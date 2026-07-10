COYA'nın Türkiye'deki İlk Durağı Fenix Bodrum Oldu

Bodrum, bu yaz gastronomi dünyasının en prestijli markalarından birini ağırlamaya hazırlanıyor. Dünyanın farklı şehirlerinde sunduğu deneyimlerle büyük ilgi gören COYA, ilk kez Türkiye'ye geliyor. 5-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek bu özel pop-up deneyimi, yalnızca Fenix Bodrum'da misafirlerini ağırlayacak.

Modern Peru mutfağının en güçlü temsilcileri arasında yer alan COYA, imza lezzetlerini enerjik atmosferi ve Latin Amerika'dan ilham alan yaşam tarzıyla bir araya getiriyor. Sınırlı süreyle gerçekleşecek bu buluşma, yaz sezonunun en dikkat çeken gastronomi etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.

COYA'nın İkonik Dünyası İlk Kez Türkiye'ye Taşınıyor

Londra, Dubai, Abu Dhabi, Mykonos, Monaco ve Marbella gibi dünyanın en seçkin destinasyonlarında hizmet veren COYA, modern Peru mutfağını özgün yorumuyla uluslararası gastronomi sahnesine taşıyan markalar arasında bulunuyor. Restoran, bar ve lounge konseptini aynı çatı altında buluşturan marka, sadece yemek deneyimi sunmuyor. Aynı zamanda müzik, tasarım ve eğlenceyi bir araya getiren dinamik bir yaşam tarzı oluşturuyor.

Canlı atmosferi, Latin Amerika'nın enerjisini yansıtan dekorasyonu ve özel kokteylleriyle öne çıkan COYA, her detayında misafirlerine çok yönlü bir deneyim yaşatıyor. Bu nedenle marka, dünyanın dört bir yanında gastronomi tutkunlarının en çok ilgi gösterdiği restoranlar arasında yer alıyor.

Modern Peru Mutfağı Fenix Bodrum'da Hayat Buluyor

Bu özel iş birliği kapsamında Fenix Bodrum, iki hafta boyunca COYA'nın dünyaca ünlü mutfağına ev sahipliği yapacak. Peru'nun zengin mutfak kültüründen ilham alan menü, geleneksel tarifleri modern dokunuşlarla yeniden yorumluyor.

Taze deniz ürünleri, özgün baharatlar, narenciye notaları ve cesur lezzet kombinasyonlarıyla hazırlanan tabaklar, Latin Amerika mutfağının karakterini Bodrum'a taşıyor. Menüye eşlik eden özel kokteyller ve enerjik müzik seçkisi ise deneyimi çok daha etkileyici hale getiriyor.

Sadece 5-16 Ağustos Tarihleri Arasında Deneyimlenebilecek

COYA deneyimi yalnızca 5-16 Ağustos tarihleri arasında Fenix Bodrum'da misafirlerle buluşacak. Sınırlı süreyle gerçekleşecek bu özel organizasyon, yaz sezonunda Bodrum'un gastronomi takvimine damga vurmaya hazırlanıyor.

Uluslararası restoran markalarının Türkiye'deki ilk buluşmalarından biri olması nedeniyle etkinliğin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Modern Peru mutfağını keşfetmek ve COYA'nın ikonik atmosferini deneyimlemek isteyenler için rezervasyonlar şimdiden başladı.

Rezervasyon

Tarih: 5-16 Ağustos

Mekan: Fenix Bodrum

Rezervasyon: +90 (533) 607 25 30