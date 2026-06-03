Uluslararası Gastronomi Film Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Gastronomi artık yalnızca sofralarda değil, sanatın farklı alanlarında da güçlü bir anlatım dili olarak öne çıkıyor. Bu anlayıştan hareketle düzenlenen Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), bu yıl sinema ve gastronomi tutkunlarını Çeşme’de bir araya getiriyor. Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, 5-7 Haziran tarihleri arasında Altın Yunus Hotel’de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Üç gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında film gösterimleri, yarışmalar, ustalık sınıfları ve söyleşiler düzenlenecek. Böylece katılımcılar yalnızca film izlemekle kalmayacak, gastronominin kültür, hafıza ve hikâye anlatıcılığıyla kurduğu bağı da yakından keşfedecek.

Gastronomi ve Sinema Aynı Çatı Altında Buluşuyor

Uluslararası Gastronomi Film Festivali, farklı disiplinleri bir araya getiren zengin programıyla dikkat çekiyor. Festival kapsamında Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması, Belgesel Kısa Film Yarışması, Sine Sınıf, Gastro Sınıf, Tasty Cinema etkinlikleri ve özel film seçkileri yer alıyor.

Bununla birlikte festival boyunca düzenlenecek söyleşiler, katılımcılara sektör profesyonelleriyle doğrudan iletişim kurma fırsatı sunacak. Yerli ve yabancı şefler, akademisyenler, yönetmenler ve sinema profesyonelleri aynı platformda buluşacak. Böylece gastronominin yalnızca mutfakla sınırlı olmayan kültürel yönleri de ele alınacak.

Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması Finalistleri Açıklandı

Festivalin en dikkat çekici bölümlerinden biri olan Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması, farklı ülkelerden yaratıcı yapımları izleyiciyle buluşturacak.

Finale kalan filmler arasında Fabien Ara imzalı "Clac!", Zeng Jianwu'nun "Hiraeth Code", Atefeh Nafari ve Samira Mokhtari'nin "3.400 KG", Berk Kuşbeygi'nin "Tofu Kebab" ve Martín Gastón Aguayo Salas'ın "Con Sabor a Amor" adlı yapımları yer alıyor.

Her biri farklı anlatım dili ve bakış açısı sunan eserler, festivalin uluslararası kimliğini güçlendiriyor.

Belgesel Filmler Gerçek Hikâyeleri Perdeye Taşıyacak

Festival kapsamında düzenlenen Belgesel Kısa Film Yarışması da dikkat çekici yapımları ağırlıyor.

Finale kalan eserler arasında Rusty Jeremy Matalou'nun "Bordeaux 2025", Şenol Çöm'ün "Journey of Sail", Tolga Tatlı'nın "The Table", Vassilis Loules'un "A Vineyard Cinderella" ve João Correia'nın "The Beer from Coimbra" filmleri bulunuyor.

Bu yapımlar, gastronominin üretimden kültüre uzanan yolculuğunu farklı coğrafyalar üzerinden anlatıyor. Ayrıca gerçek hikâyeleri sinema diliyle yorumlayarak izleyicilere farklı deneyimler sunuyor.

En İyi Senaryo Ödülü İçin Rekabet Başlıyor

Festivalin önemli kategorilerinden biri olan En İyi Senaryo Yarışması da yaratıcı projeleri öne çıkarıyor.

Bu kategoride İrem Yurtseven'in "Data Normal", Carmen Femiano'nun "Beyond Grams" ve Zeynep Gizem Uysal'ın "The Cold Delights of Warm İzmir" adlı projeleri finale kalmayı başardı.

Özgün hikâyeleriyle öne çıkan senaryolar, gastronominin sinema anlatısındaki yerini farklı açılardan yorumluyor.

Açık Hava Gösterimleri ve Türkiye Prömiyerleri Festivalde Yer Alacak

Festival programı yalnızca yarışmalarla sınırlı kalmıyor. 5 Haziran akşamı Teke Plajı'nda gerçekleştirilecek açık hava gösterimleri de büyük ilgi görmeye hazırlanıyor.

Katılımcılar "Döngü" belgeselini ve Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından "Issız Adam" filmini açık havada izleme fırsatı yakalayacak.

Ayrıca yönetmenliğini Özgür Kızıl’ın üstlendiği "Bizim Hikayemiz: Kolombiya" filmi de Türkiye prömiyerini festival kapsamında gerçekleştirecek. Gösterimin ardından düzenlenecek söyleşi ise sinemaseverlere yapım sürecini doğrudan dinleme imkânı sunacak.

Özel Seçki Filmleri de İzleyicilerle Buluşacak

Festival kapsamında hazırlanan özel seçki de dikkat çekiyor. Christian Lollike'nin "The Cake Dynasty", Khedija Lemkecher'in "BOLBOL" ve Deniz Büyükkırlı'nın yazıp yönettiği "Tavuk Suyuna Çorba" filmleri izleyicilerle buluşacak.

Gösterimlerin ardından düzenlenecek yönetmen söyleşileri ise festival deneyimini daha da zenginleştirecek.

Biletler Satışta

Uluslararası Gastronomi Film Festivali, gastronomi ve sinema dünyasını aynı platformda buluşturarak Türkiye'de benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Çeşme'de gerçekleşecek organizasyon, üç gün boyunca film gösterimlerinden ilham veren sohbetlere kadar geniş bir programla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festival biletleri Biletix üzerinden satışa sunulurken, etkinliğin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.