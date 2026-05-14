Swissôtel, Açık Hava Sinemasıyla Yaz Geccelerine Geri Dönüyor!

Yaz akşamlarının en nostaljik ritüellerinden biri yeniden başlıyor. Maximiles Black Açık Hava Sineması, bu sezon da Sultanpark’ın yemyeşil atmosferinde sinema tutkunlarını yıldızların altında bir araya getiriyor. Şehrin temposundan uzaklaşmak, açık havada film izlemenin eşsiz hissini yeniden yaşamak ve yaz gecelerini unutulmaz anılarla doldurmak isteyenler için hazırlanan bu özel program, sezon boyunca güçlü bir film seçkisiyle dikkat çekiyor.

Sadece bir film gösterimi deneyimi sunmayan etkinlik, aynı zamanda yazın enerjisini paylaşabileceğiniz sosyal bir buluşma alanı yaratıyor. Patlamış mısır kokusunun açık havaya karıştığı, ışıkların yavaşça azaldığı ve beyaz perdenin yıldızlarla aynı gökyüzünü paylaştığı bu atmosfer, şehirde yazın en keyifli etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Sultanpark’ta Film Başlamadan Önce Lezzet Dolu Bir Akşam Başlıyor

Etkinlik alanında yer alan yemek bölümü, her gösterim günü saat 19.00 itibarıyla misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Böylece sinema başlamadan önce keyifli bir yaz akşamı atmosferi oluşacak. Lezzetli atıştırmalıklar, içecekler ve açık havanın rahat enerjisi, geceyi yalnızca bir sinema etkinliği olmaktan çıkarıp tam anlamıyla sosyal bir yaz deneyimine dönüştürecek.

Özellikle yaz akşamlarında açık havada geçirilen zamanın daha da değer kazandığı İstanbul’da, Sultanpark’ın doğayla bütünleşen yapısı etkinliğin ruhunu güçlendiriyor. Şehrin merkezinde ama karmaşadan uzak bu atmosfer, beyaz perde deneyimini çok daha özel hale getiriyor.

The Great Gatsby’den Bohemian Rhapsody’ye Güçlü Film Seçkisi

Bu sezonun programı, farklı türlerden sevilen yapımları bir araya getiriyor. Açılış filmi olarak seçilen The Great Gatsby, 1 Haziran akşamı izleyicilerle buluşacak. Ardından romantik müzikallerin modern klasiklerinden La La Land, Türk komedisinin sevilen yapımlarından Cinayet Süsü, savaş sinemasının etkileyici örneklerinden Dunkirk ve enerjisi hiç düşmeyen Mamma Mia sezonun dikkat çeken gösterimleri arasında yer alıyor.

Yaz boyunca devam edecek programda ayrıca A Star Is Born, Amelie, Moulin Rouge, G.O.R.A, Ratatouille ve Bohemian Rhapsody gibi farklı jenerasyonlara hitap eden güçlü yapımlar da bulunuyor. Böylece etkinlik, yalnızca belirli bir sinema kitlesine değil; romantik komediden müzikale, dramdan kült komediye uzanan geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

Açık Hava Sineması Yazın En Keyifli Ritüeline Dönüşüyor

Son yıllarda deneyim odaklı etkinliklerin yükselişiyle birlikte açık hava sinemaları da şehir hayatında yeniden güçlü bir yer edinmeye başladı. Ancak Maximiles Black Açık Hava Sineması, yalnızca film gösterimleriyle değil; yarattığı atmosferle fark yaratıyor.

Gökyüzünün altında film izlemek, sevilen sahneleri kalabalıkla birlikte deneyimlemek ve yaz gecelerini müzik, kahkaha ve güçlü hikayeler eşliğinde geçirmek bu etkinliği çok daha özel bir noktaya taşıyor. Sultanpark’ta gerçekleşecek gösterimler, bu yaz şehirde kaçırılmaması gereken etkinlikler arasında şimdiden öne çıkıyor.

Sinema Takvimi:

1 Haziran – The Great Gatsby – 21:00

22 Haziran – La La Land – 21:00

29 Haziran – Cinayet Süsü – 21:00

6 Temmuz – Dunkirk – 21:00

20 Temmuz – Mamma Mia – 21:00

27 Temmuz – A Star Is Born – 21:00

3 Ağustos – Amelie – 21:00

10 Ağustos –Moulin Rouge – 21:00

24 Ağustos – Gora – 21:00

31 Ağustos – Ratatouille – 20:00

14 Eylül – Bohemian Rhapsody – 20:00