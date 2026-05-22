Susona Bodrum Yaz Sezonuna Güçlü Bir Festival Açılışıyla Girdi!

Bodrum yazı her sezon yeni bir enerji yaratıyor. Ancak bazı açılışlar yalnızca sezonu değil, yazın ruhunu da yeniden tanımlıyor. Susona Bodrum, 2026 sezonuna tam da böyle bir başlangıç yaptı. Ege’nin rafine yaşam anlayışını gastronomi, sahil kültürü, müzik ve wellbeing deneyimleriyle bir araya getiren otel, 16 Mayıs itibarıyla gerçekleştirdiği Suyah ve OctoZen açılışlarıyla yazın ritmini belirlemeye başladı.

Lüksü gösterişli detaylarla değil; deneyim, atmosfer ve kişiselleştirilmiş yaşam anlayışıyla yorumlayan Susona Bodrum, bu sezon da Bodrum’un en güçlü destinasyonlarından biri olacağını ilk günden hissettirdi.

Suyah ile Gün Boyu Süren Yeni Nesil Beach Deneyimi

Susona Bodrum’un ikonik noktalarından biri olmaya hazırlanan Suyah, “Ege’nin Uyanışı” temasıyla sezonu açtı. Yula iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, müzik performansları, gastronomi deneyimleri ve sahne sanatlarını aynı atmosferde buluşturdu. Böylece klasik beach club anlayışının çok ötesine geçen bir deneyim ortaya çıktı.

Havuz ve denizin birleştiği özel konumuyla dikkat çeken Suyah, günün her saatinde farklı bir ruh yaratıyor. Özel cabana alanları, kişiselleştirilmiş servis yaklaşımı ve deniz yoluyla ulaşım imkanı ise deneyimi daha ayrıcalıklı hale getiriyor. Üstelik mekanın enerjisi sosyalleşmeyi desteklerken mahremiyet hissini de koruyor.

Burada zaman klasik bir tatil akışında ilerlemiyor. Tam tersine her detay, misafirin kendi ritmini oluşturmasına imkan tanıyor.

OctoZen Gün Batımını Bir Ritüele Dönüştürüyor

Gün batımı saatlerinde ise sahne tamamen OctoZen’e geçiyor. Denizden ve Uzak Doğu estetiğinden ilham alan mekan, Bodrum’da gün batımına yeni bir yorum getiriyor. Tipsy Crab iş birliğiyle gerçekleşen açılış gecesi, yüksek enerjili müzik performansları ve imza kokteyllerle sezonun en dikkat çekici davetlerinden biri oldu.

Susona Bodrum’daki Suyah havuzu ve iskelelerin arasında konumlanan OctoZen, günün enerjisini gece ritmine taşıyan özel bir geçiş alanı yaratıyor. Şampanya seçkileri, rafine deniz ürünleri ve sofistike atmosferiyle mekan, yalnızca bir sunset noktası olmaktan ayrılıyor.

Burada gün batımı yalnızca izlenmiyor; deneyimin merkezine yerleşiyor.

Susona Bodrum’da Gastronomi Bu Yaz Çok Güçlü

Bu sezonun en dikkat çekici detaylarından biri de şüphesiz gastronomi tarafında yaşanıyor. Executive Şef Kaan Yıldırım liderliğinde şekillenen mutfaklar, yerel ürünleri modern tekniklerle buluşturuyor. Böylece Ege mutfağı çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlanıyor.

Denize karşı konumlanan Ezi, günün her saatine yayılan zarif atmosferiyle dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde mevsimsel ürünlerle hazırlanan kahvaltılar öne çıkarken, akşam servisinde paylaşım odaklı tabaklar ve uzun sofralar ön plana çıkıyor.

Öte yandan Tavern konsepti, Yunan taverna ruhunu fine dining çizgisiyle birleştiriyor. Her cuma gerçekleşecek canlı Greek band performansları ise Bodrum gecelerine farklı bir enerji katacak.

Monteverdi ve Malva Yazın En Güçlü Gastronomi Hamlelerinden Biri Olacak

Susona Bodrum yaz boyunca önemli gastronomi markalarını da ağırlayacak. Michelin tavsiyeli Monteverdi, 15 Haziran itibarıyla İtalyan mutfağının rafine ruhunu Bodrum’a taşıyacak. Modern çizgilerle şekillenen mekan, doğal atmosferle bütünleşen şık yapısıyla dikkat çekecek.

Temmuz ayında ise Michelin yıldızlı Bodrum markası Malva sahneye çıkacak. Ege mutfağının köklü lezzetlerini çağdaş fine dining yaklaşımıyla yorumlayan Malva, yazın en çok konuşulan gastronomi deneyimlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Wellbeing ve Konaklama Deneyimiyle Fark Yaratıyor

Susona Bodrum yalnızca gastronomi ve sosyal yaşamla sınırlı kalmıyor. Wellbeing odaklı yaklaşımı da deneyimin önemli bir parçasını oluşturuyor. Doğayla iç içe bakım ritüelleri ve kişiselleştirilmiş uygulamalar, misafirlere zihinsel ve fiziksel yenilenme imkanı sunuyor.

Toplam 70 oda, süit ve villadan oluşan otel; özel plajı, mavi bayraklı alanları ve uzun konaklamaya uygun yaşam alanlarıyla Bodrum’da daha kişisel bir yaz deneyimi yaratıyor.