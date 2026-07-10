Lucca Bebek Yenileniyor, Çok Yakında Yeniden Buluşuyoruz!

İstanbul'un ikonik gastronomi adreslerinden Lucca Bebek, yaz dönemi kapsamında planlanan bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle misafirlerine kısa bir süreliğine ara veriyor. Şehrin sosyal yaşamına yıllardır yön veren Lucca Bebek, daha konforlu ve kusursuz bir deneyim sunmak amacıyla 10 Temmuz Cuma gününden itibaren birkaç hafta boyunca kapalı olacak.

Daha Güçlü Bir Deneyim İçin Hazırlık Başlıyor

Yalnızca lezzetleriyle değil, dinamik atmosferi ve yıllardır değişmeyen enerjisiyle de öne çıkan Lucca Bebek, planlı bakım ve onarım sürecinin ardından yeniden misafirleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu kısa mola, mekanın hizmet kalitesini daha da ileri taşımayı hedefleyen çalışmaların bir parçası olarak planlanıyor.

Çok yakında kapılarını yeniden açacak olan Lucca Bebek, İstanbul'un en keyifli buluşmalarına ve unutulmaz sofralarına kaldığı yerden ev sahipliği yapmaya devam edecek.