Grill Prime Ataşehir’den Çocuklu Ailelere Özel Pazar Kampanyası

Hafta sonunu ailece keyifli bir sofrada geçirmek isteyenler için sevindirici bir haber geldi. Grill Prime Ataşehir, pazar günlerine özel başlattığı kampanyayla hem ebeveynleri hem de çocukları mutlu edecek bir deneyim sunuyor. Lezzet tutkunlarının yakından tanıdığı marka, ailelerin birlikte geçirdiği zamanı daha da özel hale getirmek için çocuklara özel ikram uygulamasını hayata geçirdi.

Artık pazar günleri 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Grill Prime Ataşehir'i ziyaret eden aileler, çocukları için hazırlanan ücretsiz lezzetlerden yararlanabiliyor. Böylece hafta sonu buluşmaları yalnızca yetişkinler için değil, minik misafirler için de çok daha keyifli bir hale geliyor.

Çocuklara Özel Lezzetler Grill Prime Ataşehir’de

Kampanya kapsamında, pazar günleri belirtilen saatler arasında ana yemek siparişi veren ailelerin 4-12 yaş aralığındaki çocukları ücretsiz ikramlardan faydalanabiliyor. Çocuklara sunulan menü ise onların severek tükettiği lezzetlerden oluşuyor.

İkram seçenekleri arasında mini burger, cheeseburger, grill burger ve köfte çeşitleri yer alıyor. Ayrıca soft içecek alternatifleri de kampanyaya dahil ediliyor. Bu sayede çocuklar kendi damak zevklerine uygun seçenekleri tercih ederken, aileler de rahat ve keyifli bir yemek deneyimi yaşayabiliyor.

Özellikle hafta sonlarında ailece dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hazırlanan bu uygulama, çocuk dostu yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte kampanya yalnızca Grill Prime Ataşehir Şubesi'nde geçerli olarak sunuluyor.

Et Tutkunlarının Vazgeçilmez Adresi

Kaliteli et anlayışıyla öne çıkan Grill Prime, yalnızca sunduğu kampanyalarla değil, menüsündeki güçlü lezzetlerle de adından söz ettiriyor. Marka, özel kesim etleri, profesyonel pişirme teknikleri ve şık sunumlarıyla et severlerin favori adresleri arasında yer alıyor.

Her ürün özenle seçiliyor. Ardından doğru dinlendirme ve pişirme süreçlerinden geçiyor. Böylece misafirler her ziyaretlerinde aynı kalite standardını deneyimleyebiliyor. Üstelik mekanın modern atmosferi ve konforlu oturma alanları da deneyimi tamamlıyor.

Hafta Sonu Planınıza Lezzet Katın

Pazar günlerini daha keyifli hale getiren bu özel kampanya, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine de katkı sağlıyor. Çocukların sevdiği lezzetleri ücretsiz olarak sunan Grill Prime Ataşehir, aile dostu yaklaşımını sofralara taşıyor.

Eğer siz de hafta sonunu lezzetli bir yemek eşliğinde geçirmek istiyorsanız, pazar günü 14.00-18.00 saatleri arasında Grill Prime Ataşehir'de yerinizi ayırabilirsiniz. Hem çocuklar için hazırlanan özel ikramlardan yararlanabilir hem de markanın imza lezzetlerini keşfedebilirsiniz.