Grill Prime'ın Yeni Menüsünde Yazın En Güzel Tatları Saklı

İstanbul'un et odaklı restoranları arasında kendine güçlü bir yer edinen Grill Prime, yalnızca özel kesim etleriyle değil, her sezon menüsüne eklediği yeni tatlarla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde rotamızı bu kez Grill Prime Ataşehir şubesine çevirdik. Sebebi ise menüye yeni eklenen lezzetleri yerinde deneyimlemekti.

Şık atmosferi, özenli servisi ve kaliteli ürün anlayışıyla öne çıkan mekan, yeni menüsünde etin başrolde olduğu karakterini korurken daha hafif, daha renkli ve yaz mevsimine uyum sağlayan dokunuşlara da yer vermiş. Açıkçası masaya gelen ilk tabaktan son kaşığa kadar bizi mutlu eden bir deneyim yaşadık.

Menünün yeni yıldızları, Şef Serkan Erdoğan'ın imzasını taşıyor. Erdoğan, Grill Prime'ın et odaklı DNA'sını korurken mevsimin enerjisini tabağa taşıyan daha rafine ve katmanlı lezzetler yaratmış. Özellikle yeni başlangıçlar ve salatalar, şefin klasik steakhouse anlayışına getirdiği çağdaş yorumu güçlü şekilde hissettiriyor.

İlk Lokmada Kazanan: Keçi Peynirli Pancar Tartar

Yeni başlangıçlar arasında bizi en çok etkileyen lezzetlerden biri hiç kuşkusuz Keçi Peynirli Pancar Tartar oldu.

Görsel olarak masaya geldiği anda dikkat çeken tabak, lezzet tarafında da beklentinin çok üzerine çıkıyor. Çıtır keçi peyniri, pancar, avokado, salatalık, yeşil elma ve frenk soğanı kusursuz bir denge kuruyor. Balzamik ve portakal sos ise tabağa taze ve zarif bir karakter kazandırıyor.

Tatlı, ekşi ve kremamsı dokuların uyumu o kadar başarılı ki, klasik başlangıçlardan sıkılanlar için başlı başına bir ziyaret sebebi olabilir. Bizim için menünün yıldızlarından biri oldu.

Texas'tan Ataşehir'e Uzanan Bir Yorum

Başlangıçlarda denediğimiz bir diğer yenilik ise Texas Chili Soft Taco oldu.

Dana kıymalı baharatlı Meksika fasulyesi, jalapeno biberi, cheddar peyniri, avokado püresi ve sour cream ile hazırlanan taco, Grill Prime'ın et konusundaki başarısını farklı mutfaklara da taşıyabildiğini gösteriyor.

Baharat dengesi oldukça başarılı. Acı seviyesi ise baskın değil, aksine diğer malzemelerle uyum içinde ilerliyor. Özellikle paylaşmalık bir başlangıç arayanlar için güçlü bir alternatif.

Yazın En Güzel Renkleri Salata Kasesinde Toplanmış

Yeni salatalar ise menünün sürpriz yıldızları arasında yer alıyor.

İlk olarak denediğimiz Kale Otlu Salata, tam anlamıyla yaz mevsimini yansıtan bir tabak. Kale yaprağı, kinoa, pancar, salatalık, havuç, edamame, ceviz ve portakal dilimleri bir araya geliyor. Balzamik ve tane hardal sos ise tüm malzemeleri kusursuz şekilde bağlıyor.

Renkleri kadar dokuları da etkileyici. Hafif ama sıradan olmayan bir salata arayanlar için oldukça başarılı bir seçenek.

Masadaki Favorimiz: Kuşkonmaz Salatası

Menüde en çok sevdiğimiz yeni lezzet sorulursa cevabımız net olur: Kuşkonmaz Salatası.

Jülyen kesilmiş kuşkonmaz, roka, ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve parmesan ile hazırlanan salata; balzamik, tane hardal ve trüf sos ile tamamlanıyor.

Hem hafif hem karakterli. Üstelik etin yanında harika bir eşlikçi. Trüf dokunuşu lezzeti bir üst seviyeye taşırken kuşkonmazın tazeliği tabağa canlılık katıyor. Özellikle yaz akşamlarında ana yemek öncesi tercih edilebilecek en iyi seçeneklerden biri olduğunu düşünüyoruz.

Ana Yemekte Tercihimiz İmza Lezzetlerden Yana Oldu

Yeni lezzetleri keşfetmek için gitmiş olsak da ana yemekte tercihimizi Grill Prime'ın sevilen imzalarından biri olan Spaghetti tabağından yana kullandık.

Yumuşacık et dilimleriyle hazırlanan bu yorum, klasik et deneyimine daha hafif ve modern bir yaklaşım getiriyor. Yanında servis edilen baharatlı fırın patatesler ve mevsim sebzeleri ise tabağı tamamlıyor.

Etin kalitesi zaten Grill Prime'ın en güçlü olduğu alanlardan biri. Bu tabak da mekanın neden et severlerin favori adreslerinden biri olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Finali Portakallı Bitter Pasta ile Yaptık

Tatlı bölümünde ise yeni eklenen Portakallı Bitter Pasta ile final yaptık.

Yoğun bitter çikolata lezzeti ile portakalın ferah aroması çok başarılı bir uyum yakalıyor. Tatlı ne fazla ağır ne de fazla hafif. Özellikle yemeğin ardından dengeli bir kapanış yapmak isteyenler için ideal.

Bazı tatlılar vardır, son lokmadan sonra tekrar sipariş vermeyi düşünürsünüz. Portakallı Bitter Pasta bizim için tam olarak öyleydi.

Etin Başrolde Olduğu Sofistike Bir Deneyim

Grill Prime Ataşehir, et odaklı karakterini korurken menüsüne eklediği yeni lezzetlerle deneyimi daha katmanlı hale getirmeyi başarmış. Özellikle Keçi Peynirli Pancar Tartar, Kuşkonmaz Salatası ve Portakallı Bitter Pasta, yeniden denemek isteyeceğimiz tabaklar arasında yerini aldı.

Eğer yaz sezonunda hem güçlü et tabakları hem de daha hafif ve rafine alternatifler sunan bir restoran arıyorsanız, Grill Prime'ın yeni menüsü listenize mutlaka girmeli.