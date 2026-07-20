Sunset Menüsüne Yakın Bakış: Dört Tabak, Dört Farklı Karakter

İstanbul’un köklü gastronomi adreslerinden Sunset Grill & Bar, farklı mutfak kültürlerini çağdaş tekniklerle buluşturan menüsüyle güçlü çizgisini koruyor. Ulus Parkı’nın eşsiz Boğaz manzarasına karşı konumlanan mekan, gün batımından geccenin ilerleyen saatlerine kadar uzanan çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Biz de Sunset’in mutfağını yakından tanımak ve menünün öne çıkan tabaklarını sizler için denemek üzere rotamızı yeniden Ulus’a çevirdik.

İstanbul Gastronomisinin Zamansız Adresi

Sunset Grill & Bar, 1994 yılından bu yana İstanbul fine dining sahnesinin en önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Kaliforniya mutfağıyla başlayan gastronomi yolculuğu, zaman içinde Türk, Japon ve Akdeniz mutfaklarından aldığı ilhamla zenginleşti. Mekan, İstanbul’da sushi bar kültürünün yaygınlaşmasına öncülük ederken yenilikçi yaklaşımını yıllar boyunca korudu.

Bugün Sunset mutfağında global bakış açısı, nitelikli malzemeler ve modern pişirme teknikleri aynı sofrada buluşuyor. Menü, farklı mutfakların karakterini kaybetmeden birbiriyle iletişim kurmasını sağlıyor. Şık atmosfer ve Boğaz manzarası ise tabaklara eşlik eden deneyimi tamamlıyor.

Kabak Çiçeği Dolmasıyla Aromatik Başlangıç

Tadımımıza sıcak başlangıçlar arasındaki kabak çiçeği dolması ile başladık. Şefler, narin kabak çiçeklerini kuru kayısılı pilavla dolduruyor. Portakal ve lime sos ise tabağa belirgin bir narenciye canlılığı kazandırıyor.

Kuru kayısının tatlı karakteri, lime’ın keskin asiditesiyle dengeleniyor. Portakal sos, bu iki lezzet arasında aromatik bir köprü kuruyor. Böylece geleneksel kabak çiçeği dolması, Sunset’in çağdaş mutfak yaklaşımını yansıtan zarif bir yoruma dönüşüyor.

Yengeç Tartar ve Yuzu Sosun Ferah Dengesi

Soğuk başlangıçlardan tercih ettiğimiz yengeç tartar, avokado, tobiko, yuzu sos ve trüf yağıyla servis ediliyor. Yengeç etinin hafif ve doğal lezzeti, avokadonun kremsi dokusuyla uyum yakalıyor. Tobiko ise her lokmaya hafif bir çıtırlık ve deniz aroması ekliyor.

Yuzu sos, tabağın ferah ve canlı yönünü güçlendiriyor. Trüf yağı da lezzet profilini derinleştiriyor. Şef, güçlü aromaları ölçülü biçimde kullanarak yengecin ön planda kalmasını sağlıyor. Sonuçta ortaya dengeli, rafine ve katmanlı bir başlangıç çıkıyor.

Somon Tatakide Japon Mutfağı Dokunuşu

Tadımın bir diğer soğuk başlangıcı somon tataki oldu. Miso ve soya sosuyla lezzet kazanan somona taze trüf mantarı eşlik ediyor. Somonun yumuşak dokusu, misonun belirgin umami karakteriyle bütünleşiyor. Soya sosu ise tabağın tuzlu ve yoğun yönünü destekliyor.

Taze trüf mantarı, somonun yağlı yapısına topraksı ve sofistike bir aroma katıyor. Bu tabak, Sunset’in Japon mutfağındaki deneyimini ve malzeme dengesine verdiği önemi açıkça gösteriyor.

Ana Yemekte Odun Fırında Dana Yanak

Ana yemek seçimimiz odun fırında tütsülenmiş dana yanak oldu. Uzun ve kontrollü pişirme tekniği, dana yanağa son derece yumuşak bir doku kazandırıyor. Odun fırınının verdiği tütsülü aroma ise etin yoğun lezzetini belirginleştiriyor.

Tabağa eşlik eden risotto, kremsi yapısıyla dana yanağın güçlü karakterini dengeliyor. Kereviz kökü turşusu da asiditesi sayesinde tabağa tazelik katıyor. Et, risotto ve turşu arasındaki uyum, ana yemeği tadımın en etkileyici duraklarından birine taşıyor.

Gün Batımından Gecceye Sunset Deneyimi

Sunset Grill & Bar, yalnızca menüsüyle değil, gün içinde değişen atmosferiyle de dikkat çekiyor. Gün batımında Boğaz manzarası eşliğinde başlayan yemek, ilerleyen saatlerde kokteyller ve müzikle farklı bir ritim kazanıyor. After Sunset programı ve Cigar Lounge alanı, mekanın yaşam stili yönünü güçlendiriyor.

Bizim deneyimlediğimiz tabaklar, Sunset’in geleneksel lezzetlere modern bir perspektifle yaklaşma konusundaki başarısını bir kez daha gösterdi. Sunset Grill & Bar, iyi malzemeyi teknik ustalıkla bir araya getiren mutfağı, güçlü servisi ve İstanbul manzarasıyla özel bir akşam geçirmek isteyenler için zamansız bir seçenek olmayı sürdürüyor.

Adres: Kuruçeşme Mahallesi, Yol Sokak No:2, Ulus Parkı, Beşiktaş, İstanbul

Telefon: 0212 287 03 57

Web: www.sunsetgrillbar.com