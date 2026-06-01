Kuzey Amerika’nın En İyi Restoranı Belli Oldu: Zirve Chicago’nun

North America’s 50 Best Restaurants 2026 listesi açıklandı. Gastronomi dünyasının en saygın sıralamalarından biri olarak kabul edilen liste, bu yıl da kıtanın en iyi restoranlarını bir araya getirdi. Listenin zirvesinde Chicago’nun ünlü restoranı Smyth yer aldı. Ancak bu yılın en dikkat çekici gelişmesi yalnızca liderlik değişimi olmadı. Toplam 50 restoranın 21’inin listeye ilk kez girmesi, Kuzey Amerika gastronomi sahnesinde güçlü bir dönüşüm yaşandığını da ortaya koydu.

Yenilikçi mutfak anlayışları, yerel ürünlere verilen önem ve özgün deneyimler, 2026 listesinin şekillenmesinde önemli rol oynadı. Üstelik bu yıl sadece New York, Chicago veya San Francisco gibi büyük gastronomi merkezleri değil; Calgary, Lincoln, Quebec City ve Whistler gibi şehirler de üst sıralarda kendine yer buldu.

Chicago Zirveye Yerleşti

Listenin birinci sırasında yer alan Smyth, yıllardır sürdürülebilir mutfak yaklaşımı ve yaratıcı tadım menüleriyle dikkat çekiyor. Chicago’nun gastronomi sahnesini uluslararası ölçekte temsil eden restoran, bu yıl Kuzey Amerika’nın en iyisi unvanını kazandı.

İkinci sırada Calgary’den Eight, üçüncü sırada ise Ontario’nun Lincoln bölgesinde bulunan Restaurant Pearl Morissette yer aldı. İlk üç sıra, gastronomi dünyasının artık yalnızca büyük şehirlerden ibaret olmadığını da gösterdi.

Öte yandan New Orleans’tan Dakar NOLA, Montreal’den Mon Lapin ve Washington DC’den Albi ilk altı içerisinde yer alarak önemli bir başarı elde etti.

New York Yine Listenin Merkezinde

Bu yıl da listenin en güçlü temsilcisi New York oldu. İlk 50 içerisinde tam 15 restoran New York’ta bulunuyor. Bu tablo, şehrin küresel gastronomi sahnesindeki etkisini koruduğunu gösteriyor.

Özellikle Atomix, César, Le Veau d’Or, Jungsik, Aska, Corima, Torrisi, Tatiana by Kwame Onwuachi, Semma ve Gramercy Tavern gibi restoranlar büyük ilgi gördü.

2026 Yılının En İyi 50 Restoranı

Smyth / Chicago Eight / Calgary Restaurant Pearl Morissette / Lincoln Dakar NOLA / New Orleans Mon Lapin / Montreal Albi / Washington DC Atomix / New York Quetzal / Toronto Tanière3 / Quebec City César / New York Kalaya / Philadelphia Le Veau d’Or / New York Le Bernardin / New York Kabawa (Yeni Giriş) / New York Le Violon / Montreal SingleThread / Healdsburg Published on Main / Vancouver Jungsik / New York Penny / New York Emeril’s / New Orleans Chubby Fish / Charleston Saison / San Francisco Aska / New York Moon Rabbit / Washington DC Edulis (Yeni Giriş) / Toronto Holbox / Los Angeles Beba / Montreal Mhel / Toronto Avize (Yeni Giriş) / Atlanta Acamaya (Yeni Giriş) / New Orleans Addison by William Bradley (Yeni Giriş) / San Diego Providence / Los Angeles Benu / San Francisco Sabayon (Yeni Giriş) / Montreal AnnaLena (Yeni Giriş) / Vancouver Corima / New York Dōgon by Kwame Onwuachi / Washington DC Torrisi (Yeni Giriş) / New York Tatiana by Kwame Onwuachi (Yeni Giriş) / New York Friday Saturday Sunday / Philadelphia Semma (Yeni Giriş) / New York Pascual (Yeni Giriş) / Washington DC Gramercy Tavern (Yeni Giriş) / New York Atelier Crenn / San Francisco Sons & Daughters (Yeni Giriş) / San Francisco Somni (Yeni Giriş) / Los Angeles Wild Blue (Yeni Giriş) / Whistler The Pine (Yeni Giriş) / Collingwood Kato / Los Angeles Diane’s Place (Yeni Giriş) / Minneapolis

Yeni Girişler Dikkat Çekti

2026 listesine damga vuran unsurlardan biri de yeni restoranların başarısı oldu. Kabawa, Edulis, Avize, Acamaya, Addison by William Bradley, Sabayon, AnnaLena, Torrisi, Tatiana by Kwame Onwuachi, Semma, Pascual, Gramercy Tavern, Sons & Daughters, Somni, Wild Blue, The Pine ve Diane’s Place gibi restoranlar ilk kez listeye girmeyi başardı.

Bu tablo, Kuzey Amerika gastronomisinin sürekli geliştiğini ve yeni restoranların kısa sürede uluslararası başarı elde edebildiğini gösteriyor.

Kuzey Amerika Gastronomisinde Yeni Dönem

Bu yılın sonuçları, gastronomi dünyasının artık yalnızca büyük şehirlerde şekillenmediğini ortaya koyuyor. Chicago zirveye çıkarken Calgary, Lincoln, Quebec City ve Whistler gibi destinasyonlar da dikkat çekici başarılar elde etti.

Bununla birlikte New York, sahip olduğu restoran çeşitliliğiyle gastronominin başkentlerinden biri olmayı sürdürüyor. North America’s 50 Best Restaurants 2026 listesi, hem sektör profesyonellerine hem de gastronomi tutkunlarına kıtanın en güçlü lezzet duraklarını gösterirken, geleceğin yıldız restoranlarına da ışık tutuyor.