İtalyan Zarafeti Da Mario İki Günlüğüne Göcek’e Demir Atıyor

Türkiye’nin en sevilen İtalyan restoranları arasında yer alan Da Mario, bu yaz Ege kıyılarında gastronomi tutkunlarını heyecanlandıracak özel bir buluşmaya hazırlanıyor. Zamansız İtalyan ruhu, yıllardır vazgeçilmeyen imza lezzetleri ve güçlü mutfak kimliğiyle öne çıkan marka, 19-20 Haziran tarihlerinde D-Resort Göcek bünyesindeki D’Breeze’de misafirleriyle buluşacak.

Sadece iki gün boyunca gerçekleşecek bu özel pop-up deneyimi, Da Mario’nun karakteristik lezzetlerini Göcek’in eşsiz atmosferiyle bir araya getirecek. Deniz kenarında konumlanan D’Breeze, bu kez Da Mario’nun sevilen reçetelerine ev sahipliği yaparak yaz sezonunun en dikkat çekici gastronomi etkinliklerinden birine sahne olacak.

Da Mario’nun İmza Lezzetleri Göcek’e Taşınıyor

İstanbul gastronomi sahnesinin en köklü İtalyan markalarından biri olan Da Mario, yıllardır değişmeyen kalite anlayışıyla dikkat çekiyor. Geleneksel İtalyan mutfağını modern dokunuşlarla yorumlayan restoran, sadeliği ön plana çıkaran yaklaşımı sayesinde geniş bir müdavim kitlesine sahip.

Bu özel etkinlik kapsamında hazırlanan pop-up menü, markanın en sevilen tatlarını Göcek’te misafirlerle buluşturacak. Böylece Da Mario'nun özgün mutfak anlayışını deneyimlemek isteyen gastronomi meraklıları, Ege'nin büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir sofranın parçası olabilecek.

D’Breeze’de Deniz Kenarında İtalyan Esintisi

Göcek’in en özel noktalarından biri olan D-Resort Göcek, yaz sezonunda yalnızca konaklama deneyimiyle değil, gastronomi etkinlikleriyle de öne çıkıyor. Marina ve deniz manzarasının eşlik ettiği D’Breeze ise bu deneyimin en güçlü parçalarından biri olarak dikkat çekiyor.

19 ve 20 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Da Mario pop-up etkinliği, misafirlerine yalnızca yemek değil, aynı zamanda Akdeniz yaşam stilini yansıtan özel bir atmosfer de sunacak. Gün batımına karşı kurulan sofralar, Ege'nin sakin ruhu ve Da Mario'nun ikonik lezzetleri bir araya gelerek unutulmaz bir deneyim yaratacak.

Yazın Kaçırılmayacak Gastronomi Buluşmalarından Biri

Yaz aylarında gerçekleşen özel gastronomi iş birlikleri her zaman büyük ilgi görüyor. Ancak Da Mario ve D’Breeze birlikteliği, hem marka gücü hem de lokasyon avantajıyla sezonun en dikkat çekici etkinlikleri arasında yer alıyor.

İki gün boyunca sürecek bu özel deneyim, İtalyan mutfağının sevilen tatlarını farklı bir atmosferde keşfetmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Eğer yaz rotanız Göcek ise, Da Mario’nun D’Breeze için hazırladığı özel menüyü deneyimlemek için 19-20 Haziran tarihlerini şimdiden ajandanıza not edebilirsiniz.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: 0535 494 36 74