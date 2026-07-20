Inari’den Before Sunset Beach’te İki Geccelik Lezzet Yolculuğu

Japon mutfağının teknik disiplinini çağdaş bir bakış açısıyla yorumlayan Inari Omakase, yaz sezonuna özel gastronomi buluşmasıyla rotasını Ege’ye çeviriyor. Marka, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde Before Sunset Beach’in etkileyici atmosferinde misafirleriyle buluşacak. Yalnızca iki gece sürecek deneyim, Japon geleneklerini şeflerin ustalığı ve hikaye anlatan tabaklarla aynı sofrada bir araya getirecek.

Sınırlı sayıda konuğun katılabileceği buluşma, klasik bir akşam yemeğinin ötesine geçmeyi hedefliyor. Şefler, her servisi bütünlüklü bir anlatının parçası olarak kurgulayacak. Böylece malzeme seçimi, kesim teknikleri, sunum biçimi ve lezzet dengesi geccenin ritmini belirleyecek.

Inari Omakase’den İki Geccelik Özel Deneyim

Japoncada “şefe bırakmak” anlamını taşıyan omakase, misafiri şefin hazırladığı özel bir lezzet yolculuğuna davet ediyor. Sabit seçimlerin yerini sürpriz tabaklar, mevsim ürünleri ve şefin yaratıcı yaklaşımı alıyor. Inari Omakase, bu köklü geleneği modern gastronomi anlayışıyla birleştiriyor.

22 ve 23 Temmuz’da gerçekleşecek omakase deneyimi, her tabağın bir sonraki servise bağlandığı özel bir akış sunacak. Şef ekibi, Japon mutfağının sadeliğini ve teknik gücünü aynı menüde buluşturacak. Ayrıca ürünlerin doğal karakterini koruyan dokunuşlar, lezzet yolculuğunun merkezinde yer alacak.

Her servis farklı bir duygu ve tat katmanı yaratacak. Dolayısıyla konuklar yalnızca seçkin Japon lezzetlerini tatmayacak. Aynı zamanda hazırlık aşamasından sunuma kadar uzanan güçlü bir mutfak hikâyesine eşlik edecek.

Japon Geleneği Before Sunset Beach’in Atmosferiyle Buluşuyor

Before Sunset Beach, gün batımından gececye uzanan enerjisiyle Ege yazının dikkat çeken buluşma noktaları arasında yer alıyor. Mekan, bu kez müzik ve sahil atmosferini rafine bir gastronomi programıyla tamamlayacak. Inari Omakase ise mekanın karakterine Japon mutfağının zarafetini taşıyacak.

Günün son ışıkları sahile yansırken başlayacak deneyim, ilerleyen saatlerde daha samimi bir ritme kavuşacak. Bununla birlikte mekânın doğal dokusu, özenli masa düzeni ve yaz akşamına eşlik eden atmosferi menünün etkisini güçlendirecek. İki markanın ortak buluşması, Ege’deki gastronomi takvimine güçlü bir not düşecek.

Inari’nin Modern Japon Mutfağı Yaklaşımı

Inari, modern Japon mutfağına getirdiği özgün yorumla gastronomi dünyasında kendine özel bir yer açıyor. Marka; nitelikli ürünleri, hassas mutfak tekniklerini ve dengeli tatları ön planda tutuyor. Sushi ve sashimi seçkileri bu yaklaşımın en dikkat çekici örnekleri arasında bulunuyor.

Ayrıca şef ekibi, geleneksel tariflere çağdaş dokunuşlar ekleyerek her tabağa farklı bir kimlik kazandırıyor. Ürün kalitesi menünün temelini oluştururken zarif sunumlar deneyimin görsel yönünü tamamlıyor. Böylece mutfak, gösterişe ihtiyaç duymadan güçlü ve akılda kalıcı bir karakter sergiliyor.

Rezervasyonlar Sınırlı Sayıda

Inari Omakase ve Before Sunset Beach buluşması yalnızca 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. İki geccelik program, samimi yapısını korumak amacıyla sınırlı rezervasyonla konuklarını ağırlayacak.

Japon gastronomisinin köklü tekniklerini Ege sahillerinin özgür ruhuyla buluşturan etkinlik, yaz sezonunun özel lezzet duraklarından biri olmaya hazırlanıyor. Her servisin ayrı bir hikaye anlattığı bu deneyime katılmak isteyenlerin rezervasyonlarını erkenden tamamlaması gerekiyor.