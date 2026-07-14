İstanbul'da Zamanda Yolculuk Başlıyor: Müzeverse Yazın En Farklı Deneyimini Sunuyor

Yaz mevsimiyle birlikte birçok kişi şehirden uzaklaşmanın yollarını arıyor. Ancak İstanbul'da kalanlar için de keşif dolu alternatifler bulunuyor. Özellikle kültür, tarih ve teknolojiyi bir araya getiren deneyimler son dönemde büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse, ziyaretçilerini binlerce yıl öncesine uzanan etkileyici yolculuklara çıkarıyor. Galataport İstanbul'da yer alan deneyim alanı, gelişmiş sanal gerçeklik teknolojisini tarih, bilim ve kültürle buluştururken yaz aylarında şehirden ayrılmadan farklı dünyaları keşfetme fırsatı sunuyor.

Kısa sürede yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırlayan Müzeverse, klasik müze anlayışının ötesine geçiyor. Üstelik ziyaretçiler yalnızca eserleri izlemekle kalmıyor, tarihi olayların ve medeniyetlerin tam merkezine adım atıyor. Böylece her deneyim hem öğretici hem de unutulmaz bir keşfe dönüşüyor.

Müzeverse'de Antik Dünyanın İzlerini Takip Edin

Müzeverse, farklı yaş gruplarına hitap eden içerikleriyle tarih meraklılarını benzersiz deneyimlerle buluşturuyor. Ziyaretçiler, gelişmiş sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde geçmişin en önemli dönemlerini birebir yaşıyor. Ayrıca her deneyim, bilimsel araştırmalar ve güncel veriler doğrultusunda hazırlanıyor.

Özellikle yaz aylarında kapalı mekanlarda farklı bir aktivite arayanlar için Müzeverse, hem ailelere hem de arkadaş gruplarına güçlü bir kültür rotası sunuyor. Bunun yanı sıra deneyimler, yalnızca eğlence değil aynı zamanda bilgi odaklı içerikleriyle de dikkat çekiyor.

Büyük Piramit'in İnşasını Yakından Deneyimleyin

"Piramitlerin Gizemi – Ustaların Antik Mirası" deneyimi, Antik Mısır'ın en büyük mühendislik başarılarından biri olan Büyük Piramit'in inşa sürecine ışık tutuyor. Daha önce büyük ilgi gören "Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır'ın Keşfi" deneyiminin devamı niteliğindeki bu içerik, bu kez piramidi inşa eden insanların yaşamına odaklanıyor.

Ziyaretçiler, Dahşur Nekropolü'nden Tura taş ocaklarına uzanan etkileyici bir yolculuğa çıkıyor. Taşların çıkarılışını, taşınmasını ve dönemin çalışma düzenini adım adım deneyimliyor. Ayrıca güncel arkeolojik araştırmalar ve farklı inşa teorileri de bu deneyimin önemli parçaları arasında yer alıyor. Böylece Antik Mısır medeniyeti yalnızca anlatılmıyor, adeta yeniden yaşanıyor.

Yaşamın Başlangıcından Günümüze Uzanan Bilim Yolculuğu

Fransız Ulusal Doğa Tarihi Müzesi iş birliğiyle hazırlanan "Yaşamın Kökleri" deneyimi ise ziyaretçileri yaklaşık 3,5 milyar yıllık bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Dünyanın oluşum süreci, ilk canlılar, okyanusların gelişimi ve dinozorlar çağı gelişmiş görsel teknolojilerle yeniden canlanıyor.

Bununla birlikte deneyim, yalnızca görsel bir şölen sunmuyor. Bilimsel verileri güçlü bir hikâye anlatımıyla bir araya getirerek her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Böylece tarih, doğa ve bilim tek bir deneyimde buluşuyor.

Galataport İstanbul'da Haftanın Her Günü Ziyaret Edilebiliyor

Müzeverse, Galataport İstanbul'da haftanın her günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. 7 yaş ve üzerindeki herkes için uygun olan deneyim alanı, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca, Çince ve Korece olmak üzere toplam yedi dil seçeneği sunuyor.

Bu sayede yerli ve yabancı ziyaretçiler, dünyanın farklı dönemlerine kendi dillerinde yolculuk yapabiliyor. Eğer yaz aylarında İstanbul'da farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız, Müzeverse tarih, kültür ve teknolojiyi aynı çatı altında buluşturan en dikkat çekici duraklardan biri olarak öne çıkıyor.