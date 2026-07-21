Disco’dan Hip Hop’a Uzanan Müzik Maratonu The Populist’te

İstanbul’un sosyal yaşamına yön veren adreslerden The Populist, 23-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek dopdolu müzik programıyla yaz akşamlarına yeniden enerji katıyor. Bomontiada ve Galataport İstanbul şubelerinde düzenlenecek DJ performansları, farklı müzik türlerini aynı hafta içinde bir araya getirirken, eğlenceyi şehrin iki farklı noktasına taşıyor.

İyi müzik, güçlü gastronomi ve dinamik atmosferi bir arada sunan The Populist, bu hafta da “%100 müzik, %100 eğlence” anlayışını sahneye yansıtıyor. Disco’dan funk'a, Balearic ritimlerinden hip hop ve house müziğe uzanan geniş seçki sayesinde her akşam farklı bir enerji yaşanacak. Böylece müzik tutkunları, kendi tarzlarına uygun performansları keşfetme fırsatı bulacak.

Bomontiada’da Plak Kültürü ve Disco Ritimleri Buluşuyor

Yapı Kredi Bomontiada şubesi, haftaya plak kültürünü öne çıkaran özel performanslarla başlıyor. 23 Temmuz Perşembe akşamı Kenan Kocaaslan, tamamen plaklardan oluşan setiyle Balearic, Boogie ve Synth Pop parçalarını müzikseverlerle buluşturacak.

Haftanın temposu 24 Temmuz Cuma günü daha da yükselecek. Fırat Kalaycı, Disco, Funk ve Pop ağırlıklı performansıyla geceye hareket katacak. 25 Temmuz Cumartesi akşamı ise Alp Özkal, Italo Disco, French Disco ve Funk seçkisiyle dans pistinin temposunu zirveye taşıyacak.

Galataport İstanbul’da Hafta Sonu Eğlencesi Devam Ediyor

The Populist Galataport İstanbul, hafta sonunu enerjisi yüksek performanslarla karşılıyor. 24 Temmuz Cuma günü Alp Özkal, Italo Disco ve French Disco ağırlıklı setiyle müzikseverlere ritmi yüksek bir gece yaşatacak.

25 Temmuz Cumartesi günü sahneyi Daddy E devralacak. Hip Hop ve R&B odaklı performansıyla farklı bir atmosfer yaratacak olan DJ, gecce boyunca tempoyu düşürmeyecek. Haftanın kapanışını ise 26 Temmuz Pazar günü Hemi yapacak. Disco, House ve Funk ritimlerini bir araya getiren performansıyla hafta sonuna keyifli bir final hazırlayacak.

İyi Müzik ve Sosyal Atmosfer Aynı Masada Buluşuyor

The Populist, yalnızca DJ performanslarıyla değil, aynı zamanda sosyal atmosferiyle de İstanbul’un en sevilen buluşma noktaları arasında yer alıyor. Özenle hazırlanan craft bira seçenekleri, paylaşmaya uygun lezzetleri ve enerjisi yüksek ambiyansı sayesinde her ziyaret farklı bir deneyime dönüşüyor.

Hafta boyunca farklı müzik tarzlarını deneyimlemek isteyenler için hazırlanan bu program, yaz akşamlarını daha eğlenceli hale getiriyor. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek, kaliteli müzik dinlemek ve şehrin ritmini yakalamak istiyorsanız, 23-26 Temmuz tarihleri arasında The Populist Bomontiada ve The Populist Galataport İstanbul programını ajandanıza ekleyebilirsiniz.

23-26 Temmuz Programı

Yapı Kredi Bomontiada

23 Temmuz Perşembe

Kenan Kocaaslan – Balearic • Boogie • Synth Pop (%100 Plak)

24 Temmuz Cuma

Fırat Kalaycı – Disco • Funk • Pop

25 Temmuz Cumartesi

Alp Özkal – Italo Disco • French Disco • Funk

Galataport İstanbul

24 Temmuz Cuma

Alp Özkal – Italo Disco • French Disco • Funk

25 Temmuz Cumartesi

Daddy E – Hip Hop • R&B

26 Temmuz Pazar

Hemi – Disco • House • Funk