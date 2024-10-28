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Safranbolu’da ‘Safran Hasadı!'

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 28-10-2024 18:44

Geçtiğimiz hafta sonu UNESCO Dünya Miras kenti Safranbolu’da  idim. Bu yıl  25-26-27  Ekim tarihlerinde Safranbolu’ da gerçekleşmesi planlanan fakat  ülkemizde  yaşanan terör  olayları  nedeniyle programında  değişiklikler  yapılan 8. Safran Festivali’ nde gerçekleşen safran hasadında  bulundum.

Safranbolu  Belediye  Başkanı   Elif Köse’nin ve  Safranbolu  Ticaret Odası’nın yüksek katkıları  ile  gerçekleşen etkinlik  Safran Hasadı ile  başladı. 2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda dünya’da tescili sağlanarak "milli bitki" unvanı alan safran geçtiğimiz yıllarda  Avrupa Birliği komisyonu tarafından tescil listesine konulmuştu.

İlçenin Yukarıçiftlik köyünde  Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında düzenlenen etkinlikte, yöre  halkı  ile  beraber  tarlayı gezerek bir  fiil  Safran  hasat  ettik.



Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse hasat  esnasında gazetecilere, 8. Safran Festivali'ni, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle hasat etkinliğine dönüştürdüklerini belirterek, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Safranın, ilçe için çok kıymetli bir baharat olduğuna işaret eden Köse, "2015'ten bu yana ilçede safran üretimi artmaya başladı. Bu çok sevindirici. Bu ürünün katma değeri çok yüksek. Safranbolu safranı Avrupa coğrafi işaretini de aldı. Bundan sonra safran üretiminin artacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

Köse, her geçen yıl hasat zamanı ilçeye ilginin arttığını dile getirerek, "Turizm, Safranbolu için çok önemli bir gelir kaynağı. Herkesi Safranbolu safranını yerinde görmeye ve hasat etmeye davet ediyorum." dedi.

Safran Hasadı etkinliğine ayrıca  Karabük  Vali Yardımcısı Erol Özkan, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Safranbolu’da yaklaşık 400 yıllık kervansaray  olan Cinci Han’da konakladım. Geniş havlusu, sıcacık taş odaları ile   dikkat  çekici bir oteldi. Hele hele otel içinde bulunan Safranbolu  Kahve Müzesi’ni gezerken kahvenin dünden bugüne  geçmişini  Mustafa Kemal Atatürk’ün kahveye olan düşkünlüğüne tarihi belgelerle  tanıklık ettim. Cinci Han’ın Safranbolu merkezinde oluşu da ayrı  bir  değer.



Yemek olarak  Özata Konak’ta ilk  akşam yemeğimizi aldık, balık mezeleri özellikle çok güzel idi. Aşçı Furkan Esen’in speciyallerine  bayıldım. Mekanın bahçesi de keyifli.

Yine  Safranbolu  merkezinde bulunan Atiş Butik Restaurant’ı şiddetle  tavsiye  ediyorum. Keşkek, pide, etli sarma, mantı’sı  ve  yöreye ait Bağlar Gazozu  ile  muhteşem idi.

Habbe Wine  Restaurant  zengin kavı, füzyon mutfağı  ve  ortamı  ile  dikkat çekici.

Safranbolu’nun en güzel otellerinden İmren Lokum Konak’da  bir daha gelişimde  deneyimlemek istediğim butik hotellerden. Safranbolu’ya has geleneksel tavan süslemeleri, işlemeli ahşap dolapları, desenli sedirleri, şömine, gaz lambalı duvar lambaları ile  beni zaman tüneline  götürdü odaları, 1795  yılından beri faaliyet  gösteren İmren Lokum Konak 2009  yılında yapılan yenilenmesi ile  turizme  değer katmış butik hotellerden zengin kahvaltı  servisi ile  artı  puan alan işletmelerden.

Aslında  Safranbolu  yılın her döneminde  gelinebilecek yerlerden doğası  tarihi dokusu ile  bir  başka güzellerden. Mayıs 2025  de gerçekleşecek 26. Altın Safran Belgesel Film Festivali için şimdiden hazırlıklar  başlamış bile.

Türkiye’nin değeri  Safranbolu  ajandanızda olmalı!

 

 

Fethiye Film Festivali yine dopdolu!

2. Fethiye  Film Festivali bu yıl 20-24 Kasım 2024 tarihleri arasında Fethiye’de  gerçekleşecek. Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği / FEFSAD tarafından, Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle ikincisi düzenlenen Fethiye Film Festivali için geri sayım başladı bile.

Festival Başkanı Canan  Tor’un yaptığı açıklamada bu yıl   20 film gösterim seansında toplam 50 kısa film, 7 uzun metrajlı film gösteriminin yapılacağını açıklarken,

Ayrıca   48 ülkeden 732 film başvurusunun yapıldığını festivalde kurmaca, deneysel, belgesel, canlandırma ve komedi kategorilerindeki filmler Aksin Sinemaları'nda seyirciyle buluşacağını ifade etti

Uzun metrajlı filmlerden ilki, aynı zamanda festivalin açılış filmi olan Yüksel Aksu imzalı ‘Dondurmam Gaymak’ . Filmin gösterimi 20 Kasım Çarşamba günü Antik Telmessos Tiyatrosu’nda saat 19.30’da yönetmeni Yüksel Aksu’nun katılımıyla yapılacak.

Festivalde  Metin Yeğin imzalı ‘Üç Kadın Bir Grev’, Önder Şengül’ün ilk uzun metrajlı filmi ‘Balinanın Bilgisi’, Selman Nacar’ın ‘Tereddüt Çizgisi’, Emre Kavuk’un ‘Digital Esaret’ ve Eylem Kaftan’ın ‘1 Gün 365 Saat’ filmleri de seyirciyle buluşacak.

"Sinemaya Kadın Dokunuşu” Panelinde, kadınlar film endüstrisinin yaratıcı ve teknik beyinleri, deneyimlerini ve hikayelerini paylaşacak. Dr. Eda Arısoy moderatörlüğünde Görüntü Yönetmeni Meryem Yavuz, Ses Tasarımcısı Mine Pakel, Yönetmen Banu Sıvacı ile  Hatice Aslan’ın konuşmacı olarak yer alacağı bu özel etkinlikte, sinema tutkunları ve sektörde kariyer yapmak isteyenler, ilham verici konuşmalar ve samimi, sohbetle dolu bir deneyim yaşayacak. Etkinlik 23 Kasım’da Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

“Sinema, Gerçek ve Yapay Zeka” Panelinde Prof Dr A. Şefik Güngör moderatörlüğünde Prof Dr Önder Erkaslan, Prof Dr Ahmet Gürata, Doçent Dr Sevcan Sönmez ve Dijital İçerik Üreticisi Ozan Sihay konuşmacı olarak yer alacak. Yapay Zeka’nın etkisini büyük ölçüde, yarattığı gerçeklik duygusuna borçlu olan sinemanın her teknolojik yenilikle olduğu gibi, daha da gelişmesine mi yol açacağı, yoksa bir tür bilgisayar oyununa, interaktif bir simülasyona mı dönüşeceği konusunda etkilerinin tartışılacağı panel 24 Kasım’da saat 13.00’da Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Sinema ve Film eleştirmeni Yalçın Savuran’ın katılımı ve Festival Koordinatörü Efser Semizoğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenecek olan söyleşinin konusu usta, duayen Türk yönetmen Metin Erksan, filmleri ve sinemasal dili. 21 Kasım’da saat 13.00’da başlayacak olan söyleşi Likya Sanat Yolu’nda gerçekleşecek.

Sanat Tarihçisi Ayşe Bayvas tarihteki meşhur ressamların meşhur eserlerinin hangi film yönetmenlerine ilham kaynağı olduğunu anlatacak. Etkinlik 21 Kasım’da saat 16.00’da Ceres Performans Gösteri Merkezi’nde yapılacak.

Festivalin  ‘İlk Filmimi Nasıl Çektim?’  bölümündeki konuğu ünlü yönetmen Turgut Yasalar olacak. 22 Kasım’da Ceres Performans Gösteri Merkezi’nde yer alacak söyleşinin başlama saati 13.00.

Festivalin bu bölümdeki konuğu Nebil Özgentürk. Yapımcılığını Nazım Hikmet Sanat Vakfı ve Bir Yudum İnsan Film’in üstlendiği “Nazım Hikmet 120 Yaşında” belgeseli gösterimi sonrasında yapılacak söyleşide Nazım Hikmet’i canlandıran oyuncu Şahin Sancak da yer alacak. Söyleşi 22 Kasım’da Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nde saat 16.00’da başlayacak.

Ayrıca FEFSAD dernek ve yönetim kurulu  üyesi Neşe Kayardı’nın yapımcılık ve yönetmenlik yaptığı  “Kim Bunlar Biz Kimiz” adlı kısa belgesel de Türkiye prömiyerini 2.Fethiye Film Festivalinde gerçekleştirecek.

24 Kasım Pazar akşamı film müziklerinden oluşan bir repertuardan oluşan kapanış konseri ile 2. Fethiye Film Festivali son bulacak.  

 

Selin Geçit’in Amerika turnesi devam ediyor!

Geçtiğimiz yıllarda Gecce’deki yazılarımda haberlerini yaptığım youtube da başlayan müzik yaşamında güzel adımlar ile ilerleyen Selin’i Zorlu PSM de babası ile  söylediği şarkılar ile tanımıştım. Türk pop müziğinde son dönemde güçlü sesi, sevilen şarkıları ve cover'larıyla adını duyuran Selin şimdilerde Amerika  turnesinde Katytranada, Glass Beams, Jungle, Jpegmafia gibi dünyaca ünlü isimlerin konser verdiği sahnelerde hayranlarıyla buluşuyor.

Selin Geçit’in beklenen Amerika turu 13 Ekim’de Los Angeles’ta muhteşem bir konserle başlamıştı. Genç şarkıcı konserlerine Kasım ortasına kadar altı farklı şehirde devam edecek,  on binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşatan Selin Los Angeles'tan sonra, Manhattan’da sahne aldı. Boston, Austin, Dallas ve Houston gibi müziğin kalbinin attığı şehirlerde sahne alacak olan Selin, global müzik sahnesinin yıldızlarının iz bıraktığı ikonik konser mekanlarında hayranlarına eşsiz performanslar sunacak.

Sevilen hitlerinden oluşan  repertuvarıyla Amerika turuna başlayan  Selin, konserlerinin arasındaki boşlukları da Imad Royal, Stephen Puth ve Stuart Crichton gibi dünya çapında ünlü prodüktörlerle stüdyoda yeni şarkılarını kaydederek geçirecek.

Selin'in ABD Konser Takvimi

31 Ekim Boston

7 Kasım Austin

9 Kasım Dallas

10 Kasım Houston



‘0000 Kilometre’  1 Kasım’da sinemalarda!

Geçen sezonun en çok gişe yapan filmi  3391 Kilometre’den sonra  genç ekip serinin devamı  olarak  ‘Sıfır Kilometre’ için kamera arkasına geçmişti. Ve başrollerinde Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak’ın rol aldığı, Beyza Alkoç’un ‘Sıfır Kilometre’ adlı kitabının sinema uyarlamasının vizyon tarihi  01 Kasım 2024  oldu.

Çok keyifli bir çekim süreci geçirdiklerini belirten yönetmen Deniz Enyüksek, yapımcı Ömer Faruk Sorak’ın, tüm tecrübelerini ortaya koyarak destek vermesinden dolayı çok şanslı olduklarını belirtti.

 Filmde ‘yağmur’ efektinin bolca yer aldığını belirten Zavlak ise ‘Şansın hep bizden yana olduğu bir çekim süreci geçirdik. Özellikle Paris çekimlerinde bunu çok hissettik’ dedi. Ekiple ikinci filmde de birlikte olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Derya Pınar Ak ise ‘Bu film zengin prodüksiyonu ve hocamızın harika resimleri ile unutulmaz olacak dedi. Çok küçük yaşlardan itibaren yazmaya başlayan ve eserleri çok sevilen yazar Beyza Alkoç ise ‘Hayallerimin de ötesinde güzellikler yaşıyorum. Filmimiz, kitap okurlarının beklentisini fazlasıyla karşılayacak’ dedi.

Ak ve Zavlak’ın yanı sıra Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür’ün yer aldığı filmi Fulya Özcan senaryolaştırdı, Deniz Enyüksek çekti.

Böcek Film, Mgx Film ve Plaza yapım ortaklığı ile gerçekleştirilerek A 90 Pictures’in dağıtımını yaptığı  0000 Kilometre’nin devamı  gelebilir.

Filmin Konusu:

İzmir ve Ege “3391 Kilometre”yi aşmış, Paris’te birlikte bir hayat kurmuştur. Fakat gelen bir telefonla her şey değişir. İzmir ve Ege’nin arasına yeniden mesafeler girecek, her şeye en baştan başlamaları gerekecektir. Hayat onları savurup, yollarını tekrar aşklarının başladığı İzmir’de kesiştirecektir. İzmir ve Ege’nin yıldızlarla dolu hikayesi devam ederken, artık aralarındaki Sıfır Kilometre ile hayatın acı-tatlı sürprizlerine birlikte göğüs gerebileceklerdir.  Fakat yeniden, dokunamamanın, istediğinde yanında olamamanın, kısacası bir uzak mesafe aşkının gerçeklerinin hayatlarına dönmesi ise uzun sürmeyecektir.

 

İzmir’de film ve  müzik  dolu  bir hafta!

Bu  yıl 30 Ekim – 03 Kasım 2024  tarihleri arasında  gerçekleşecek olan 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali  İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Goethe Institute, Institut français, İzmir İtalyan Konsolosluğu, Liszt Institute, İstinyePark Teras Renk Sinemaları Bahçeşehir Üniversitesi Animasyon Bölümünin destekleri ile  gerçekleşecek.

Sinema yazarı Vecdi Sayar’ın direktörlüğünde düzenlenen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali bu yıl T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘İzmir Kültür Yolu Festivali’ kapsamında yer alıyor.

Festivalin 12 bölümden oluşan programında 6 kıta - 30 ülkeden 58 film yer alıyor.

Programda iki yarışma var.  Ulusal Yarışmada 2023-24 yapımı ve özgün müziğe sahip 9 film yarışacak. Uluslararası Yarışmada ise müzik dünyasına odaklanan 19 ülkeden 9 yapım/ortak-yapım gösterilecek.

Uluslararası Yarışmanın Fransız yönetmen-senarist-yapımcı Marie-Castille Mention-Schaar başkanlığındaki jürisinde İtalyan besteci Giorgio Giampa, Yunan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, Alman yazar Daniel Kothenschulte ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya bölüm başkanı Prof. Dr. Ahmet Gürata;

Ulusal Yarışma Jürisi ise yönetmen Reis Çelik’in başkanlığında, oyuncu-yazar-müzisyen Nilüfer Açıkalın, Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Bahriye Kabadayı, besteci Garo Mafyan ve Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lale Kabadayı’dan oluşuyor.

Festivalde 9 kategoride Kristal Flamingo ödülleri verilecek. Ana jürinin yanı sıra, FİLM-YÖN, SİYAD ve İzmir Kent Konseyi Jürileri Ulusal Yarışmada izleyecekleri filmleri değerlendirecekler. Ayrıca, yedi kişilik bir jüri açık kanallar ve dijital platformlarda gösterilen son yılın en başarılı dizi müziklerini seçecek.

Festivalin Yarışmalar dışındaki bölümleri şunlar: Özel Gösterimler / Onur Ödülü ve Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü’nü alan sanatçıların filmleri / Anılarına: Nedim Otyam ve Ayla Algan / Ustalara Saygı: Wenders / Sinemacı Portreleri / Üç Kıtadan Üç Film / Sınır Tanımayan Sinema / Müzik ve Yaşam / Her Yaştan Çocuklar için Canlandırma Sineması.                                                                                                            

4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin ‘Sınır Tanımayan Sinema’ bölümünde ülkeleri dışında yaşayan İranlı, Filistinli, Hintli yönetmenlerin filmleri gösterilecek; Asuman Susam’ın ‘Toplumsal Bellek ve Sinema’, Necip Sarıcı, Alican Sekmeç, Nil Gürtuna’nın katılacağı ‘Sinemamızda film müziğinin öncüsü Nedim Otyam’ ve üç İranlı yönetmen, bir oyuncu ve sinema yazarı Rıza Oylum’un katılımıyla ‘Günümüz İran toplumu ve Sinema’ başlıklı söyleşiler gerçekleştirilecek.

Festivalin gösterim mekanları, İstinyePark Teras Renk Sinemaları, Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat Merkezi ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası. İzmir Sanat Merkezi’nde de artık aramızda olmayan usta karikatürist Necati Abacı’nın ‘Sanatçı Portreleri’ sergisi, İstinyePark Teras’ta ise Esat Erçetingöz’ün “İzmir’in Flamingoları” adlı dijital fotoğraf sergisi yer alacak. Festivalde tek bir gala gösterimi dışında tüm gösterimler ücretsiz olacak

 

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