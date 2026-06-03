Kenan Doğulu'nun “İhtimaller” Projesi Sultanpark'ta Sahne Alıyor

İstanbul yazının en özel buluşmalarından biri için geri sayım başladı. Şehrin açık hava etkinlikleri arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Sultanpark, 6 Haziran akşamı Türk müziğinin en güçlü sahne performanslarından birine ev sahipliği yapacak. Kenan Doğulu, sevilen şarkılarını farklı bir yorumla dinleyiciyle buluşturduğu özel caz projesi “İhtimaller” ile Swissôtel The Bosphorus'un yemyeşil atmosferinde sahne alacak.

Boğaz'ın serin esintisi, yıldızların altında kurulan büyüleyici atmosfer ve yaz akşamlarının enerjisi, müzikle iç içe unutulmaz bir deneyime dönüşecek. Şehrin merkezinde ancak kalabalıktan uzak bir dünyaya açılan Sultanpark, bu özel konser için benzersiz bir fon oluşturacak.

BİLETLER İÇİN TIKLAYIN!

Kenan Doğulu Şarkıları Bu Kez Caz Dokunuşlarıyla Hayat Bulacak

Yıllardır farklı müzikal projeleriyle dinleyicisini şaşırtmayı başaran Kenan Doğulu, bu kez repertuvarını cazın zarif dokunuşlarıyla yeniden yorumluyor.

Sanatçının kariyerine damga vuran şarkılar, “İhtimaller” projesi kapsamında daha sofistike bir atmosferde dinleyiciyle buluşacak. Caz armonileriyle yeniden şekillenen eserler, tanıdık melodileri farklı bir perspektiften deneyimleme fırsatı sunacak.

Sürprizlerle zenginleşen konser, yalnızca bir müzik performansı değil; aynı zamanda duyulara hitap eden çok katmanlı bir yaz geccesi vadediyor.

Sultanpark'ta Açık Havada Festival Ruhunu Yaşayın

İstanbul'un en sevilen açık hava etkinlik alanlarından biri olan Sultanpark, doğayla iç içe konumuyla her yıl müzikseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Swissôtel The Bosphorus'un geniş yeşil alanları içerisinde yer alan mekan, şehir merkezindeki konumuna rağmen ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor. Bu nedenle konser deneyimi yalnızca sahnede değil, çevresindeki doğal dokuda da hissediliyor.

6 Haziran akşamı gerçekleşecek bu özel buluşma, yaz sezonunun en dikkat çekici kültür ve sanat etkinlikleri arasında yer almaya hazırlanıyor.

Yazın En Şık Konserlerinden Biri İçin Geri Sayım Başladı

Müzik, doğa ve İstanbul'un eşsiz silueti aynı akşamda buluşuyor. Kenan Doğulu'nun özel caz projesi “İhtimaller”, güçlü repertuvarı ve özgün sahne kurgusuyla katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Şehrin ritmini bir akşamlığına yavaşlatacak bu özel konser, yazın ilk günlerinde İstanbul'un kültür ve sanat takvimine damga vuracak etkinliklerden biri olmaya aday.