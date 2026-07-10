Futbol, Müzik ve Festival Bir Arada: Chalet Garden’da Unutulmaz Final Geccesi

Futbolun en heyecan verici geccesi bu yıl yalnızca dev ekranda yaşanmayacak. Chalet Garden, 19 Temmuz’da düzenleyeceği özel organizasyonla 2026 FIFA Dünya Kupası Finali coşkusunu müzik, gastronomi ve festival atmosferiyle bir araya getiriyor. Gün boyu sürecek etkinlikte canlı performanslar, sokak lezzetleri, sosyal deneyim alanları ve dev ekranda final karşılaşması aynı çatı altında buluşuyor.

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İstanbul’un merkezinde yer alan Swissôtel The Bosphorus, yaz sezonunun en dikkat çeken organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Futbol tutkunlarının yanı sıra müzik ve festival severlere de hitap eden bu özel etkinlik, günün ilk saatlerinden final düdüğüne kadar kesintisiz bir deneyim sunuyor.

Chalet Garden’da Futbol ve Festival Aynı Sahneyi Paylaşıyor

19 Temmuz Pazar günü saat 15.00’te kapılarını açacak olan Chalet Garden, klasik maç izleme deneyiminin çok ötesine geçiyor. Gün boyunca devam edecek festival programı, canlı müzik performansları, gastronomi durakları ve interaktif alanlarla ziyaretçilerini karşılıyor. Böylece misafirler yalnızca final maçını izlemiyor, aynı zamanda yazın enerjisini de doyasıya yaşıyor.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden birini sahne performansları oluşturuyor. Güçlü sesi ve enerjik sahnesiyle Solanch De La Rosa festivale ritim katarken, elektronik canlı performansıyla Soul Grinders atmosferi yükseltiyor. Günün müzikal akışını ise başarılı DJ Ollie tamamlıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Finali Dev Ekranda Yayınlanacak

Canlı müzik ve festival programının ardından gözler futbol dünyasının en büyük organizasyonuna çevriliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Finali, yüksek görüntü kalitesine sahip dev ekranda canlı olarak yayınlanıyor. Böylece binlerce futbolsever aynı atmosferi paylaşırken final heyecanını birlikte yaşıyor.

Açık hava atmosferi, kaliteli müzik ve dünya futbolunun en önemli karşılaşması aynı organizasyonda buluşuyor. Bu yönüyle etkinlik, yaz sezonunun en dikkat çekici buluşmalarından biri olmayı hedefliyor.

Gastronomi Deneyimi ve Jersey Market Gün Boyunca Devam Ediyor

Festival yalnızca müzik ve futboldan oluşmuyor. Gün boyunca kurulacak gastronomi alanlarında farklı sokak lezzetleri ziyaretçilerle buluşuyor. Bunun yanında Jersey Market, futbol kültürünü yakından takip edenler için özel ürünler ve koleksiyon parçaları sunuyor.

Festival alanında yer alacak oyunlar ve sosyal etkinlikler de günün temposunu artırıyor. Böylece ziyaretçiler final maçı başlamadan önce de keyifli vakit geçirme fırsatı yakalıyor.

Müzik, gastronomi ve futbolu aynı deneyimde buluşturan bu özel organizasyon, İstanbul'da yaz sezonunun öne çıkan etkinlikleri arasında yerini alıyor. Eğer siz de 2026 FIFA Dünya Kupası Finali heyecanını festival atmosferinde yaşamak istiyorsanız, 19 Temmuz'da Chalet Garden'daki yerinizi ayırtabilirsiniz.

Etkinlik Bilgileri

Tarih: 19 Temmuz 2026, Pazar

Mekân: Swissôtel The Bosphorus – Chalet Garden

Kapı Açılışı: 15.00

Sahne Programı

Solanch De La Rosa

Soul Grinders (Electronic Live)

Ollie

Final Yayını