Susona Bodrum’da İtalyan Yazı: Monteverdi Haziran’da Açılıyor

Bodrum yazı bu sezon yalnızca beach club’lar ve gün batımı partileriyle değil, güçlü gastronomi projeleriyle de konuşuluyor. Bu sezonun en dikkat çekici açılışlarından biri ise hiç şüphesiz Monteverdi Ristorante oluyor. Hilton’un lüks markası LXR Hotels & Resorts’un Türkiye’deki tek temsilcisi olan Susona Bodrum, Michelin Rehberi 2026 tarafından önerilen Monteverdi ile Bodrum gastronomi sahnesine yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor.

15 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında pop-up konseptiyle konuklarını ağırlayacak Monteverdi, Kuzey İtalya’nın Lombardiya Bölgesi’nden ve Barok dönem bestecisi Claudio Monteverdi’nin zamansız estetik anlayışından ilham alıyor. Ancak bu deneyimi özel kılan detay yalnızca İtalyan mutfağı değil. Monteverdi, gastronomiyi müzik, sanat ve yaşam kültürüyle bir araya getirerek Bodrum’da çok daha bütünsel bir yaz deneyimi yaratmayı hedefliyor.

Monteverdi, Susona Bodrum’da Zamansız Bir Atmosfer Kuruyor

Susona Bodrum’un doğayla bütünleşen atmosferinde konumlanan Monteverdi, yaz akşamlarını daha sofistike bir ritme taşıyor. Modern çizgilerle tasarlanan mekan, İtalyan zarafetini Bodrum’un dingin enerjisiyle buluşturuyor. Böylece ortaya yalnızca şık bir restoran değil; duyulara hitap eden çok katmanlı bir deneyim çıkıyor.

Gün batımından geceye uzanan atmosfer, hafif müzik akışı, paylaşım odaklı tabaklar ve rafine servis anlayışıyla birleşerek Bodrum’un yaz ruhuna yeni bir yorum getiriyor. Özellikle yaz sezonuna özel hazırlanan konsept, klasik fine dining yaklaşımını daha sıcak ve sosyal bir deneyime dönüştürüyor.

İtalyan Mutfağına Modern ve Yaratıcı Bir Dokunuş

Monteverdi’nin mutfak anlayışı, İtalyan gastronomisinin köklü geleneklerini modern tekniklerle yeniden yorumluyor. Menüde yer alan her tabak, mevsimsel ve özenle seçilen ürünlerle hazırlanıyor. Ancak burada amaç yalnızca iyi yemek sunmak değil; her tabağı duyusal bir deneyime dönüştürmek.

Şef Nicole Scandella liderliğinde şekillenen mutfak, klasik İtalyan tariflerini Susona Bodrum’un ilham veren atmosferiyle yeniden ele alıyor. Chef de Partie Mirco Buracchi ve Pizza Chef Utku Şahin ise ekibin yaratıcı gücünü destekleyen önemli isimler arasında yer alıyor.

Özellikle hafif, paylaşım odaklı ve yaz akşamlarına uyum sağlayan menü yapısı, Monteverdi’nin karakterini güçlendiriyor. Tabaklarda kullanılan taze deniz ürünleri, mevsim sebzeleri ve Akdeniz dokunuşları, Bodrum’un doğal ritmiyle güçlü bir uyum yakalıyor.

Yerel Ürünler ve Sürdürülebilir Yaklaşım Ön Planda

Monteverdi’nin öne çıkan en güçlü detaylarından biri de sürdürülebilir gastronomi anlayışı oluyor. Menüde kullanılan ürünlerin büyük bölümü yerel üreticilerden ve mevsimsel kaynaklardan seçiliyor. Böylece Bodrum’un doğal zenginliği, İtalyan mutfak teknikleriyle aynı sofrada buluşuyor.

Sıfır atık yaklaşımını benimseyen mutfak anlayışı ise Monteverdi’nin yalnızca lezzet odaklı değil; aynı zamanda bilinçli bir gastronomi vizyonuna sahip olduğunu gösteriyor. Bu yaklaşım, modern gastronomi dünyasında giderek daha önemli hale gelen sürdürülebilirlik anlayışını Bodrum’daki deneyimin merkezine taşıyor.

Bodrum’da Yazın En Özel Pop-Up Deneyimlerinden Biri Olmaya Aday

Monteverdi Ristorante, 15 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında her akşam 19.00 – 23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak. Pazartesi günleri kapalı olacak restoran için rezervasyon süreci ise Mayıs itibarıyla başladı.

Bodrum’da bu yaz birçok yeni restoran açılıyor. Ancak bazı projeler atmosferi, vizyonu ve gastronomik yaklaşımıyla diğerlerinden ayrışıyor. Monteverdi de tam olarak bu noktada konumlanıyor.

Susona Bodrum’un rafine yaşam anlayışıyla birleşen Monteverdi, İtalyan mutfağını yalnızca lezzet üzerinden değil; yaşam hissi üzerinden yeniden yorumlayarak sezonun en dikkat çekici gastronomi deneyimlerinden biri olmaya hazırlanıyor.