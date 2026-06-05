Frankie’de Yaz Ryan Hopes’un Setiyle Başlıyor!

İstanbul’un gastronomi ve gece hayatı sahnesinde kendine özgü bir yere sahip olan Frankie, yaz sezonuna müzik dolu bir geceyle merhaba diyor. Boğaz manzarası, yaratıcı kokteylleri ve enerjisi yüksek atmosferiyle dikkat çeken mekan, 6 Haziran geccesi dünyaca ünlü bir ismi ağırlamaya hazırlanıyor.

Elektronik müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden, efsanevi müzik kolektifi Gabriels’in kurucu üyeleri arasında yer alan DJ ve prodüktör Ryan Hopes, sezonun açılışını Frankie’de gerçekleştireceği özel DJ performansıyla yapacak. Müzik, gastronomi ve İstanbul’un büyüleyici silueti aynı geccede buluşurken, şehrin en dikkat çekici yaz etkinliklerinden biri de böylece başlamış olacak.

Ryan Hopes Frankie Sahnesinde

Müziğe yenilikçi yaklaşımıyla tanınan Ryan Hopes, farklı türleri bir araya getiren setleriyle dünyanın birçok önemli sahnesinde dinleyicilerle buluşuyor. Sanatçı, şimdi ise İstanbul’da, Frankie’nin ikonik atmosferinde müzikseverlere unutulmaz bir gecce yaşatmaya hazırlanıyor.

Saat 22.00’de başlayacak performans boyunca misafirler, ritmi yüksek setler eşliğinde yaz sezonunun enerjisini hissedecek. Özellikle Boğaz’a karşı uzanan Frankie terası, müziğin yarattığı atmosferi daha da etkileyici hale getirecek.

MediterrAsian Mutfağı ile Gecceye Lezzet Katıyor

Frankie yalnızca etkinlikleriyle değil, gastronomi anlayışıyla da fark yaratıyor. Mekanın imza konsepti olan MediterrAsian menüsü, Akdeniz'in en özel ürünlerini Uzak Doğu teknikleriyle bir araya getiriyor.

Yerel malzemelere odaklanan mutfak ekibi, mevsimin en taze ürünlerini yaratıcı yorumlarla sunuyor. Böylece misafirler hem yenilikçi lezzetleri deneyimleme fırsatı buluyor hem de Frankie’nin kendine has gastronomi dünyasını keşfediyor.

İmza kokteyller de deneyimin önemli bir parçasını oluşturuyor. Özenle hazırlanan reçeteler, gün batımından geceye uzanan atmosferi tamamlıyor ve gecceye sofistike bir dokunuş katıyor.

Yazın İlk Unutulmaz Geccelerinden Biri Olmaya Aday

İstanbul’da yaz sezonu hareketlenirken, Frankie de takvimlerin öne çıkan etkinliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Ryan Hopes’un performansı, güçlü müzik seçkisi, etkileyici manzara ve Frankie’nin yıllardır değişmeyen enerjisiyle birleşiyor.

6 Haziran geccesi saat 22.00’de gerçekleşecek bu özel buluşma, müzik ve gastronomiyi aynı deneyimde yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Yazın ritmini ilk andan itibaren hissetmek isteyenler için Frankie, sezonun en güçlü başlangıçlarından birine imza atmaya hazırlanıyor.