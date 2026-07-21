Ulus 29’un İkonik Barı İki Gecce İçin Q Lounge’a Taşınıyor!

İstanbul’un en ikonik gastronomi ve eğlence adreslerinden biri olan Ulus 29, bu kez deneyimini farklı bir destinasyona taşıyor. 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek özel bar takeover etkinliği kapsamında Q Lounge, iki gecce boyunca 29’un karakteristik atmosferine ev sahipliği yapacak. İmza kokteyller, özenle hazırlanan müzik seçkisi ve sofistike ambiyans, misafirlere unutulmaz bir yaz buluşması yaşatacak.

Dünyanın farklı şehirlerinde ilgi gören bar takeover konsepti, seçkin mekanların kendi imza deneyimlerini farklı adreslere taşımasını sağlıyor. Bu özel organizasyonda da Ulus 29, yıllardır oluşturduğu güçlü bar kültürünü ve enerjisini Q Lounge misafirleriyle buluşturacak. Böylece iki marka, yaz sezonunun dikkat çeken etkinliklerinden birine birlikte imza atacak.

İki Gece Sürecek Özel Kokteyl Deneyimi

21 ve 22 Ağustos akşamlarında gerçekleşecek organizasyon boyunca misafirler, Ulus 29 ekibinin hazırladığı özel kokteylleri deneyimleme fırsatı yakalayacak. Her detay, mekanın yıllardır benimsediği zarif yaşam stilini yansıtacak şekilde planlandı. Buna müzik seçkisi de dahil olacak. Böylece gecenin temposu, kokteyllerin karakteriyle uyum içinde ilerleyecek.

Q Lounge’un şık atmosferi, 29’un dinamik ruhuyla birleşerek misafirlere farklı bir deneyim sunacak. Özellikle yaz akşamlarında kaliteli müzik ve iyi kokteyli bir arada yaşamak isteyenler için bu etkinlik güçlü bir alternatif oluşturacak.

Ulus 29’un Zamansız Kimliği Bu Etkinlikte Hissedilecek

1993 yılından bu yana İstanbul gastronomi ve gece hayatına yön veren Ulus 29, Boğaz manzarası, rafine mutfağı ve yüksek servis anlayışıyla şehrin en prestijli adresleri arasında yer alıyor. Restoran deneyimini kaliteli eğlenceyle buluşturan mekan, yıllar içinde yalnızca bir restoran olmanın ötesine geçti. Bugün ise gastronomi, müzik ve sosyal yaşamın kesiştiği önemli bir yaşam tarzı markası olarak öne çıkıyor.

Özenle hazırlanan menüsü, açık mutfağı, şık dekorasyonu ve kusursuz atmosferi sayesinde her ziyaret farklı bir deneyime dönüşüyor. Aynı yaklaşım, gerçekleştirilecek Q Lounge buluşmasına da yansıyacak. Böylece misafirler, 29’un karakteristik çizgisini İstanbul dışındaki özel bir atmosferde deneyimleme şansı elde edecek.

Yaz Sezonunun Kaçırılmayacak Buluşmalarından Biri

Yaz boyunca düzenlenen gastronomi etkinlikleri arasında öne çıkan bu organizasyon, yalnızca kokteyl tutkunlarına değil, kaliteli sosyal deneyim arayanlara da hitap ediyor. İki geceyle sınırlı olması ise etkinliği daha da özel hale getiriyor.

Eğer yaz akşamlarını sofistike bir atmosferde geçirmek, Ulus 29 imzasını taşıyan kokteylleri deneyimlemek ve müziğin ritmini hissetmek istiyorsanız, 21-22 Ağustos tarihlerinde Q Lounge’da gerçekleşecek bu özel buluşmayı ajandanıza ekleyebilirsiniz.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: 0 (535) 494 36 74