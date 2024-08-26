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Tan Sağtürk; Bodrum’da gurur duydum!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 26-08-2024 17:00

 

Bu yaz Bodrum’da  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 03 -22 Ağustos 2024 tarihleri arasında büyük bir çoşku  ile gerçekleşti.


Festival boyunca balenin ve dansın en güzel örneklerinin sanatseverlerle buluştuğu  6 eserin 11 temsili  Bodrum Kalesi’nde  gerçekleşti. Bu yıl seyirci rekoru  kıran festivalin finalinde  sahneye  çıkan Devlet Opera Balesi Genel Müdürü  balet  Tan Sağtürk  yaptığı  açıklamada ‘ festival sürecinde sanatın birleştirici gücünü, dansın evrensel dilini hep bir kez daha deneyimledik. Festivalimiz her  yıl olduğu gibi bu yıl da bale sanatının en seçkin eserlerini sahneye taşıdı, izleyenlerimize unutulmaz anlar  yaşattı.’ ‘Bodrum’da gurur  duydum’ dedi.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivaline 13.500 kişinin seyirci olarak katılımı ile ciddi bir rekor kırıldı.


21. Uluslararası Bodrum Bale Festivaline  bu yıl ilk kez Bolşoy Tiyatrosu baş dansçıları Denis Rodkin ve Eleonora Sevenard ile Brezilyalı Basileu França Topluluğu da katıldı.

Kuğu Gölü balesi, Carmen, Muhteşem Gatsby, Güldestan, Ballet Latino Tango ve  Zorba adlı  eserler  seyirci ile buluştu.

Tüm eserlerin  kapalı  gişe  sergilendiği  Bodrum da 22 Ağustos gecesi  ‘ Zorba ‘ adlı iki perdelik eseri izledim,  Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen  ‘Zorba’  balesi ile festival kapanışı yapılırken  finalde  dört  defa bis yapmak  zorunda  kaldılar. Baş Balet  İlhan Durgut  ve arkadaşlarını  tebrik ediyorum.


Yunan  besteci Mikis Theodrakis koreografisi ve librettosu Amerikalı   Lorca Massine’ne ait olan eserde  Yunan kasabasına  gelen John’un güzel dul Marina ile yaşadığı hüzünlü aşkı  başarı ile anlatıldı.  O kadar  kalabalık  vardı  ki Bodrum kalesini hınca hınç dolduran isimler  arasında   Sema Çelebi ve Gülüm Sarıcı gözüme takılan isimler arasında  idi.

Bu arada 13 Eylül – 26 Eylül tarihleri arasında  Aspendos Opera ve  Bale  Festivali  gerçekleşecek.
 

"Ben Fikri Karayel"

2014 yılında ilk solo albümü "Zor Zamanlar" ile tanıştığımız  söz yazarı, besteci ve yorumcu Fikri Karayel  profesyonel müzik yolculuğuna non stop devam ediyor.



Başarılı sanatçı  hem kişisel çalışmaları hem de farklı sanatçıların seslendirdiği eserleri ile 10 yılı aşkın süredir çizgisini bozmadan devam ediyor.

Karayel, sanat hayatının 10. yılında şarkılarını derlediği proje albümünü dinleyicisiyle buluşturuyor; "Ben Fikri Karayel".

Fikri Karayel, tamamen canlı kaydedilen yeni projesinde hem kendi yorumladığı şarkıların yeni versiyonlarını hem de başka sanatçıların seslendirdiği eserlerinden 

10'unu yepyeni düzenlemeleri ile bir albümde topladı. 'Ben Fikri Karayel'' adını taşıyan projeden ilk iki şarkı ''Uzaktan'' ve ''Konumuz Var'' yayında. 

Güçlü ve geniş bir orkestra eşliğinde hücum kayıt olarak hazırlanan ve titiz bir ön hazırlık sürecinin ardından, Babylon'da tamamen canlı olarak kayıt edilen albümün 

videoları da yine kayıt sırasında İsa Kurt yönetmenliğinde çekilmiş.

Projenin ilk part'ında, 2019 yılında Merve Özbeyî'in ''Devran'' albümünde yer alan ''Konumuz Var'' ve Fikri Karayel'in 2021 yılında yayınlanan albümüne ismini veren şarkısı ''Uzaktan'' yer alıyor. Şarkıların yeni düzenlemeleri Fikri Karayel ve Şentürk Öztaş imzası taşırken yaylı düzenlemelerini ise Emre Poyraz yapmış.

Fikri Karayel'in yeni projesi ''Ben Fikri Karayel Pt.1'' bugün DokuzSekiz Müzik yapımcılığında tüm dijital platformlarda yayında.

Sanatçı, bu projede hazırladığı  diğer şarkıları  sonbahar da dinleyici ile buluşacak.

 

8x8  6 Eylül’de sinemalarda!

Geçen Ekim ayında  Boğaziçi Film Festivali’nde izlediğim Kıvanç Sezer’in yönettiği ‘8x8’ adı  film 6 Eylül tariihinde  sinemalarda.


Bir aşk, ayrılık ve ölüm üçgeni hikâyesi anlatan film, kazandığı bir bursla yurt dışına gidecek olan Eda ve erkek arkadaşı Sarp’ı odağına alıyor ve ikilinin tatil için tuttukları bir Airbnb evinde, intihara kalkışan Can ile karşılaşmaları sonrası gelişen gerilim dolu olayları konu alıyor. 



Daha evvel  Babamın Kanatları  ve Küçük Şeyler adlı filmlerinden tanıdığımız başarılı yönetmen Kıvanç Sezer’in yazıp yönettiği filmde başrolleri, Alican Yücesoy, Ece Yüksel ve Halil Babür paylaşıyor. Yapımcılığını Kaan Korkmaz, Hatip Karabudak, Kıvanç Sezer, Emin Akpınar’ın birlikte üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Hatip Karabudak, kurgusunu Selda Taşkın, sanat yönetmenliğini Ceyda Yüceer ve müziklerini Turgut Mavuk ile Can Saka birlikte yapımı.

Ödüllü oyuncuların rol aldığı ‘8X8’ adlı  filmi kaçırmayın.

 

TASTING ALAÇATI BAŞLIYOR!

Çeşme Alaçatı'da hayat tüm hızıyla devam ediyor. Yıl boyunca kış yaz demeden beldede etkinlikler birbirini kovalıyor. 6- 8 Eylül 2024  tarihleri arasında gerçekleşecek olan Tasting Alaçatı  ‘Denizden ‘ teması işlenecek.


 

Tasting Alaçatı hayatı yaşamayı sevenler için farklı bir heyecan, yeni bir buluşma platformu olarak tanımlanıyor.

 Ege’nin yarımadasında, Alaçatı’nın köy içinde ve çevresindeki doğal platolarda gerçekleşen Tasting Alaçatı, Alaçatılı işletmelerin ev sahipliğinde üç gün boyunca devam edecek. İlçenin en özel mekanlarında birbiri içinde eriyen gurme lezzetler, sohbetler, etkinlikler, workshop’lar, müzik, sanat, macera dolu keşifler ve yeni deneyimler sunulacak.

İlki 2018 yılında gerçekleşen  global yaşam buluşması Tasting Alaçatı de bu yıl Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde Alaçatı Köy Meydanı’na kurulacak olan sahnede balıkçılık ve  balık lezzetleri yanında gastronomi trendleri işlenecek.

 

SELİN YENİNCİ EMMY ÖDÜLLERİ JÜRİSİ’NDE

İzlediğim  her projesinde   başarılı  bulduğum genç yaşına rağmen çok güzel işler çıkaran oyuncu  ve yapımcı Selin Yeninci ABD’de ‘Televizyonun Oscar’ları olarak nitelendirilen 2024 Emmy Ödülleri’nin Jürisine seçildi .



Güzel oyuncu Selin Yeninci, bu yıl Kasım ayında 52. si düzenlenecek  ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’ jürisine seçildi. Geçtiğimiz yıllarda  Newyork  Türk Film Haftasına ve Türkiye’de  gerçekleşen 3. Distopya  Film Festivalinde de jüri olan Yeninci Türkiye’den IEMMY’e jüri olarak davet edilen ilk kadın oyuncu olarak dikkat çekti.  İlki 1973’te gerçekleştirilen Uluslararası Emmy Ödülleri’nin 52.si bu yıl 25 Kasım’da New York’ta sahiplerini bulacak.

Yeni çalışması  bu sezon sinemalarda olacak olan Selin Yeninci yakın zamanda  Onur Tuna ve Gökçe Bahadır  ile Netfilx için kamera karşısına geçeği ‘ Geleceğe Mektuplar ‘ adlı  yapımda  rol alacak.

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