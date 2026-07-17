Dünya Kupasında Her Ülkenin Bir Sokak Klasiği Var!

2026 Dünya Kupası’na katılan 48 ülkenin sokak lezzetleri, kokoreçten taco al pastor’a, takoyakiden choripán’a uzanan renkli bir gastronomi rotası sunuyor.

Futbol, dünyanın dört bir yanından ülkeleri aynı sahada buluşturuyor. Sokak yemekleri ise bu ülkelerin gündelik yaşamını, damak zevkini ve mutfak kültürünü anlatıyor. Stadyumların çevresinde yükselen yemek kokuları, maç öncesinde kurulan uzun sıralar ve kentlerin hiç durmayan tezgâhları, turnuva heyecanının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası, ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşiyor. Böylece turnuva yalnızca futbolun değil, birbirinden farklı mutfakların da küresel buluşma noktasına dönüşüyor.

İstanbul’da gecce geç saatlerde yenilen kokoreçten Buenos Aires sokaklarındaki choripán’a, Mexico City’nin taco tezgâhlarından Osaka’nın takoyakilerine kadar her ülke farklı bir lezzet hikâyesi anlatıyor. İşte 2026 Dünya Kupası’na katılan 48 ülkenin öne çıkan sokak lezzetleri…

Grup A: Meksika’dan Çekya’ya

Meksika: Taco al Pastor

Meksika sokak mutfağının en güçlü temsilcilerinden biri olan taco al pastor, dikey şişte pişen marine edilmiş etle hazırlanıyor. İnce tortillanın içine yerleştirilen et; soğan, kişniş, ananas ve salsa çeşitleriyle tamamlanıyor. Mexico City’nin hareketli taco tezgâhları, bu lezzeti günün hemen her saatinde servis ediyor.

Güney Afrika: Bunny Chow

Adında “bunny” geçmesine rağmen tavşan eti içermeyen bunny chow, içi oyulmuş ekmeğin baharatlı köriyle doldurulmasıyla hazırlanıyor. Durban’ın Hint kökenli topluluklarıyla özdeşleşen yemek, doyurucu yapısı ve pratik sunumuyla ülkenin en bilinen sokak lezzetleri arasında yer alıyor.

Güney Kore: Tteokbokki

Pirinç keklerinin yoğun, tatlı ve acı gochujang sosuyla pişirilmesiyle hazırlanan tteokbokki, Güney Kore sokaklarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Sokak tezgâhları yemeği çoğunlukla balık keki, yumurta ve taze soğanla birlikte sunuyor.

Çekya: Klobása

Izgarada pişirilen Çek sosisi klobása, özellikle meydanlarda, festivallerde ve açık hava pazarlarında karşımıza çıkıyor. Satıcılar sosisleri kalın ekmek dilimleri, hardal ve kimi zaman rendelenmiş yaban turbuyla servis ediyor.

Grup B: Kanada’dan İsviçre’ye

Kanada: Poutine

Québec kökenli poutine, patates kızartmasını peynir parçaları ve sıcak et sosuyla bir araya getiriyor. Sos peynirleri hafifçe yumuşatırken patateslerin dokusunu koruyor. Gece yemeklerinden festivallere kadar pek çok noktada karşılaşılan poutine, Kanada’nın en tanınan rahat yemeklerinden biri.

Bosna Hersek: Ćevapi

Küçük ve baharatlı köftelerden oluşan ćevapi, sıcak pide benzeri somun ekmeğinin içinde servis ediliyor. İnce doğranmış soğan ve kaymakla tamamlanan yemek, Saraybosna başta olmak üzere ülkenin pek çok şehrinde yoğun ilgi görüyor.

Katar: Regag

İncecik ve çıtır bir ekmek olan regag, Katar’ın geleneksel sokak lezzetleri arasında yer alıyor. Satıcılar ekmeği sade hazırlayabildiği gibi üzerine yumurta, peynir, bal ya da tatlı bir sos da ekleyebiliyor.

İsviçre: Cervelat

İsviçre’nin sevilen sosisi cervelat, ızgarada pişirilerek ya da ekmek arasında sunularak tüketiliyor. Pikniklerin, açık hava etkinliklerinin ve hızlı öğünlerin tanıdık lezzeti olan sosis, hardal ve ekmekle sade biçimde servis ediliyor.

Grup C: Brezilya’dan İskoçya’ya

Brezilya: Coxinha

Damla şeklindeki coxinha, tavuklu iç harcın hamurla kaplanıp galeta ununa bulandıktan sonra kızartılmasıyla hazırlanıyor. Dışı çıtır, içi yumuşak olan bu atıştırmalık; büfelerde, fırınlarda ve sokak tezgâhlarında gün boyunca tüketiliyor.

Fas: Msemen

Kat kat açılan kare biçimli msemen, tavada pişirilen geleneksel bir hamur işi. Fas sokaklarında bal, tereyağı ya da peynirle sunulan msemen, özellikle kahvaltıda ve çay saatlerinde tercih ediliyor.

Haiti: Pâté Kode

Haiti sokaklarının doyurucu lezzetlerinden pâté kode, kızarmış hamurun içine et, yumurta, sebze veya ringa balığı gibi malzemelerin eklenmesiyle hazırlanıyor. Çıtır dış katmanı ve yoğun iç harcı, onu pratik bir öğüne dönüştürüyor.

İskoçya: Haggis Roll

İskoç mutfağının geleneksel lezzeti haggis, sokak yorumunda ekmek arasında servis edilebiliyor. Satıcılar haggis roll’u kahverengi sos, soğan veya patates eşliğinde sunarak klasik tarifi daha pratik bir forma taşıyor.

Grup D: Türkiye’den ABD’ye

Türkiye: Kokoreç

Baharatlarla harmanlanan ve yüksek ateşte pişirilen kokoreç, Türkiye’nin en karakteristik sokak lezzetlerinden biri. Ustalar ince kıyılmış kokoreci domates, biber, kekik ve pul biberle hazırlayarak çıtır ekmeğin arasında servis ediyor. Özellikle gece saatlerinde kokoreççilerin önünde oluşan kalabalıklar, bu lezzetin kent kültüründeki yerini gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri: Hot Dog

Amerikan sokak yemeklerinin simgesi hot dog, ızgara ya da sıcak suda pişen sosisin uzun ekmek arasına yerleştirilmesiyle hazırlanıyor. Hardal, ketçap, soğan, turşu ve farklı soslarla zenginleşen hot dog, özellikle New York’un seyyar arabalarıyla özdeşleşiyor.

Paraguay: Chipa

Manyok unu ve peynirle hazırlanan chipa, halka veya küçük çörek biçiminde pişiriliyor. Dışı hafif sert, içi yumuşak olan bu atıştırmalık, Paraguay sokaklarında kahvaltıdan gün içindeki kısa molalara kadar geniş bir zaman diliminde tüketiliyor.

Avustralya: Meat Pie

İçi kıymalı ve yoğun soslu harçla doldurulan küçük etli turtalar, Avustralya’da spor karşılaşmalarının ve hızlı öğünlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Üzerine domates sosu eklenen meat pie, tek elle kolayca yenebilen pratik bir seçenek sunuyor.

Grup E: Almanya’dan Ekvador’a

Almanya: Currywurst

Dilimlenmiş sosisin köri aromalı domates sosuyla buluştuğu currywurst, Berlin sokak mutfağının en güçlü simgelerinden biri. Genellikle patates kızartması veya küçük ekmekle servis edilen yemek, hızlı ve doyurucu bir öğün arayanlara hitap ediyor.

Curaçao: Pastechi

Yarım ay biçimindeki pastechi, peynir, tavuk, ton balığı veya kıymayla doldurulup kızartılıyor. Curaçao’da özellikle sabah saatlerinde tercih edilen hamur işi, Karayip mutfağının farklı kültürlerden beslenen karakterini yansıtıyor.

Fildişi Sahili: Alloco

Olgun plantain muzlarının dilimlenip kızartılmasıyla hazırlanan alloco, Fildişi Sahili’nin en sevilen sokak atıştırmalıkları arasında bulunuyor. Acılı sos, soğan, yumurta veya ızgara balıkla sunulan yemek, tatlı ve tuzlu aromaları bir araya getiriyor.

Ekvador: Empanada de Viento

Peynirle doldurulan ve kızartıldıktan sonra üzerine şeker serpilen empanada de viento, Ekvador sokaklarının dikkat çeken hamur işlerinden biri. Pişerken kabaran hamur, hafif ve içi boşluklu bir doku kazanıyor.

Grup F: Japonya’dan Hollanda’ya

Hollanda: Stroopwafel

İki ince waffle katmanının arasına karamel benzeri şurup eklenerek hazırlanan stroopwafel, Hollanda pazarlarının en tanınan tatlılarından biri. Taze hazırlandığında sıcak ve yumuşak bir dokuya sahip olan tatlı, kahveyle birlikte de sıkça tüketiliyor.

Japonya: Takoyaki

Küçük yuvarlak hamur toplarının içine ahtapot parçaları eklenerek hazırlanan takoyaki, özellikle Osaka ile özdeşleşiyor. Özel tavada çevrilerek pişirilen toplar; sos, Japon mayonezi, kurutulmuş yosun ve palamut parçalarıyla tamamlanıyor.

İsveç: Tunnbrödsrulle

İnce yumuşak ekmeğin içine sosis, patates püresi, kızarmış soğan ve farklı sosların eklenmesiyle hazırlanan tunnbrödsrulle, İsveç’in doyurucu sokak yemekleri arasında bulunuyor. Bazı versiyonlar karides salatasıyla daha zengin bir hâle geliyor.

Tunus: Fricassé

Kızartılmış küçük ekmeklerin içine ton balığı, patates, yumurta, zeytin ve harissa eklenerek hazırlanan fricassé, Tunus’un yoğun aromalı sokak yemeklerinden biri. Acı, tuzlu ve ekşi tatlar tek sandviçte buluşuyor.

Grup G: Belçika’dan Yeni Zelanda’ya

Belçika: Patates Kızartması

Belçika usulü patates kızartması, patateslerin iki aşamada kızartılması sayesinde dışı çıtır, içi yumuşak bir doku kazanıyor. Kâğıt külahlarda sunulan patatesler; mayonez, andalouse sos veya farklı sos seçenekleriyle tamamlanıyor.

Mısır: Koshari

Pirinç, makarna, mercimek ve nohudu aynı tabakta birleştiren koshari, Mısır’ın en doyurucu sokak yemeklerinden biri. Domates sosu, sarımsaklı sirke ve çıtır soğan yemeğe güçlü bir aroma ve farklı dokular kazandırıyor.

İran: Falafel

Özellikle İran’ın güney bölgelerinde öne çıkan falafel, nohutlu harcın kızartılmasıyla hazırlanıyor. Sokak satıcıları falafeli ekmek içinde turşu, domates, salatalık ve acılı soslarla birlikte sunuyor.

Yeni Zelanda: Meat Pie

Yeni Zelanda’nın fırınlarında ve küçük büfelerinde karşılaşılan meat pie; kıyma, biftek, peynir veya tavuklu iç harçlarla hazırlanıyor. Küçük boyutu sayesinde kolayca taşınan turta, kahvaltıdan öğle yemeğine kadar farklı saatlerde tercih ediliyor.

Grup H: İspanya’dan Uruguay’a

İspanya: Bocadillo de Calamares

Madrid’in en tanınan sokak lezzetlerinden bocadillo de calamares, çıtır kalamar halkalarının baget benzeri ekmeğin arasına yerleştirilmesiyle hazırlanıyor. Sade sunumuyla öne çıkan sandviçe limon veya mayonez eşlik edebiliyor.

Cabo Verde: Pastel de Milho

Mısır unlu hamurdan hazırlanan pastel de milho, balık veya etli iç harçla doldurulduktan sonra kızartılıyor. Cabo Verde’nin Afrika ve Portekiz etkilerini bir araya getiren mutfağını yansıtan lezzet, pratik bir sokak atıştırmalığı sunuyor.

Suudi Arabistan: Mutabbaq

İnce hamurun kıyma, yumurta, taze soğan ve baharatlı harçla doldurulup katlanmasıyla hazırlanan mutabbaq, sıcak sac üzerinde pişiriliyor. Çıtır dış yüzeyi ve yoğun iç dolgusu sayesinde tek başına doyurucu bir öğüne dönüşüyor.

Uruguay: Chivito

İnce biftek dilimlerinin ekmek arasına yerleştirilmesiyle hazırlanan chivito; jambon, peynir, yumurta, domates ve marulla zenginleşiyor. Bol malzemeli sandviç, Uruguay sokak mutfağının en doyurucu temsilcilerinden biri.

Grup I: Fransa’dan Norveç’e

Fransa: Crêpe

İncecik hamurla hazırlanan crêpe, Fransa sokaklarında hem tatlı hem de tuzlu seçeneklerle sunuluyor. Şeker ve limondan çikolataya, peynirden jambona kadar uzanan dolgular, bu sade hamur işini çok yönlü bir sokak lezzetine dönüştürüyor.

Senegal: Fataya

Küçük kızarmış hamurların içine balık, kıyma veya sebzeli harç eklenerek hazırlanan fataya, acılı domates sosuyla servis ediliyor. Çıtır yapısı ve baharatlı iç dolgusu sayesinde Senegal’in sevilen atıştırmalıkları arasında yer alıyor.

Irak: Kubba

Bulgur ya da pirinç bazlı dış katmanın içine kıymalı ve baharatlı harç eklenerek hazırlanan kubba, kızartılmış veya haşlanmış biçimde sunulabiliyor. Sokak versiyonunda kızarmış kubba, pratik ve doyurucu bir atıştırmalık hâline geliyor.

Norveç: Pølse

Norveç usulü sosis pølse, ekmek arasında veya patates bazlı ince lefse ekmeğine sarılarak servis ediliyor. Ketçap, hardal ve çıtır soğanla tamamlanan bu sade lezzet, büfelerde ve açık hava etkinliklerinde sıkça karşımıza çıkıyor.

Grup J: Arjantin’den Ürdün’e

Arjantin: Choripán

Izgarada pişirilen chorizo sosisinin çıtır ekmek arasına yerleştirilmesiyle hazırlanan choripán, Arjantin’in futbol ve sokak kültürüyle güçlü bir bağ kuruyor. Chimichurri sosu sandviçe sarımsaklı, otlu ve hafif ekşi bir karakter kazandırıyor.

Cezayir: Garantita

Nohut unu, su ve yağla hazırlanan garantita, fırında piştikten sonra ekmek arasında servis ediliyor. Kimyon ve harissa ile tamamlanan yemek, ekonomik ve doyurucu yapısıyla Cezayir sokaklarının klasiklerinden biri.

Avusturya: Käsekrainer

İçinde eriyen peynir parçaları bulunan käsekrainer sosisi, Avusturya’nın ünlü sosis büfelerinde sıcak olarak sunuluyor. Hardal, turşu ve ekmekle tamamlanan sosis, özellikle Viyana’daki gece yemeklerinin tanınan seçeneklerinden biri.

Ürdün: Shawarma

Dikey şişte yavaşça pişen tavuk veya et, ince dilimler hâlinde kesilerek lavaş benzeri ekmeğe sarılıyor. Sarımsak sosu, turşu ve sebzelerle tamamlanan shawarma, Ürdün’de günün her saatinde tercih edilen güçlü bir sokak klasiği.

Grup K: Portekiz’den Kolombiya’ya

Portekiz: Bifana

İnce domuz eti dilimlerinin sarımsaklı ve baharatlı sosla pişirilip ekmeğin arasına yerleştirilmesiyle hazırlanan bifana, Portekiz’in sade ama lezzetli sandviçlerinden biri. Hardal veya acı sos, etin yoğun aromasını tamamlıyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mikate

Hafif tatlı mayalı hamurun küçük parçalar hâlinde kızartılmasıyla hazırlanan mikate, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde sokaklarda ve pazarlarda sıkça satılıyor. Dışı kızarmış, içi yumuşak olan atıştırmalık sade veya tatlı eşlikçilerle tüketiliyor.

Özbekistan: Samsa

Katmanlı hamurun içine kuzu eti, soğan ve baharat eklenerek hazırlanan samsa, geleneksel tandır fırınlarında pişiriliyor. Üçgen ya da yuvarlak biçimde sunulan hamur işi, Özbekistan’daki çarşıların en tanıdık kokularından birini oluşturuyor.

Kolombiya: Arepa

Mısır unundan hazırlanan arepa, ızgarada veya tavada pişiriliyor. Bölgeye göre peynir, yumurta, et, tavuk ya da avokadoyla doldurulan arepa, Kolombiya’da kahvaltıdan gece atıştırmalığına kadar günün her saatinde tüketiliyor.

Grup L: İngiltere’den Panama’ya

İngiltere: Fish and Chips

Çıtır hamurla kaplanan kızarmış balığın kalın patates kızartmalarıyla sunulduğu fish and chips, İngiltere’nin en tanınan hızlı yemeklerinden biri. Sirke, tuz, bezelye püresi veya tartar sos, bu klasik ikiliye eşlik ediyor.

Hırvatistan: Burek

İnce hamur katlarının kıyma veya peynirle doldurulmasıyla hazırlanan burek, Hırvatistan’daki fırınlarda günün erken saatlerinden itibaren satılıyor. Çıtır dış yüzeyi ve yoğun iç dolgusu sayesinde tek başına doyurucu bir öğün sunuyor.

Gana: Kelewele

Olgun plantain muzlarının zencefil, biber ve farklı baharatlarla harmanlandıktan sonra kızartılmasıyla hazırlanan kelewele, Gana’nın en sevilen sokak atıştırmalıklarından biri. Tatlı muz ile acı baharatların birlikteliği güçlü bir lezzet dengesi yaratıyor.

Panama: Carimañola

Manyok hamurunun içine baharatlı kıyma veya peynir eklenip kızartılmasıyla hazırlanan carimañola, Panama’da özellikle kahvaltıda ve gün içindeki kısa molalarda tercih ediliyor. Çıtır dış katman, yumuşak manyok hamuru ve yoğun iç harçla buluşuyor.

Stadyumlardan Sokaklara Uzanan Lezzet Rotası

Dünya Kupası sokak lezzetleri, bir ülkenin mutfağını tanımak için en samimi başlangıç noktalarından birini sunuyor. Çünkü bu yemekler yalnızca tariflerden oluşmuyor. Kentlerin ritmini, insanların günlük alışkanlıklarını ve maç günlerinin heyecanını da taşıyor.

Türkiye’nin baharatlı kokoreci, Arjantin’in maç öncesi klasiği choripán, Meksika’nın renkli taco tezgahları ve Japonya’nın özenle çevrilen takoyakileri farklı coğrafyalara ait olsa da ortak bir duyguda buluşuyor: Hızlı, ulaşılabilir ve paylaşmaya açık bir yemek deneyimi.

2026 Dünya Kupası sahada yeni bir şampiyon belirlerken, turnuvaya katılan ülkelerin sokakları da kendi lezzet yıldızlarını öne çıkarıyor. Bu gastronomi karşılaşmasının kazananını ise damak zevki belirliyor.