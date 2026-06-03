Boğaz Manzarasına Karşı Sinema Keyfi CVK Park Bosphorus'ta Başlıyor

İstanbul'da yaz akşamlarının en güzel yanı, şehrin ritmini biraz yavaşlatıp manzaranın, müziğin ve iyi hikâyelerin tadını çıkarabilmek. Bu sezon, Boğaz'ın büyüleyici atmosferinde sinemayla buluşmak isteyenler için dikkat çekici bir deneyim CVK Park Bosphorus Hotel'de hayat buluyor.

Şehrin en etkileyici teraslarından biri olan Bosphorus Terrace, yaz boyunca açık hava sinemasına ev sahipliği yapacak. "Boğaz'da Film Başlıyor" etkinliği, klasik sinema gecelerini çok daha özel bir deneyime dönüştürürken İstanbul'un siluetini fonuna alan unutulmaz akşamlar vadediyor.

Yıldızların altında film izleme keyfi, Boğaz'ın eşsiz manzarası ve özenle hazırlanan etkinlik programı sayesinde bu deneyim, yalnızca bir film gösteriminden çok daha fazlasını sunuyor.

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Sinema, Müzik ve Nostalji Aynı Akşamda Buluşuyor

Sinema yazarı ve küratör Cenk Caner tarafından hazırlanan program, sinemayı yalnızca izlenen değil, üzerine konuşulan ve birlikte deneyimlenen bir kültür etkinliğine dönüştürüyor.

Akşam, lounge müzik eşliğinde başlayan keyifli bir karşılama ile açılıyor. Ardından düzenlenen ödüllü sinema yarışması, katılımcılara eğlenceli anlar yaşatıyor. Film gösterimi öncesinde gerçekleştirilen "Bir Film Nasıl İzlenir?" oturumu ise sinemaya farklı bir perspektiften bakma fırsatı sunuyor.

Bu özel kurgu sayesinde Bosphorus Terrace'taki sinema geceleri, nostalji ile modern şehir yaşamını aynı atmosferde buluşturuyor.

Boğaz Manzarasına Karşı Açık Hava Sineması Deneyimi

CVK Park Bosphorus Hotel'in İstanbul manzarasına hâkim terası, etkinliğin en dikkat çekici detaylarından biri olarak öne çıkıyor.

Gün batımının ardından şehrin ışıkları Boğaz'a yansırken başlayan gösterimler, sinemaseverlere kartpostalları andıran bir atmosfer sunuyor. Özellikle yaz akşamlarının serin esintisi eşliğinde izlenen filmler, klasik sinema salonu deneyiminin çok ötesine geçiyor.

Şehrin merkezinde ancak günlük hayatın temposundan uzak hissettiren bu atmosfer, etkinliği İstanbul yazının öne çıkan kültür sanat buluşmalarından biri haline getiriyor.

Gösterim Takvimi Sinema Klasiklerini Bir Araya Getiriyor

"Boğaz'da Film Başlıyor" etkinliğinin ilk gösterimleri sinema tarihinin unutulmaz yapımlarını ağırlayacak.

9 Haziran akşamı futbol ve sinemayı aynı hikâyede buluşturan kült yapım Victory (Zafere Kaçış) izleyiciyle buluşacak. Michael Caine, Sylvester Stallone ve Pelé'nin yer aldığı film, yıllar geçmesine rağmen etkisini koruyan yapımlar arasında gösteriliyor.

16 Haziran'da ise gerçek bir hikâyeden uyarlanan ve sinema tarihinin en güçlü uzay filmlerinden biri kabul edilen Apollo 13 gösterilecek. Gerilim ve ilhamı aynı hikâyede buluşturan yapım, açık hava atmosferinde çok daha etkileyici bir deneyim sunacak.

Yazın En Keyifli Boğaz Akşamlarından Biri Sizi Bekliyor

Sinema, manzara ve İstanbul'un büyüleyici enerjisini aynı noktada buluşturan Boğaz'da Film Başlıyor, yaz sezonunun en dikkat çekici açık hava etkinliklerinden biri olmaya aday.

Boğaz'ın ışıkları altında, yıldızların eşlik ettiği bir atmosferde film izlemek isteyenler için Bosphorus Terrace bu yazın yeni buluşma noktalarından biri olacak.