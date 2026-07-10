Yeni Araştırma Açıkladı: Her Meyve ve Sebze Kalbinizi Aynı Şekilde Korumuyor

Meyve ve sebze tüketimi, sağlıklı yaşamın en temel alışkanlıkları arasında yer alıyor. Uzmanlar uzun yıllardır günde en az beş porsiyon meyve ve sebze tüketmeyi öneriyor. Ancak yeni bir araştırma, yalnızca miktarın değil, tercih edilen ürünlerin de büyük önem taşıdığını ortaya koyuyor. Özellikle kalp sağlığı söz konusu olduğunda her meyve ve sebze aynı etkiyi göstermiyor.

Food & Function dergisinde yayımlanan araştırma, ABD ve Birleşik Krallık'ta yaşayan 30 binden fazla kişinin beslenme alışkanlıklarını inceledi. Araştırmacılar, katılımcıların tükettiği besinleri kandaki biyobelirteçlerle karşılaştırdı ve flavanol alım düzeylerini değerlendirdi. Sonuçlar ise dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Flavanol Bakımından Zengin Besinler Kalp Sağlığını Daha Güçlü Destekliyor

Araştırmaya göre birçok kişi günlük önerilen meyve ve sebze miktarına ulaşmasına rağmen, katılımcıların yalnızca dörtte biri günde 500 miligram veya daha fazla flavanol tüketebildi. Araştırmacılar, bu seviyedeki flavanol alımının kalp ve damar sağlığı açısından önemli faydalar sağladığını belirtiyor.

Flavanoller, bitkilerde doğal olarak bulunan güçlü antioksidan bileşikler arasında yer alıyor. Bu bileşikler damar fonksiyonlarını destekliyor, oksidatif stresi azaltıyor ve uzun vadede kalp hastalığı riskinin düşmesine katkı sağlayabiliyor.

Araştırmanın yazarlarına göre mevcut beslenme önerileri meyve ve sebze tüketimini teşvik etse de flavanol açısından zengin besinlere özel vurgu yapmıyor. Bu nedenle birçok kişi sağlıklı beslendiğini düşünse bile kalp sağlığını destekleyen flavanol miktarına ulaşamıyor.

Her Meyve ve Sebze Aynı Miktarda Flavanol İçermiyor

Beslenme uzmanları, bu araştırmanın önemli bir gerçeği hatırlattığını söylüyor. Günlük beş porsiyon meyve ve sebze tüketmek tek başına yeterli olmayabiliyor. Çünkü her ürün farklı miktarda flavanol içeriyor.

Araştırmaya göre flavanol bakımından öne çıkan besinler şunlar oluyor:

Erik

Turna yemişi (Cranberry)

Böğürtlen

Yeşil çay

Bakla

Kiraz

Elma

Özellikle orta boy bir erik yaklaşık 450 miligram flavanol içerirken, bir orta boy elma yaklaşık 110 miligram flavanol sağlayabiliyor. Şekersiz yeşil çay da günlük flavanol alımını artırmanın en pratik yollarından biri olarak dikkat çekiyor.

Kalp Sağlığını Desteklemek İçin Sadece Flavanole Odaklanmayın

Uzmanlar, flavanol tüketiminin önemli olduğunu vurgulasa da tek başına yeterli olmadığını ifade ediyor. Meyveler aynı zamanda lif, C vitamini, potasyum ve farklı polifenoller açısından da zengin kaynaklar arasında bulunuyor. Bu besin öğeleri de kalp ve damar sisteminin korunmasına önemli katkılar sağlıyor.

Beslenme uzmanları bu nedenle tek bir bileşene odaklanmak yerine çeşitliliği ön planda tutmayı öneriyor. Meyve ve sebzelerin yanı sıra tam tahıllar, kurubaklagiller, yağlı tohumlar, kuruyemişler ve omega-3 açısından zengin balıklar da düzenli beslenme planında yer almalı.

Kalp Dostu Bir Beslenme Düzeni Nasıl Oluşturulur?

Araştırmayı değerlendiren uzmanlar, haftalık beslenme planında farklı renklerde meyve ve sebzelere yer vermenin önemine dikkat çekiyor. Elma, böğürtlen, turunçgiller, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller ve tam tahıllar birlikte tüketildiğinde çok daha güçlü bir koruyucu etki oluşturuyor.

Bunun yanında magnezyum açısından zengin besinler de kalp sağlığını destekliyor. Fasulye, ceviz, badem, kabak çekirdeği, yeşil yapraklı sebzeler ve tam tahıllar damarların rahatlamasına yardımcı olurken normal kalp ritmini de destekliyor.

Araştırma, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını değiştirmekten çok daha bilinçli hale getirmeyi amaçlıyor. Günlük meyve ve sebze tüketimi büyük önem taşıyor. Ancak doğru seçimler yapmak ve flavanol bakımından zengin besinlere sofralarda daha fazla yer vermek, kalp sağlığı açısından ekstra koruma sağlayabiliyor.