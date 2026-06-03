Da Mario İstinyePark'ta Sofralar Champagne İçin Kuruluyor

Bazı akşamlar yalnızca bir yemek daveti değil, aynı zamanda bir bölgenin kültürünü, tarihini ve yaşam stilini keşfetme fırsatı sunar. 16 Haziran akşamı Da Mario İstinyePark, konuklarını Fransa'nın en prestijli gastronomi bölgelerinden biri olan Champagne'in zarif dünyasına davet ediyor.

Şehrin İtalyan gastronomisi denince akla gelen adreslerinden Da Mario, bu özel gecede Champagne bölgesinin köklü mirasından ilham alan deneyim odaklı bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Bölgenin karakteristik lezzetleri, seçkin eşleşmeler ve Chef Maurizio Morelli'nin imzasını taşıyan tabaklar, İstanbul'da unutulmaz bir gastronomi akşamına dönüşecek.

Champagne'in Ruhunu Yansıtan Özel Bir Menü

Geccenin merkezinde, Chef Maurizio Morelli tarafından yalnızca bu davet için hazırlanan özel menü yer alıyor.

İtalyan mutfağına getirdiği rafine yorumlarla tanınan Morelli, Champagne bölgesinin gastronomik karakterinden ilham alarak özgün bir lezzet yolculuğu tasarlıyor. Her tabak, bölgenin zarafetini ve köklü gastronomi kültürünü modern bir bakış açısıyla yorumluyor.

Bu özel deneyim boyunca servis edilecek lezzetler, yalnızca teknik ustalığı değil, aynı zamanda hikayesi olan bir gastronomi anlayışını da yansıtıyor.

Meltem Zeynep Coşkun İmzalı Seçkin Eşleşmeler

Geccenin bir diğer dikkat çekici unsuru ise Meltem Zeynep Coşkun tarafından hazırlanan özel eşleşmeler olacak.

Champagne dünyasının karakteristik notalarını öne çıkaran seçkiler, menüde yer alan her lezzetin farklı yönlerini ortaya çıkaracak. Böylece davetliler, gastronomi ve içecek kültürünün kusursuz uyumunu deneyimleme fırsatı bulacak.

Özenle kurgulanan eşleşmeler, geccenin akışına sofistike bir derinlik katarken, Champagne bölgesinin zarif karakterini de daha yakından keşfetme imkanı sunacak.

Da Mario'da Sınırlı Katılımlı Bir Gastronomi Buluşması

İstanbul'un seçkin gastronomi adreslerinden Da Mario İstinyePark, bu özel etkinlikte misafirlerini Fransa'nın en ikonik bölgelerinden birine uzanan duyusal bir yolculuğa çıkaracak.

16 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de gerçekleşecek etkinlik, sınırlı kontenjanla düzenlenecek. Gastronomi tutkunlarını bir araya getirecek bu özel buluşma, şehrin yaz sezonundaki en dikkat çekici gastronomi etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.