16 Roof Yeni Kokteyl Menüsüyle Yazın Ritmini Yükseltiyor

16 Roof, yeni kokteyl menüsü, güçlü DJ line-up’ı ve Boğaz’a karşı yaşattığı yüksek enerjiyle İstanbul geccelerine yeniden yön vermeye hazırlanıyor.

İstanbul Gecceleri Yeniden 16 Roof Ritmiyle Başlıyor

İstanbul’un en ikonik teraslarından biri olan 16 Roof, yaz sezonuna yalnızca yeni bir menüyle değil, tamamen yenilenmiş bir deneyim anlayışıyla giriş yapıyor. Swissôtel The Bosphorus, Istanbul içinde konumlanan mekan, bu sezon da şehrin gastronomi ve müzik sahnesinin en güçlü buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Boğaz’ın büyüleyici manzarasına karşı konumlanan 16 Roof, gün batımından geceye uzanan atmosferiyle şehir hayatına bambaşka bir tempo katıyor. Üstelik bu sezon yalnızca manzara değil; müzik programı, kokteyl deneyimi ve sosyal atmosfer de çok daha iddialı bir hale geliyor.

Özellikle yeni sezonda hazırlanan özel kokteyl menüsü, klasik rooftop deneyiminin sınırlarını tamamen değiştiriyor. Modern miksoloji teknikleriyle hazırlanan imza içecekler, güçlü sunumlarla birleşiyor. Böylece mekan, yalnızca eğlenmek isteyenlerin değil, deneyim odaklı bir gece geçirmek isteyenlerin de radarına giriyor.

Haziran Boyunca Güçlü DJ Performansları Sahne Alacak

Haziran ayı boyunca gerçekleşecek DJ performansları ise sezonun enerjisini belirlemeye hazırlanıyor. Haftanın farklı günlerine yayılan program, elektronik müzikten house ritimlerine kadar geniş bir müzik seçkisi sunuyor.

Açılış davetiyle başlayacak programda ILDA KARR, OLLIE, KONURALP, EZGİ HOCAOĞLU, ORKUN BOZDEMİR, GWEN DE LIEN, SERHAT DEMİRAL, SOUL GRINDERS, KEREM ONGER, SAYGUN, DIANA SWAN ve MATHILDA gibi dikkat çeken isimler sahne alacak.

Bunun yanında pazar günleri gerçekleşecek “Happy Hour” konsepti de yaz sezonunun en keyifli buluşmalarından biri olmaya aday görünüyor. Özellikle gün batımına karşı başlayan setler, Boğaz manzarasıyla birleşince ortaya çok daha güçlü bir atmosfer çıkıyor.

Yeni Kokteyl Menüsüyle Deneyim Seviyesi Yükseliyor

Bu sezonun en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise hiç şüphesiz yenilenen 16 Roof kokteyl menüsü oluyor. Bar ekibi, klasik reçeteleri modern dokunuşlarla yeniden yorumluyor. Böylece her kokteyl yalnızca bir içecek değil, gecenin enerjisini tamamlayan özel bir deneyime dönüşüyor.

Mekanın dinamik yapısı sayesinde misafirler gece boyunca farklı ritimlere kolayca adapte oluyor. Akşam yemeğiyle başlayan deneyim, DJ performanslarıyla birlikte çok daha yüksek bir enerjiye ulaşıyor. Özellikle hafta sonları oluşan atmosfer, İstanbul gece hayatının neden yeniden rooftop kültürüne yöneldiğini açıkça gösteriyor.

16 Roof Bu Yaz Yine Şehrin En Güçlü Buluşma Noktalarından Biri Olacak

Şehirde yaz akşamlarını iyi müzik, güçlü kokteyller ve etkileyici bir manzarayla geçirmek isteyenler için 16 Roof, bu sezon yine listenin üst sıralarında yer alıyor. Gastronomiyle eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan mekan, İstanbul geccelerine yeniden yön vermeye hazırlanıyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: +90 549 326 11 12