarasını aynı deneyimde buluşturuyor.

Haziran 2026, İstanbul'un kültür-sanat takviminde uzun süre hatırlanacak aylardan biri olmaya aday. Dünya yıldızlarının konserlerinden tiyatro sahnesinin en güçlü yapımlarına, açık hava festivallerinden özel deneyim etkinliklerine kadar şehir neredeyse her gün yeni bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Eğer ajandanızda birkaç boş gün varsa, şimdi doldurmanın tam zamanı.