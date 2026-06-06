16 Roof’ta 2000’ler Geri Dönüyor: Nostalji Dolu Gecceye Hazır Olun

İstanbul geccelerinin en sevilen adreslerinden biri olan 16 Roof, yaz sezonuna enerjisi yüksek bir etkinlikle devam ediyor. Şehrin büyüleyici siluetine karşı konumlanan mekan, 10 ve 24 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Back to the 2000s geceleriyle misafirlerini unutulmaz bir müzik yolculuğuna davet ediyor. 2000’li yılların hafızalara kazınan hit şarkıları, etkileyici atmosfer ve Boğaz manzarasıyla buluşurken, gecce boyunca eğlence temposu hiç düşmüyor.

Britney Spears, Rihanna, Beyoncé ve Black Eyed Peas gibi dönemin en güçlü isimlerinin şarkılarıyla şekillenen özel gecce, nostalji severleri olduğu kadar eğlenmeyi sevenleri de aynı çatı altında buluşturuyor.

2000’lerin En Büyük Hitleri 16 Roof’ta Çalacak

Müzik, bazı dönemleri unutulmaz kılar. Özellikle 2000’li yıllar, pop müziğin en parlak dönemlerinden biri olarak hafızalarda yer alıyor. İşte tam da bu yüzden Back to the 2000s gecceleri, yalnızca bir parti değil, aynı zamanda geçmişe keyifli bir yolculuk sunuyor.

Gece boyunca çalacak efsane şarkılar, katılımcıları yıllar öncesine götürürken DJ performansı da enerjiyi sürekli yukarı taşıyor. Üstelik gün batımından sonra başlayan atmosfer, ilerleyen saatlerde yerini dans ve eğlence dolu anlara bırakıyor.

Boğaz Manzarasında Rooftop Eğlencesi

İstanbul’un en özel rooftop mekanlarından biri olan 16 Roof, yalnızca müziğiyle değil, sunduğu deneyimle de dikkat çekiyor. Boğaz’ın büyüleyici görüntüsüne karşı konumlanan mekan, yaz akşamlarının vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.

Bu özel etkinlikte misafirler bir yandan ikonik şarkılara eşlik ederken, diğer yandan şehrin ışıkları altında unutulmaz anlar yaşayabiliyor. Ayrıca mekanın şık atmosferi ve enerjik yapısı, gecceyi çok daha özel hale getiriyor.

Haziran Ayında İki Özel Tarih

Yazın en eğlenceli etkinliklerinden biri olmaya aday olan Back to the 2000s, haziran ayında iki farklı tarihte gerçekleşecek.

Tarih: 10 Haziran ve 24 Haziran

Saat: 22.00

Mekan: 16 Roof

Nostalji, müzik ve rooftop atmosferini bir araya getiren bu özel geccede yerinizi şimdiden ayırtmanızda fayda var.

Rezervasyon: +90 543 326 81 11