Edition of Tastes ile Bodrum'da Tek Geccelik Lezzet Deneyimi

25 Temmuz 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de, The Bodrum Edition, yaz sezonunun en dikkat çekici gastronomi etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak. "Edition of Tastes – One Roof. 4 Chefs." temasıyla düzenlenecek bu özel buluşma, dört başarılı şefi tek çatı altında aynı sofrada bir araya getiriyor. Üstelik bu deneyim yalnızca bir gecceye özel olarak kurgulandı.

Gastronomi tutkunlarını benzersiz bir akşam bekliyor. Çünkü hazırlanan menü yalnızca bu gece servis edilecek ve aynı deneyim bir daha tekrarlanmayacak. Bodrum'un yaz atmosferi, yıldızların altında kurulacak özel sofralar ve dört şefin ortak imzasını taşıyan tabaklar, bu gecceyi sezonun en özel gastronomi buluşmalarından biri haline getirecek.

Dört Başarılı Şef Aynı Mutfakta Buluşuyor

The Bodrum Edition, bu özel etkinlik kapsamında Osman Sezener, Mehmet Akdağ, Stefano Ciotti ve Cihan Kıpçak'ı aynı mutfakta buluşturuyor. Her biri kendi mutfağında güçlü bir kimlik oluşturan şefler, bu kez ortak bir hikaye yazmak için bir araya geliyor.

Her tabak farklı bir bakış açısını yansıtıyor. Bununla birlikte tüm menü tek bir akış içerisinde ilerliyor. Böylece misafirler, dört farklı şefin karakterini aynı sofrada deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Ayrıca her lezzet, yalnızca malzemeleriyle değil, taşıdığı hikayeyle de dikkat çekiyor. Şeflerin hafızalarından ve ilham aldıkları anlardan beslenen bu özel menü, gastronomiyi duygularla buluşturuyor.

Edition of Tastes Sadece Bir Kez Yaşanacak

Edition of Tastes, tekrar etmeyecek bir gastronomi deneyimi sunuyor. Hazırlanan özel menü yalnızca 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleşecek bu etkinlikte servis edilecek. Bu nedenle gecceye katılan misafirler, sadece o akşama ait bir deneyimin parçası olacak.

Bodrum'un büyüleyici yaz akşamında kurulacak sofralar, lezzet kadar paylaşılacak anıları da ön plana çıkarıyor. Üstelik etkinlik, sınırlı kontenjanıyla daha samimi ve ayrıcalıklı bir atmosfer sunuyor.

The Bodrum Edition'da Yazın En Özel Gastronomi Geccelerinden Biri Yaşanacak

Lüks konaklama anlayışı kadar gastronomi deneyimleriyle de öne çıkan The Bodrum Edition, bu etkinlikle yaz sezonuna güçlü bir imza atıyor. Dört önemli şefi aynı sofrada buluşturan organizasyon, Bodrum'un gastronomi takviminde şimdiden dikkat çeken etkinlikler arasında yerini alıyor.

Eğer yazın unutulmayacak bir akşamına tanıklık etmek istiyorsanız, bu özel gecceyi kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü bazı menüler yalnızca bir kez hazırlanıyor, bazı sofralar ise yalnızca tek bir gecce kuruluyor.