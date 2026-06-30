The Picnic by Stella, Swissôtel Bahçelerinde Yaz Ruhunu Yeniden Yorumluyor

Swissôtel The Bosphorus’un yemyeşil bahçeleri, 18 Temmuz Cumartesi günü yaz sezonunun en özel buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Chalet Garden, bu kez The Picnic by Stella ile şehir hayatına rafine, keyifli ve ilham verici bir mola alanı sunuyor. Saat 16.00’da başlayacak etkinlik, gecce 23.45’e kadar gastronomi, müzik, tasarım ve deneyimi aynı atmosferde buluşturacak.

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Şehrin Kalbinde Yeni Nesil Piknik Deneyimi

The Picnic by Stella, klasik piknik anlayışını Stella’nın özenli dünyasıyla yeniden yorumluyor. Böylece misafirler, yalnızca açık havada vakit geçirmiyor; aynı zamanda detayları güçlü bir yaz deneyiminin parçası oluyor. Özenle kurulmuş masalar, seçili lezzet durakları, piknik sepetleri, yaz ruhuna eşlik eden örtüler ve stil sahibi dokunuşlar etkinliğin atmosferini güçlendiriyor.

Ayrıca Swissôtel The Bosphorus şeflerinin özel tarifleri, günün gastronomi tarafını öne çıkarıyor. Lezzetler, paylaşmaya uygun masalarla birleşiyor. Bu nedenle Chalet Garden, 18 Temmuz’da şehir içinde yazı daha keyifli yaşamak isteyenler için güçlü bir buluşma noktası yaratıyor.

Tasarım, Market ve İlham Veren Detaylar

Etkinliğin pop-up market alanı da keşif duygusunu canlı tutuyor. Seçili tasarım markaları, yaratıcı üreticiler ve yaz stiline yön veren özel seçkiler, misafirleri farklı dünyalarla buluşturuyor. Üstelik bu alan yalnızca alışveriş deneyimi sunmuyor. Aynı zamanda objeler, tasarımlar ve ilham veren detaylarla özel bir keşif rotası oluşturuyor.

Bunun yanında atölyeler ve interaktif alanlar, misafirleri deneyimin merkezine taşıyor. Katılımcılar gün boyunca sadece izleyen tarafta kalmıyor. Aksine, etkinliğin enerjisine dahil oluyor ve yazın yaratıcı ruhunu daha yakından hissediyor.

Gün Batımına Eşlik Eden Müzik

Müzik, The Picnic by Stella deneyiminin ritmini belirliyor. Seçili DJ performanslarıyla başlayan enerji, gün batımına doğru daha da yükseliyor. Bahçeye yayılan ritim, iyi lezzetler ve keyifli sohbetlerle birleşerek etkinliğin yaz klasiği olma iddiasını güçlendiriyor.

18 Temmuz’da Swissôtel The Bosphorus bahçelerinde gerçekleşecek The Picnic by Stella, gastronomi, müzik, tasarım ve deneyimi aynı yaz sahnesinde buluşturuyor. Şehrin kalbinde, özenle düşünülmüş her detayıyla paylaşmaya değer bir gün yaşamak isteyenler için Chalet Garden, sezonun en dikkat çekici adreslerinden biri oluyor.