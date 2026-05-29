30 Mayıs Akşamı Parlé Bodrum’da Müzik Dolu Saatler

Bodrum yazının en şık buluşma noktalarından Parlé Bodrum, 30 Mayıs Cumartesi akşamı canlı müzik severleri özel bir gecede bir araya getiriyor. Geçtiğimiz yaz Yalıkavak Marina’da kapılarını açan ve kısa sürede Bodrum’un en dikkat çeken adreslerinden biri haline gelen mekan, bu kez başarılı sanatçı Meltem Işın’ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Saat 21.00’de başlayacak performans, yaz sezonunun öne çıkan müzik etkinlikleri arasında yer alıyor. Güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle tanınan Meltem Işın, Bodrum geccelerine unutulmaz bir atmosfer katacak.

Parlé’de Müzik, Lezzet ve Manzara Bir Arada

Bodrum’un en prestijli noktalarından biri olan Yalıkavak Marina içerisinde yer alan Parlé Bodrum, yalnızca gastronomi deneyimiyle değil, müzik programlarıyla da adından söz ettiriyor. Gün batımından itibaren hareketlenen atmosfer, canlı performanslarla birlikte gece boyunca devam ediyor.

Güney Fransa ve Akdeniz mutfağından ilham alan rafine menüsü, şık dekorasyonu ve marina manzarasıyla dikkat çeken mekan, özellikle yaz akşamlarında farklı bir deneyim sunuyor. İç mekandaki zarif detaylar ve dış alanda konumlanan geniş bar bölümü ise Parlé'nin karakterini tamamlıyor.

30 Mayıs Geccesinin Adresi Parlé Bodrum

Canlı müzik programlarıyla sezonun ritmini yükselten Parlé Bodrum, 30 Mayıs Cumartesi akşamı Meltem Işın performansıyla misafirlerini ağırlayacak. Gün batımının büyüleyici renkleri eşliğinde başlayacak gecce, müzik ve gastronomiyi aynı masada buluşturacak.

Bodrum’da hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmak isteyenler için bu özel etkinlik, sezonun kaçırılmaması gereken programları arasında yer alıyor. Lezzetli tabaklar, imza kokteyller ve Meltem Işın’ın sahne performansı, Yalıkavak Marina’da unutulmaz bir akşam vadediyor.

Rezervasyon: 0252 385 55 92