Kenan Erçetingöz, VOX Creative Agency ile İletişimde Yeni Bir Sayfa Açıyor!

Magazin, gastronomi ve gece hayatı denildiğinde yıllardır güvenle anılan, etkisi yalnızca paylaşımlarla sınırlı kalmayan bir isim: Kenan Erçetingöz. Medya dünyasında edindiği güçlü konumunu şimdi yeni bir vizyonla ileriye taşıyan Erçetingöz, iletişim yolculuğunda dikkat çeken bir adım atıyor. Türkiye’nin yaratıcı iletişim ajansları arasında öne çıkan VOX Creative Agency ile başlayan bu iş birliği, şimdiden sektör kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Bu birliktelik, yalnızca bir temsil ya da ajans anlaşması değil; medya deneyimi ile stratejik iletişimin tek bir çatı altında buluştuğu yeni bir dönem anlamına geliyor.

Mekanları Tanıtan Değil, Hikaye Yaratan Bir Yaklaşım

Kenan Erçetingöz’ün imzasını taşıyan içerikler, klasik tanıtım kalıplarının çok ötesinde bir etki yaratıyor. Bir mekana henüz adım atmadan önce merak uyandıran, deneyim sırasında bağ kurduran ve ayrıldıktan sonra dahi hafızada kalan bu anlatım dili; mekanları geçici trendlerden çıkarıp kalıcı deneyimlere dönüştürüyor.

VOX Creative Agency iş birliğiyle birlikte bu güçlü anlatı; planlı, çok katmanlı ve uzun vadeli bir iletişim stratejisine dönüşüyor. Mekan tanıtımlarından hikaye bazlı paylaşımlara, YouTube yayınlarından özel video projelerine kadar tüm süreçler, tekil işler yerine bütüncül bir iletişim kurgusunun parçaları olarak ele alınıyor.

Medya Deneyimi ve Stratejik Akıl Aynı Masada

Kenan Erçetingöz’ün yıllara yayılan medya tecrübesi, sezgisel gücü ve geniş sektörel ağı; VOX Creative Agency’nin yaratıcı ve stratejik iletişim bakışıyla birleştiğinde, markalar ve mekanlar için daha rafine bir görünürlük alanı ortaya çıkıyor. Bu yaklaşım, anlık paylaşımlar yerine; planlı, seçici ve etkisi uzun süre hissedilen bir iletişim anlayışını merkeze alıyor.

İş birliği kapsamında;

Mekan tanıtımları

Hikaye odaklı içerik ve paylaşımlar

YouTube yayınları ve özel video projeleri

Dijital iletişim çalışmaları

Danışmanlık ve stratejik konumlandırma süreçleri

tek bir çatı altında, tutarlı ve sürdürülebilir bir iletişim modeliyle hayata geçirilecek.

Yeni Dönemin Net Sinyali

VOX Creative Agency X Kenan Erçetingöz iş birliği; magazin ve lifestyle dünyasında, doğru hikaye anlatımının ve stratejik algı yönetiminin ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bu birliktelik, mekanlar ve markalar için yalnızca görünür olmayı değil; konuşulmayı, hatırlanmayı ve değer üretmeyi hedefleyen güçlü bir iletişim sürecini temsil ediyor.

Medya gücü ile stratejinin aynı zeminde buluştuğu bu yeni dönem, sektörde kalıcı etki yaratacak bir iletişim modelinin de habercisi niteliğinde.

Detaylı bilgi için

[email protected] / 0532 369 85 52

@kenanercetingoz X @voxcreativeagency