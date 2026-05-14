Susona Bodrum’un Yeni Gözdesi OctoZen Kapılarını Açıyor!

Bodrum yazı her sezon yeni bir ritim yaratıyor. Ancak bazı açılışlar yalnızca yeni bir mekânı değil, sezonun enerjisini de tanımlıyor. Bu yaz o adreslerden biri hiç şüphesiz OctoZen oluyor. Ege’nin rafine yaşam anlayışını modern bir çizgide yorumlayan Susona Bodrum, 16 Mayıs itibarıyla yeni konsepti OctoZen ile gün batımını çok daha sofistike bir deneyime dönüştürmeye hazırlanıyor.

Denizden ve Uzak Doğu estetiğinden ilham alan OctoZen, yalnızca bir restoran ya da lounge deneyimi sunmuyor. Aynı zamanda müzik, gastronomi, tasarım ve sosyal hayatı aynı atmosferde buluşturan çok katmanlı yeni bir yaşam alanı yaratıyor. Gün batımından geceye uzanan akışın merkezine yerleşen bu yeni konsept, şimdiden Bodrum sezonunun en dikkat çeken buluşma noktalarından biri olmaya aday görünüyor.

OctoZen, 16 Mayıs’ta Tipsy Crab İş Birliğiyle Kapılarını Açıyor

16 Mayıs’ta gerçekleşecek açılış gecesi, modern seafood yaklaşımıyla öne çıkan Tipsy Crab iş birliğiyle gerçekleşecek. Bu güçlü birliktelik, OctoZen’in karakterini ilk geceden itibaren net şekilde ortaya koyuyor. Çünkü burada her detay, deneyimin bir parçası olarak kurgulanıyor.

Ham ve rafine deniz ürünleri, özenle hazırlanan sushi seçkileri, imza kokteyller, sake dokunuşları ve matcha bazlı özel içerikler, gecenin gastronomik dünyasını oluşturuyor. Ancak OctoZen’i farklı kılan detay yalnızca menüsü değil. Mekân, tüm bu deneyimi müzikle ve güçlü bir atmosfer kurgusuyla bir araya getirerek Bodrum geccelerine daha çağdaş ve sofistike bir yorum getiriyor.

“Octopus” ve “Zen” kavramlarının birleşiminden doğan isim ise konseptin ruhunu doğrudan yansıtıyor. Özgür, akışta, zarif ve modern bir yaşam hissi… OctoZen tam olarak bu duygunun peşinden gidiyor.

Gün Batımından Geceye Uzanan Güçlü Bir Atmosfer

OctoZen’in en güçlü taraflarından biri, günün enerjisini gece ritmine doğal şekilde taşıması oluyor. Susona Bodrum’un özel bir alanında konumlanan mekân, gün batımının dinginliğiyle başlayıp gece boyunca yükselen bir sosyal atmosfere dönüşüyor.

Açılış gecesinde sahne alacak DJ Axel, DJ Erkan Demirci ve Vlad Zadiraka, OctoZen’in müzikal kimliğini şekillendiren isimler arasında yer alıyor. Gün batımı saatlerinde başlayan ritim, gece ilerledikçe daha dinamik bir enerjiye dönüşerek Bodrum’un yaz akşamlarına yeni bir akış kazandırıyor.

Özellikle denizle bütünleşen atmosferi, minimal ama etkileyici tasarım dili ve müziği merkeze alan yapısıyla OctoZen, klasik beach club anlayışından ayrışıyor. Burada amaç yalnızca vakit geçirmek değil; ritmi hissetmek, atmosferin parçası olmak ve geceyi deneyimlemek.

OctoZen, Bodrum’un Yeni Sosyal Buluşma Noktası Olmaya Hazırlanıyor

Son yıllarda Bodrum’da gastronomi ve müzik odaklı birçok yeni konsept öne çıksa da OctoZen, yarattığı bütünsel deneyimle farklı bir yerde konumlanıyor. Çünkü burada gastronomi yalnızca bir detay değil; müziğin, tasarımın ve sosyal atmosferin tamamlayıcı bir parçası haline geliyor.

Susona Bodrum’un rafine yaşam anlayışını daha modern ve global bir çizgiye taşıyan OctoZen, sezon boyunca gün batımından geceye uzanan zarif deneyimleriyle dikkat çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

Bu yaz Bodrum’da bazı adresler yalnızca popüler olmayacak; sezonun ruhunu belirleyecek. Ve OctoZen, şimdiden o listenin en güçlü isimlerinden biri haline geliyor.