90’lar Türkçe Pop Festivali ile Chalet Garden’da Nostalji Rüzgarı Esecek!

90’ların unutulmaz şarkıları, açık hava atmosferi ve festival enerjisi bu yaz İstanbul’da aynı sahnede buluşuyor. 90’lar Türkçe Pop Festivali, 19 Ağustos’ta Chalet Garden’da müzikseverleri geçmişten bugüne uzanan renkli bir yolculuğa davet ediyor. Hafızalara kazınan hit şarkılar, güçlü canlı performanslar ve gün boyu sürecek festival atmosferi, yaz sezonunun en eğlenceli etkinliklerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

Türk pop müziğinin altın dönemine damga vuran isimler, bu özel gecede aynı sahneyi paylaşacak. Üstelik nostalji yalnızca şarkılarla sınırlı kalmayacak. Müzik, dans ve açık hava keyfi bir araya gelerek katılımcılara uzun süre hafızalarda kalacak bir festival deneyimi sunacak.

90’ların Efsane İsimleri Aynı Sahnede

Festivalin en dikkat çeken anlarından birini, 90’ların unutulmaz sesi Nalan oluşturacak. "Of Aman" ile hafızalara kazınan sanatçı, yıllara meydan okuyan şarkılarıyla sahne alacak. Gecenin bir diğer güçlü ismi ise romantik popun sevilen yorumcularından Ümit Sayın olacak. Sanatçı, herkesin ezbere bildiği şarkılarını Chalet Garden’ın eşsiz atmosferinde müzikseverlerle buluşturacak.

Canlı performansların ardından eğlence hız kesmeyecek. DJ Ollie, 90’ların ikonik parçalarını modern ritimlerle yeniden yorumlayacağı özel setiyle festival coşkusunu gece boyunca sürdürecek. Ayrıca Serhat Gönüllü, enerjisi yüksek perküsyon performansıyla sahnedeki ritmi zirveye taşıyacak.

Chalet Garden’da Festival Atmosferi Yaşanacak

Şehrin doğayla iç içe etkinlik noktalarından biri olan Chalet Garden, yaz boyunca düzenlediği özel organizasyonlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geniş açık hava alanı, festival ruhunu tamamlayan atmosferi ve keyifli ambiyansıyla bu özel geceye ev sahipliği yapacak.

Müzikseverler, sevdikleri şarkılara hep birlikte eşlik ederken yıldızların altında dans etme fırsatı yakalayacak. Bunun yanında festival alanındaki sosyal atmosfer, yaz akşamının enerjisini gün batımından geceye kadar hissettirecek.

Yazın En Eğlenceli Nostalji Buluşmasını Kaçırmayın

90’ların şarkıları bugün hâlâ milyonlarca kişinin hafızasında güçlü bir yer tutuyor. Bu nedenle 90’lar Türkçe Pop Festivali, yalnızca bir konser değil, aynı zamanda geçmişin en güzel anılarını yeniden yaşatan özel bir buluşma olacak.

Eğer siz de çocukluğunuzun ve gençliğinizin en sevilen şarkılarını canlı dinlemek, açık havada festival atmosferini yaşamak ve yazın en keyifli etkinliklerinden birine katılmak istiyorsanız, 19 Ağustos akşamı Chalet Garden’daki yerinizi şimdiden ayırtabilirsiniz.

Etkinlik Detayları

Tarih: 19 Ağustos 2026

Saat: 17.00 – 23.30

Mekan: Chalet Garden

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