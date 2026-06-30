Lucca Beach, Padel Dünyasının En Büyük İsmini Ağırlıyor: Fernando Belasteguín

Bodrum'da yaz sezonu yalnızca gastronomi ve eğlenceyle değil, dünya çapında spor etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Bu sezon Lucca Beach, uluslararası ölçekte ses getirecek özel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Dünya padel tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Fernando Belasteguín, 3 Temmuz'da Nano Padel iş birliğiyle gerçekleşecek Play With The GOAT deneyimi kapsamında Bodrum'a geliyor.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında gerçekleşecek etkinlik, sınırlı kontenjanla padel tutkunlarını ağırlayacak. Katılımcılar, dünya spor tarihine adını yazdıran bir efsaneyle aynı kortu paylaşma fırsatı yakalayacak. Böylece Lucca Beach, yaz sezonunun en prestijli spor buluşmalarından birine imza atacak.

Fernando Belasteguín ile Aynı Kortta Oynama Fırsatı

Demirbükü'nde, Seba Gölköy'deki yeni adresinde misafirlerini ağırlayan Lucca Beach, gastronomi, wellness, spor ve sosyal yaşamı tek çatı altında buluşturan yaşam kültürünü her geçen gün daha da güçlendiriyor. Şimdi ise bu vizyonunu dünya padelinin yaşayan efsanesiyle bir araya getiriyor.

230 profesyonel şampiyonluk, 6 Dünya Şampiyonluğu ve tam 16 yıl boyunca dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Fernando Belasteguín, profesyonel padel tarihinin en başarılı oyuncuları arasında gösteriliyor. Play With The GOAT etkinliği sayesinde katılımcılar yalnızca bir gösteriyi izlemeyecek. Aynı zamanda spor tarihine damga vuran bir isimle kort deneyimi yaşayacak.

Padel Dünyanın En Hızlı Büyüyen Sporlarından Biri

Son yıllarda dünya genelinde büyük bir yükseliş yakalayan Padel, bugün 90'dan fazla ülkede oynanıyor ve 25 milyondan fazla oyuncuya ulaşıyor. Premium kulüplerden lüks resortlara kadar birçok seçkin destinasyonun vazgeçilmez aktiviteleri arasında yer alan bu spor, artık yalnızca rekabetten ibaret değil. Aktif yaşamın, sosyalleşmenin ve modern yaşam kültürünün güçlü bir parçası olarak öne çıkıyor.

Bu yükselen ilgi doğrultusunda Lucca Beach, sporu yaşamın doğal bir parçası haline getiren projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Nano Padel İş Birliğiyle Güçlenen Spor Vizyonu

Lucca Beach bünyesinde Nano Padel iş birliğiyle oluşturulan padel deneyimi, özel derslerden sosyal maçlara, topluluk buluşmalarından performans odaklı çalışmalara kadar geniş bir program sunuyor. Ayrıca Plan A Performance Space ve One Space wellness programları da bu bütüncül yaşam anlayışını destekliyor.

Böylece Lucca Beach, yalnızca deniz ve gastronomi deneyimi sunan bir destinasyon olmanın ötesine geçiyor. Spor, iyi yaşam ve sosyal etkileşimi aynı atmosferde buluşturan yeni nesil bir yaşam alanı oluşturuyor. Fernando Belasteguín ziyareti ise bu vizyonun uluslararası alandaki en güçlü adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Lucca Beach, Bodrum Yazına Dünya Çapında Bir İmza Atıyor

3 Temmuz'da gerçekleşecek Play With The GOAT etkinliği, yalnızca padel severleri değil, spor kültürünü yakından takip eden herkesi aynı çatı altında buluşturacak. Dünya padelinin yaşayan efsanesiyle aynı kortta yer alma fırsatı sunan bu özel organizasyon, Bodrum yazının en dikkat çekici etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.