Kuzey Amerika’nın En İyi Restoranı Belli Oldu: Zirve Chicago’nun

North America’s 50 Best Restaurants 2026 açıklandı. Chicago’daki Smyth zirveye çıktı, listede 21 yeni restoran dikkat çekti.

Yayın Tarihi : 01-06-2026 09:36

North America’s 50 Best Restaurants 2026 listesi açıklandı. Gastronomi dünyasının en saygın sıralamalarından biri olarak kabul edilen liste, bu yıl da kıtanın en iyi restoranlarını bir araya getirdi. Listenin zirvesinde Chicago’nun ünlü restoranı Smyth yer aldı. Ancak bu yılın en dikkat çekici gelişmesi yalnızca liderlik değişimi olmadı. Toplam 50 restoranın 21’inin listeye ilk kez girmesi, Kuzey Amerika gastronomi sahnesinde güçlü bir dönüşüm yaşandığını da ortaya koydu.

Yenilikçi mutfak anlayışları, yerel ürünlere verilen önem ve özgün deneyimler, 2026 listesinin şekillenmesinde önemli rol oynadı. Üstelik bu yıl sadece New York, Chicago veya San Francisco gibi büyük gastronomi merkezleri değil; Calgary, Lincoln, Quebec City ve Whistler gibi şehirler de üst sıralarda kendine yer buldu.

Chicago Zirveye Yerleşti

Listenin birinci sırasında yer alan Smyth, yıllardır sürdürülebilir mutfak yaklaşımı ve yaratıcı tadım menüleriyle dikkat çekiyor. Chicago’nun gastronomi sahnesini uluslararası ölçekte temsil eden restoran, bu yıl Kuzey Amerika’nın en iyisi unvanını kazandı.

İkinci sırada Calgary’den Eight, üçüncü sırada ise Ontario’nun Lincoln bölgesinde bulunan Restaurant Pearl Morissette yer aldı. İlk üç sıra, gastronomi dünyasının artık yalnızca büyük şehirlerden ibaret olmadığını da gösterdi.

Öte yandan New Orleans’tan Dakar NOLA, Montreal’den Mon Lapin ve Washington DC’den Albi ilk altı içerisinde yer alarak önemli bir başarı elde etti.

New York Yine Listenin Merkezinde

Bu yıl da listenin en güçlü temsilcisi New York oldu. İlk 50 içerisinde tam 15 restoran New York’ta bulunuyor. Bu tablo, şehrin küresel gastronomi sahnesindeki etkisini koruduğunu gösteriyor.

Özellikle Atomix, César, Le Veau d’Or, Jungsik, Aska, Corima, Torrisi, Tatiana by Kwame Onwuachi, Semma ve Gramercy Tavern gibi restoranlar büyük ilgi gördü.

2026 Yılının En İyi 50 Restoranı

  1. Smyth / Chicago
  2. Eight / Calgary
  3. Restaurant Pearl Morissette / Lincoln
  4. Dakar NOLA / New Orleans
  5. Mon Lapin / Montreal
  6. Albi / Washington DC
  7. Atomix / New York
  8. Quetzal / Toronto
  9. Tanière3 / Quebec City
  10. César / New York
  11. Kalaya / Philadelphia
  12. Le Veau d’Or / New York
  13. Le Bernardin / New York
  14. Kabawa (Yeni Giriş) / New York
  15. Le Violon / Montreal
  16. SingleThread / Healdsburg
  17. Published on Main / Vancouver
  18. Jungsik / New York
  19. Penny / New York
  20. Emeril’s / New Orleans
  21. Chubby Fish / Charleston
  22. Saison / San Francisco
  23. Aska / New York
  24. Moon Rabbit / Washington DC
  25. Edulis (Yeni Giriş) / Toronto
  26. Holbox / Los Angeles
  27. Beba / Montreal
  28. Mhel / Toronto
  29. Avize (Yeni Giriş) / Atlanta
  30. Acamaya (Yeni Giriş) / New Orleans
  31. Addison by William Bradley (Yeni Giriş) / San Diego
  32. Providence / Los Angeles
  33. Benu / San Francisco
  34. Sabayon (Yeni Giriş) / Montreal
  35. AnnaLena (Yeni Giriş) / Vancouver
  36. Corima / New York
  37. Dōgon by Kwame Onwuachi / Washington DC
  38. Torrisi (Yeni Giriş) / New York
  39. Tatiana by Kwame Onwuachi (Yeni Giriş) / New York
  40. Friday Saturday Sunday / Philadelphia
  41. Semma (Yeni Giriş) / New York
  42. Pascual (Yeni Giriş) / Washington DC
  43. Gramercy Tavern (Yeni Giriş) / New York
  44. Atelier Crenn / San Francisco
  45. Sons & Daughters (Yeni Giriş) / San Francisco
  46. Somni (Yeni Giriş) / Los Angeles
  47. Wild Blue (Yeni Giriş) / Whistler
  48. The Pine (Yeni Giriş) / Collingwood
  49. Kato / Los Angeles
  50. Diane’s Place (Yeni Giriş) / Minneapolis

Yeni Girişler Dikkat Çekti

2026 listesine damga vuran unsurlardan biri de yeni restoranların başarısı oldu. Kabawa, Edulis, Avize, Acamaya, Addison by William Bradley, Sabayon, AnnaLena, Torrisi, Tatiana by Kwame Onwuachi, Semma, Pascual, Gramercy Tavern, Sons & Daughters, Somni, Wild Blue, The Pine ve Diane’s Place gibi restoranlar ilk kez listeye girmeyi başardı.

Bu tablo, Kuzey Amerika gastronomisinin sürekli geliştiğini ve yeni restoranların kısa sürede uluslararası başarı elde edebildiğini gösteriyor.

Kuzey Amerika Gastronomisinde Yeni Dönem

Bu yılın sonuçları, gastronomi dünyasının artık yalnızca büyük şehirlerde şekillenmediğini ortaya koyuyor. Chicago zirveye çıkarken Calgary, Lincoln, Quebec City ve Whistler gibi destinasyonlar da dikkat çekici başarılar elde etti.

Bununla birlikte New York, sahip olduğu restoran çeşitliliğiyle gastronominin başkentlerinden biri olmayı sürdürüyor. North America’s 50 Best Restaurants 2026 listesi, hem sektör profesyonellerine hem de gastronomi tutkunlarına kıtanın en güçlü lezzet duraklarını gösterirken, geleceğin yıldız restoranlarına da ışık tutuyor.

