2026 FIFA Dünya Kupası Final Heyecanı Paper Moon Bodrum'da

Yaz sezonunun en seçkin gastronomi adreslerinden biri olan Paper Moon Bodrum, futbolun en büyük organizasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını Bodrum Loft'un eşsiz atmosferine taşıyor. 14 ve 15 Temmuz'da oynanacak yarı final karşılaşmaları ile 19 Temmuz'daki büyük final, rafine İtalyan mutfağı ve sofistike ambiyans eşliğinde unutulmaz bir deneyime dönüşüyor.

İstanbul'da yıllardır gastronomi tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan Paper Moon, Bodrum Loft'taki özel konseptiyle Ege yazına İtalyan zarafetini taşıyor. Denizin mavisiyle doğanın yeşilini buluşturan benzersiz konumu, kusursuz servisi ve seçkin mutfağı sayesinde restoran, Bodrum'un en prestijli buluşma noktaları arasında yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın En Heyecanlı Maçları Paper Moon Bodrum'da

Futbol dünyasının nefesini tuttuğu 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmaları 14 ve 15 Temmuz'da, büyük final ise 19 Temmuz'da Paper Moon Bodrum'da canlı olarak ekranlara geliyor.

Şampiyonluk yolundaki son mücadelelere tanıklık ederken Paper Moon'un imza lezzetlerini deneyimleyebilir, yaz akşamının enerjisini Bodrum Loft'un benzersiz atmosferinde yaşayabilirsiniz. Böylece futbol heyecanı, kaliteli gastronomi ve şık bir ambiyans aynı masada buluşuyor.

İtalyan Zarafetiyle Futbol Keyfi Bir Arada

Paper Moon Bodrum, klasik İtalyan mutfağını modern yorumlarla buluşturan seçkin menüsüyle öne çıkıyor. Taze makarnalar, özel reçetelerle hazırlanan imza tabaklar, zengin şarap kavı ve yaratıcı kokteyller, Dünya Kupası heyecanına eşlik eden ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.

Bunun yanı sıra gün batımından geceye uzanan sofistike atmosferi, yalnızca bir maç izleme deneyimi değil, yaz sezonunun en keyifli sosyal buluşmalarından birini yaşatıyor. Her detay, Paper Moon'un yıllardır koruduğu zarif yaşam stilini yansıtıyor.

Büyük Final İçin Rezervasyonunuzu Şimdiden Yapın

Road to the Final konseptiyle hazırlanan bu özel buluşmada, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final ve final maçlarını Bodrum'un en seçkin restoranlarından birinde izleme fırsatı sizi bekliyor.

Yerinizi şimdiden ayırtın ve futbolun en büyük final heyecanını, Paper Moon Bodrum'un eşsiz atmosferi ve İtalyan lezzetleriyle bambaşka bir deneyime dönüştürün.