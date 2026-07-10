Academy BigChefs Genç Şef Adaylarını Profesyonel Hayata Hazırlıyor

Türkiye'nin lider full servis restoran zincirlerinden BigChefs, gastronomi sektörünün geleceğine yön verecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Academy BigChefs, yalnızca mutfak eğitimi veren bir akademi olmanın ötesinde, gençlerin meslek sahibi olmasını destekleyen, sektöre nitelikli insan kaynağı kazandıran ve sürdürülebilir istihdam oluşturan kapsamlı bir eğitim platformu olarak faaliyetlerine başladı.

2025 yılında kurulan Academy BigChefs, BigChefs'in 18 yılı aşan sektör deneyimini eğitim modeliyle buluşturuyor. Akademi, uygulamalı öğrenme anlayışı, deneyim odaklı programları ve iş garantisini destekleyen yapısıyla gastronomi alanında kariyer hedefleyen gençlere güçlü bir başlangıç sunuyor. Aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini merkeze alan yaklaşımı sayesinde sosyal fayda üretmeyi de öncelikleri arasına taşıyor.

Academy BigChefs Gastronomi Eğitimine Yeni Bir Bakış Kazandırıyor

Academy BigChefs, bireylerin yalnızca teknik beceriler edinmesini değil, aynı zamanda uzun vadeli kariyer planı oluşturmasını hedefliyor. Bu nedenle eğitim programları teoriyle pratiği aynı potada buluşturuyor. Katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerle çalışırken gerçek mutfak disiplinini de yakından deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Sekiz hafta süren yoğun eğitim programı boyunca temel mutfak tekniklerinden dünya mutfaklarına kadar geniş kapsamlı içerikler sunuluyor. Bunun yanında mutfak yönetimi, menü planlama, gıda güvenliği, operasyon yönetimi ve müşteri ilişkileri gibi sektörün ihtiyaç duyduğu birçok başlık da programın önemli parçalarını oluşturuyor.

Ayrıca katılımcılar bıçak kullanımı, pişirme teknikleri, sos hazırlama, tabak sunumu ve doğru ürün seçimi gibi temel profesyonel beceriler konusunda uygulamalı eğitim alıyor. Böylece eğitim süreci yalnızca teorik bilgilerle sınırlı kalmıyor, doğrudan mesleki deneyime dönüşüyor.

Uygulamalı Eğitim ve Staj Modeliyle Kariyer Yolculuğu Başlıyor

Academy BigChefs'i benzer eğitim programlarından ayıran en önemli özelliklerden biri, eğitim sonunda sunduğu profesyonel kariyer fırsatları oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Enstitü İstanbul İSMEK iş birliğiyle yürütülen program kapsamında uygun adaylar eğitim sonunda BigChefs şubelerinde bir aylık profesyonel staj yapma hakkı kazanıyor. Bu süreçte katılımcılar gerçek restoran mutfaklarında görev alıyor ve profesyonel işleyişi doğrudan deneyimliyor.

Staj sürecini başarıyla tamamlayan adaylar ise performanslarına göre BigChefs, NumNum, NumNum Streetfood, Buselik ve Kaicy markalarında kalıcı istihdam fırsatı yakalayabiliyor. Böylece akademi, eğitim ile iş hayatı arasındaki geçişi güçlü bir modelle destekliyor.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Öncelikli Hedefler Arasında Yer Alıyor

Academy BigChefs, yalnızca sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamıyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışını eğitim modelinin merkezine yerleştiriyor.

Özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı gençlere ulaşmayı hedefleyen akademi; belediyeler, çocuk esirgeme kurumları, eğitim kuruluşları ve istihdam kurumlarıyla iş birlikleri gerçekleştiriyor. Böylece gençlerin hem mesleki gelişimlerini hem de sosyal hayata güçlü şekilde katılmalarını destekleyen projeler hayata geçiriliyor.

Bu yaklaşım, gastronomi sektöründe fırsat eşitliği oluştururken aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da katkı sağlıyor.

Sektörün Güçlü Markaları Academy BigChefs'e Destek Veriyor

Eğitim kalitesini daha da ileri taşımak isteyen Academy BigChefs, sektörün önemli markalarıyla iş birlikleri gerçekleştiriyor.

Unilever, İnoksan, Paşabahçe, Pınar, Robot Coupe, White Uniform, Unox, Cambro, Kapp, Bonna, Rama ve Lipton gibi sektörün önde gelen markaları ürün, ekipman ve bilgi desteğiyle akademiye katkı sunuyor.

Bu güçlü iş birlikleri sayesinde katılımcılar eğitim sürecinde profesyonel mutfaklarda kullanılan ekipmanlarla çalışma fırsatı yakalarken sektörün güncel uygulamalarını da yakından takip edebiliyor.

Workshoplar ve Etkinliklerle Güçlü Bir Gastronomi Ağı Oluşturuyor

Academy BigChefs, yalnızca mesleki eğitimlerle sınırlı kalmıyor. Akademi, düzenlediği workshoplar, sektörel buluşmalar ve kurumsal etkinliklerle katılımcılarının vizyonunu geliştirmeyi hedefliyor.

Ayrıca amatör gastronomi tutkunlarına yönelik kısa dönemli eğitimler de düzenleyen platform, yemek kültürünü daha geniş kitlelerle buluşturuyor. Böylece hem profesyonel aşçılar hem de gastronomiye ilgi duyan bireyler aynı çatı altında buluşabiliyor.

Kurulan bu güçlü iletişim ağı, katılımcıların kariyer yolculuğunda önemli bağlantılar kurmasına da katkı sağlıyor.

BigChefs Gastronominin Geleceğine Uzun Vadeli Değer Katıyor

BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, Academy BigChefs'in yalnızca bir eğitim merkezi olmadığını, gençler için yeni fırsatlar oluşturan sosyal bir yatırım olduğunu vurguluyor. BigChefs CEO'su Altan Kosova ise akademinin sektörün hizmet standartlarını yükseltecek önemli bir vizyonu temsil ettiğini ifade ediyor. BigChefs Mutfak Koordinatörü Murat Aslan da gerçek mutfak disiplinini yeni nesillere aktarmanın heyecanını yaşadıklarını belirtiyor.

Bugün Academy BigChefs, uygulamalı eğitim modeli, güçlü sektör iş birlikleri, staj ve istihdam odaklı yaklaşımıyla gastronomi sektörünün geleceğine yön veren önemli projeler arasında yer alıyor. Gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran bu platform, aynı zamanda Türkiye'nin gastronomi ekosistemine uzun vadeli değer kazandırmayı hedefliyor.