Bayramda Bodrum’da Gecce Uzun, Masalar Kalabalık!

Bodrum’da bayram, artık sadece deniz ve güneşten ibaret değil. Çünkü şehir, her sezon olduğu gibi bu yaz da gastronomiden müziğe, gün batımı ritüellerinden marina gecelerine uzanan çok katmanlı bir yaşam deneyimi sunuyor. Üstelik sezon çoktan başladı. Yalıkavak Marina’dan Bodrum Loft’a, Mandarin Oriental’dan The Bodrum EDITION’a kadar şehrin en güçlü adresleri kapılarını açtı ve bayram temposuna hızlı bir giriş yaptı bile.

Bu yaz Bodrum’da dikkat çeken şey yalnızca yeni menüler ya da şık dekorasyonlar değil; her mekanın kendi ruhunu daha güçlü hissettirmesi. Bir yanda gün batımında Japon mutfağını yeniden yorumlayan rafine masalar, diğer yanda uzun akşam yemeklerini müziğe ve kokteyllere bağlayan enerjik buluşmalar var. Bodrum artık yalnızca tatil yapılan bir yer değil; sezon boyunca yaşayan, ritmini her akşam yeniden kuran bir sahneye dönüşüyor.

Üstelik bu sezon mekanlar çok daha iddialı. Kimisi yenilenen tasarımıyla geri döndü, kimisi marina atmosferine yepyeni bir enerji kattı. Bazıları ise yıllardır değişmeyen çizgisiyle yine güven veren favoriler arasında yerini aldı. Bayram kalabalığı başlamış olsa da Bodrum’un enerjisi tam da şimdi hissediliyor. Rezervasyon listeleri doluyor, gün batımı masaları önceden kapanıyor ve yazın en çok konuşulan sofraları çoktan kurulmaya başladı.

Eğer bu bayram Bodrum’daysanız, rotanızı yalnızca beach’lere değil; şehrin gastronomi ve sosyal hayatına yön veren bu güçlü adreslere de çevirmelisiniz. Çünkü 2026 yazı, Bodrum’da her zamankinden daha stil sahibi, daha hareketli ve çok daha lezzetli geçiyor.

Inari Kujira

Inari Kujira, bayram dönemine sezonun en güçlü geri dönüşlerinden biriyle devam ediyor. The Bodrum EDITION içinde konumlanan mekan, modern Japon mutfağını Bodrum’un enerjisiyle bir araya getirirken bu yaz da rafine gastronomi deneyimlerinin merkezinde yer alıyor. Burada her detay kontrollü bir sadelik taşıyor. Menüde kullanılan Ege ürünleri, Japon teknikleriyle birleşiyor ve ortaya dengeli, temiz ama karakterli tabaklar çıkıyor.

Özellikle sushi ve sashimi seçkisi, mekanın teknik gücünü net şekilde hissettiriyor. Bunun yanında imza tabaklar klasik Japon mutfağını günümüz dokunuşlarıyla yeniden yorumluyor. Gün batımı saatlerinde başlayan atmosfer ise Inari Kujira’nın en güçlü taraflarından biri. Ege’nin mavisi yavaşça geceye dönerken müzik, servis akışı ve kokteyller aynı ritimde ilerliyor. Bu yüzden mekan yalnızca yemek yenilen bir adres değil; Bodrum geccelerinin en stil sahibi ritüellerinden biri haline geliyor.

Paper Moon

Paper Moon, bu yaz da Bodrum’un en zamansız adreslerinden biri olmaya devam ediyor. Bodrum Loft’un doğal ve sakin atmosferine mükemmel şekilde uyum sağlayan mekan, İtalyan mutfağını gösterişe kaçmadan ama güçlü bir karakterle sunuyor. Buradaki en büyük detay ise her şeyin zahmetsiz görünmesi. Servis akışı, müzik, masaların yerleşimi ve gün batımı saatindeki enerji kusursuz bir denge yaratıyor.

Menüde klasikleşmiş İtalyan lezzetleri ön planda olsa da Paper Moon’un gücü yalnızca tabaklarından gelmiyor. Mekanın yarattığı atmosfer, uzun akşam yemeklerini çok daha özel hissettiriyor. Kalabalık ama yorucu olmayan yapısı sayesinde Bodrum’da hem şık hem de rahat bir akşam geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Özellikle bayram döneminde gün batımına karşı uzayan sofralar ve hafif tempolu Bodrum geceleri için en doğru adreslerden biri olmayı sürdürüyor.

ROKA

ROKA, sezon açılışının ardından bayram temposuna hızlı bir giriş yaptı. Mandarin Oriental’ın eşsiz atmosferinde yeniden misafirlerini ağırlayan mekan, Bodrum’un en güçlü gastronomi deneyimlerinden birini sunmaya devam ediyor. Buradaki ana karakter ise hiç şüphesiz robatayaki ateşi. Açık ateşten çıkan aromalar, tabakların merkezine güçlü bir derinlik katıyor.

ROKA’nın en dikkat çekici tarafı ise gün içinde farklı ruhlara sahip olması. Akşam servisinde daha rafine, daha sakin ve etkileyici bir atmosfer öne çıkarken; gündüz saatlerinde ROKA by the Beach ile daha rahat ve sosyal bir enerji hissediliyor. Bu geçiş mekanın dinamiğini tamamen değiştiriyor. Kokteyl seçkisi, servis kalitesi ve sahil atmosferi birleştiğinde ortaya yalnızca bir restoran değil, bütün gün yaşayan bir deneyim çıkıyor. Bu yüzden ROKA, bayram boyunca Bodrum’daki en güçlü rezervasyon noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Zuma

Zuma, bu sezon yenilenen atmosferiyle Bodrum gecelerine yeniden yön veriyor. Yalıkavak Marina’nın en güçlü buluşma noktalarından biri olan mekan, yalnızca menüsüyle değil yarattığı enerjiyle de dikkat çekiyor. Gün batımıyla birlikte yükselen müzik, masalara düşen ışık ve servis akışı mekanın ritmini belirliyor.

Menüde klasikleşmiş Zuma imzaları korunurken Bodrum’a özel daha hafif ve yaz odaklı dokunuşlar da hissediliyor. Sushi bar hareketi, güçlü kokteyl programı ve marina manzarası birleştiğinde ortaya çok katmanlı bir deneyim çıkıyor. Özellikle akşam saatlerinde mekanın enerjisi tamamen değişiyor ve Zuma yalnızca yemek için değil, Bodrum’un sosyal ritmini hissetmek için de tercih ediliyor. Bayram kalabalığıyla birlikte bu yaz da Yalıkavak’ın en hareketli ve en stil sahibi adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

Parlé

Parlé, bayram sezonunda Bodrum’un en dikkat çekici akşam buluşmalarından biri haline geliyor. Güney Fransa ve Akdeniz mutfağından ilham alan menüsü, gün batımından geceye uzanan enerjisiyle birleşince ortaya oldukça rafine bir atmosfer çıkıyor. Marina içindeki özel konumu sayesinde denizden gelen misafirler için de ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.

Mekanın geniş bar alanı özellikle gün batımı saatlerinde Bodrum’un en canlı noktalarından birine dönüşüyor. DJ performansları gecce ilerledikçe tempoyu yükseltirken servis düzeni ve şık atmosfer dengeyi koruyor. İç mekandaki zarif detaylar, Parlé’nin modern Akdeniz çizgisini güçlendiriyor. Aynı zamanda özel davetler için hazırlanan butik alan, mekanı daha kişisel organizasyonlar için de öne çıkarıyor. Bayram döneminde hem yemek hem de sosyal atmosfer arayanlar için Parlé, Bodrum’un en güçlü alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.

Mezzaluna

Mezzaluna, Bodrum’un değişmeyen klasiklerinden biri olarak bu sezon da güçlü temposunu koruyor. İtalyan mutfağını yalın ama doğru bir şekilde sunan mekan, gösterişten uzak yaklaşımıyla yıllardır sadık bir kitle yaratmayı başarıyor. Burada her şey tanıdık ama aynı zamanda güven verici bir akışa sahip.

Pizza, makarna ve klasik İtalyan tabakları fazla müdahale edilmeden, olması gerektiği gibi hazırlanıyor. Bu sadelik ise mekanın en güçlü karakterlerinden birini oluşturuyor. Günün her saatine uyum sağlayabilen enerjisi sayesinde Mezzaluna, uzun öğle yemeklerinden akşam buluşmalarına kadar geniş bir deneyim sunuyor. Özellikle bayram yoğunluğunda neyle karşılaşacağını bilmek isteyenler için hala Bodrum’un en risksiz ama en keyifli adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

The Populist

The Populist, İstanbul’daki enerjisini Bodrum’a taşıyarak sezonun en sosyal noktalarından biri haline geldi. Yalıkavak Marina’daki yeni sezonuyla birlikte mekan, daha ilk günlerden kalabalık masaları, yüksek enerjisi ve rahat atmosferiyle dikkat çekiyor. Burada her şey daha özgür, daha hareketli ve daha paylaşım odaklı ilerliyor.

Craft bira kültürü mekanın merkezinde yer alırken menüde paylaşılabilir tabaklar ön plana çıkıyor. Gün batımı saatlerinde başlayan hareket, gece boyunca müzikle birlikte yükseliyor. Özellikle arkadaş grupları için rahat ama stil sahibi bir buluşma noktası yaratıyor. Marina atmosferiyle birleşen canlı enerji sayesinde The Populist, bayram boyunca Bodrum’un en dinamik adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

Fenix

Fenix, bu yaz da Bodrum eğlence hayatının en güçlü enerjilerinden birini yaratıyor. Tropik detaylarla çevrili dekorasyonu, büyük palmiyeleri ve hareketli atmosferi sayesinde mekan daha girişte farklı bir ruh hissettiriyor. Modern Asya ve Güney Amerika mutfağını buluşturan füzyon yaklaşımı ise Fenix’in karakterini belirleyen en önemli detaylardan biri.

Mekanın ikonik barı, akşam saatlerinde Bodrum gecelerinin merkezine dönüşüyor. İmza kokteyller, yükselen müzik ve dinamik servis akışı sayesinde enerji gece boyunca düşmüyor. Özellikle arkadaş grupları ve sosyal buluşmalar için oldukça güçlü bir atmosfer sunuyor. Şık ama fazla kasmayan yapısı sayesinde Fenix, bayram döneminde Bodrum’da hem eğlenmek hem de iyi yemek yemek isteyenlerin favorileri arasında yer alıyor.

Sait Restoran

Sait Restoran, Bodrum’un gastronomi hafızasında özel bir yere sahip. 1993 yılında başlayan yolculuğunu yıllardır aynı kalite anlayışıyla sürdüren mekan, Ege mutfağının en sevilen tatlarını samimi ama güçlü bir yorumla sunuyor. Buraya gelenlerin büyük kısmı yalnızca yemek için değil, yıllardır değişmeyen o tanıdık atmosfer için de geri dönüyor.

Masaya gelen mezeler, Sait’in klasikleşen çizgisini net şekilde hissettiriyor. Kurutulmuş domates, fava, haydari, atom ve Ege usulü başlangıçlar sofrayı hızlıca dolduruyor. Ardından gelen günlük taze balık seçkisi ise deneyimin en güçlü kısmını oluşturuyor. Servisin sıcak yaklaşımı ve deniz ürünlerindeki kalite sayesinde Sait, bayram boyunca Bodrum’da uzun rakı-balık sofralarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.