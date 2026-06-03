Susona Bodrum ve Monteverdi'den Sezona Damga Vuracak İş Birliği

Bodrum, her yaz yalnızca kıyıları, gün batımı manzaraları ve hareketli sosyal hayatıyla değil, dünya standartlarındaki gastronomi duraklarıyla da adından söz ettiriyor. Bu sezonun en dikkat çekici buluşmalarından biri ise hiç kuşkusuz Susona Bodrum ile Monteverdi Ristorante arasında gerçekleşecek.

İstanbul'un gastronomi sahnesinde kendine özgü bir yer edinen, Michelin Rehberi 2026 tarafından tavsiye edilen Monteverdi, 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Susona Bodrum'da özel bir pop-up deneyimiyle misafirlerini ağırlayacak. Ege'nin dingin ritmi ile Kuzey İtalya'nın köklü mutfak kültürünü buluşturacak bu özel iş birliği, Bodrum yazının en seçkin gastronomi adreslerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Kuzey İtalya'nın Zarif Mirası Ege Kıyılarında Hayat Buluyor

Adını Barok dönemin büyük bestecilerinden Claudio Monteverdi'den alan restoran, mutfağında da aynı estetik yaklaşımı benimsiyor. Her detayın özenle düşünüldüğü Monteverdi'de yemek yalnızca bir öğün değil, başlı başına bir deneyime dönüşüyor.

Kuzey İtalya'nın köklü reçetelerinden ilham alan mutfak anlayışı, çağdaş tekniklerle yeniden yorumlanıyor. Böylece ortaya hem geçmişe saygı duyan hem de günümüz gastronomi dünyasının beklentilerine cevap veren karakterli tabaklar çıkıyor.

Susona Bodrum'un denizle iç içe atmosferi ise bu deneyime eşsiz bir fon oluşturuyor. Gün batımının altın tonları kıyıya yayılırken servis edilen her tabak, Ege'nin doğal güzelliğiyle bütünleşen zarif bir hikâyeye dönüşüyor.

Michelin Tavsiyeli Menüde Mevsimsellik ve Zarafet Ön Planda

Monteverdi Ristorante, Michelin tarafından tavsiye edilen mutfağını Bodrum'a taşırken İtalyan gastronomisinin rafine ruhunu korumaya devam ediyor. Ancak bu deneyimi farklı kılan unsur yalnızca teknik ustalık değil.

Şef ekibi, Ege'nin doğal ürünlerinden ilham alarak mevsimselliği merkeze alan bir yaklaşım benimsiyor. Taze otlar, bölgeden temin edilen ürünler ve özenle seçilen malzemeler, her tabakta dengeli ve sofistike bir bütünlük oluşturuyor.

Menü aynı zamanda İtalyan sofralarının paylaşım kültürünü de yaşatıyor. Bu nedenle masaya gelen her lezzet, yalnızca damaklara değil, sohbetlere ve birlikte geçirilen anlara da eşlik ediyor.

Yerel Üreticilerden İlham Alan Sürdürülebilir Bir Mutfak Anlayışı

Monteverdi'nin mutfak felsefesinin merkezinde sürdürülebilirlik yer alıyor. Restoran, Bodrum ve çevresindeki yerel üreticilerle kurduğu güçlü bağ sayesinde menüsünü mevsimin ritmine göre şekillendiriyor.

Bölgeden temin edilen taze ürünler, deniz mahsulleri ve doğal içerikler, İtalyan mutfağının incelikleriyle buluşuyor. Bununla birlikte sıfır atık yaklaşımı da operasyonun önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu yaklaşım sayesinde Monteverdi yalnızca güçlü lezzetler sunmuyor; aynı zamanda gastronominin geleceğine dair bilinçli bir duruş da sergiliyor.

Şef Nicole Scandella İmzası Taşıyan Özel Bir Yaz Menüsü

Monteverdi'nin mutfağının arkasındaki yaratıcı isim olan Nicole Scandella, gastronomiyi duyular arasında kurulan bir diyalog olarak tanımlıyor.

Şef Scandella'nın yaz sezonuna özel hazırladığı menüde hafif, paylaşım odaklı ve Akdeniz ruhunu yansıtan lezzetler öne çıkıyor. Farklı dokuların, aromaların ve tekniklerin buluştuğu tabaklar, misafirleri alışılmışın ötesinde bir gastronomi yolculuğuna davet ediyor.

Her sunum, İtalya'nın köklü mutfak geleneği ile Ege'nin özgür ruhu arasında kurulan zarif bir dengeyi yansıtıyor.

Sadece Bir Ay Sürecek Özel Bir Gastronomi Buluşması

Monteverdi Ristorante Bodrum Pop-Up, 15 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında her akşam 19.00 ile 23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak. Restoran pazartesi günleri hizmet vermeyecek.

Sınırlı süreyle gerçekleşecek bu özel deneyim, Bodrum'un gastronomi takviminde şimdiden dikkat çeken etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor. Ege kıyısında, gün batımına karşı kurulan sofralarda Michelin tavsiyeli İtalyan mutfağını deneyimlemek isteyenler için Monteverdi, sezonun en güçlü adreslerinden biri olmaya hazırlanıyor.