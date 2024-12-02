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Çakallarla Dans 7 hepimize iyi gelecek!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 02-12-2024 15:15

‘Çakallarla Dans 7’  yepyeni  konusu ve sürprizleri ile  6 Aralık tarihinde sinemalarda…..



Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği serinin  yönetmeni  Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’ de  Çakallar da bu defa  güzellik yarışması organize ediyor.



Çekimleri İstanbul, İzmir  ve Şile’de  gerçekleşen Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana bir çok konuyu işleyen Çakallar bu defa dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstleniyorlar ve kendilerini yine çetrefilli bir beladan kurtarmak durumunda kalıyorlar.



Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz  yanında  bu defa Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli ve Can Sipahi kadroda  yer alıyorlar.



Çakallarla Dans 7 nin Temmuz ayında gerçekleşen çekimlerinde kamera karşısında bende Can Aydın, Eylem Kaftan,  Özlem Balçın ve Elvan Dişli ile beraber güzellik yarışmasında jürideydim, çekim sürecinde gülmemek elde değildi, kahkahalar atmadık dersem yalan olur. Özellikle  Şevket Çoruh, Didem Balçın, Murat Akkoyunlu, Rojda Demirer ve Ege Kökenli sahnelerine birebir şahit olduğum için söylüyorum, fena güleceksiniz.

Görüntü yönetmenliğini Tufan Kılınç’ın yaptığı filmde Didem Balçın ile bütünleşen Fatma karakteri gibi karakterler  beni benden aldı diyebilirim.



Bir Caner Ural kolay yetişmiyor!  espirisini yine tekrarlıyorum ve ‘Çakallar Dans 7’   de bana destek olan çoğu arkadaşım olan tüm oyuncu kadrosuna onlara o gün sette olmam büyük sürpriz oldu, beni orada gördüklerindeki  çığlıklar halen kulağımda yönetmenimiz sevgili Murat Şeker ve set  ekibine Tufan Kılınç, Elif Reis , Aykut Aydınoğlu’na beni kırmayıp defalarca fotoğraflarımı çeken Yiğit Danacı’ya herkese sonsuz  teşekkürler!

Şu kasvetli havada  Çakallarla Dans 7  sanırım hepimize iyi gelecek!

 

 

PİA’DAN YENİ KİTAP: “KİMSESİZ KIZ ÇOCUĞU”

Başta  Hababam Sınıfı olmak üzere birçok değerli çalışmanın   senaristi olan Umur Bugay’ın kızı Zeynep Bugay  yeni ismi Pia ile  kitabı “Kimsesiz Kız Çocuğu”  okuyucular ile buluşturdu.



Alfa Yayınları’ndan çıkan ve toplumsal mesajlarıyla dikkat çeken kitap  yeni kitabında kimsesiz, yalnız ve çaresiz bırakılan kız çocuklarının sesi olmayı amaçlıyor.

Pia, gerçekleşen  lansmandaki konuşmasında;

“Bu kitap, sadece bir kız çocuğunun öyküsü değil aynı zamanda toplumsal yapıda kız çocuklarına gösterilmeyen özen hususunda köklü değişimler yaratmayı hedefleyen bir anlamda çağrı ve başkaldırıdır. Umudu, öz güvenleri ve hürriyetleri ellerinden alınmış kız çocuklarının sesini duyurmak istedim. Mizah duygusunu asla kaybetmeksizin, ötekileştirilen kadınların ve kız çocuklarının yaşadığı zulme dikkat çekiyorum.”

Pia, bu eseriyle yazarlık kariyerinde sosyal bir meseleyi ele alarak yeni bir dönemin kapılarını araladığını ifade etti.

 

Anjelika Akbar ile erken yılbaşı kutlaması!

Besteci, piyanist, yazar Dr. Anjelika Akbar yönetiminde "Mi Minör"  14 Aralık 2024 tarihinde, tarihi Grand Pera Emek Sahnesi’nde, Uluslararası Oda Korosu Dünya Prömiyeri Konserini  gerçekleştirecek.


 Anjelika Akbar  ve "Mi Minör" Uluslararası Oda Korosu’ndan Erken Yılbaşı Kutlaması Dr. Anjelika Akbar yönetiminde “Mi Minör” Uluslararası Oda Korosu, Türkiye için çok özel, alışılmadık bir repertuvar ile erken yılbaşı kutlamasına gerçekleşecek.

Çok Kültür, Tek Ses, Tek Yürek Mi Minör Oda Korosu kurucusu ve yöneticisi Dr. Anjelika Akbar bu konser için uzun zamandır yaptığı  çalışmaları  bu konserde dinleyici ile buluşturacak.  

İyilik, güzellik, dostluk, zarafet, merhamet üzerine bestelenmiş ışıltılı, derin lirik içeriği olan müzik eserlerini özenle seçip geceye özel bir repertuar il      gerçekleşecek erken yılbaşı buluşmasında, Türkiye’ye Özel Koro bu kültürel çeşitliliği ve zenginliği Sovyet bestecilerinin eserleri, metinleri, armonileri üzerinden Türk izleyicilerle paylaşılacak.  Akbar konserde koroya eşlik edip kendisi de şarkıları söylemenin yanı sıra kendi besteleri ve uyarlamalarını da piyano ile seslendirecek. Akbar konserin sunucusu olacak ve seslendirilecek şarkılarının içeriklerini Türkçe olarak izleyicilere aktaracak.

 

Zamansız Yaşamlar sergisi!

Feyyaz İnanç ve Nedret Yaşar’ın ortak sergisi “Zamansız Yaşamlar”, 10 - 15 Aralık tarihleri arasında İstanbul Deniz Müzesi Çaka Bey Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Hattusha ART, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak yeni bir sergiye ev sahipliği yapacak.



 İki sanatçının farklı dünyaları, zaman ve mekan kavramları üzerine kurulu ortak bir söylemde birleşiyor.

Tuvallere yansıyan derin anlamlarla sanatseverleri düşündürücü bir yolculuğa çıkaran “Zamansız Yaşamlar” sergisi, farklı bakış açıları sunarak sorgulamaya teşvik ediyor. Daha önce Artcontact Fuarı’nda da ortak sergi gerçekleştiren iki sanatçı, bu kez bir zaman, insan ve mekan incelemesi sunuyor.

“Gerçek Dışı Figüratif” tarzda eserlerin yer aldığı sergide insan eksenli bir tasarım anlayışıyla öne çıkan Feyyaz İnanç, eserlerinde zaman ve mekanın insan üzerindeki etkisini yoğun bir şekilde işliyor. Zamanın akışını durdurarak, insanın zamanla olan trajedisini sorguluyor. Nedret Yaşar ise gerçeküstü imgelerle dolu eserleriyle dikkat çekerek insanın dünyaya yabancılaşmasını ve iletişimsizlik sorununu ele alıyor. Sanatçı, eserlerindeki birbirine yabancı nesnelerin birlikteliğiyle, görünen gerçeklik ile öz arasındaki uyuşmazlığı vurguluyor.

Sergide 10’u Nedret Yaşar’a, 10’u Feyyaz İnanç’a ait olmak üzere toplam 20 eser bulunuyor. Eserlerde, sanatçıların kendine özgü tarzları ve renk paletleri de dikkat çekiyor. Feyyaz İnanç'ın eserlerinde sarı ve siyahın hakim olduğu yoğun bir atmosfer varken, Nedret Yaşar'ın eserlerinde mavi, yeşil ve sarı renklerin pastel tonları ön plana çıkıyor.

 

Yılbaşı Kasabası kapılarını açtı!

Maçka KüçükÇiftlik Park’ta 29 Kasım tarihinde  kapılarını açan  yılbaşı kasabası yeni yıl neşesinin her yönüyle yaşanacağı şehrin bu en büyük kış marketini 29 Aralık’a kadar atlıkarıncası, buz pateni, çarpışan arabaları, eğlenceli şovları, çocuk tiyatrosu ve konserleri, sinema geceleri, yılbaşı aktiviteleri, atölyeleri, kış lezzetleriyle dolu yeme içme alanları ve hediyelik alışveriş stantlarıyla tüm aile için gün boyu eğlence sunmaya başladı.

Her hafta sonunda Gaye Su Akyol, Mirkelam, Dolu Kadehi Ters Tut, Yeni Türkü, Redd, Bülent Ortaçgil, Jabbar gibi birbirinden yıldız isimlerin konserlerinin gerçekleşeceği yılbaşı kasabasında ilk konseri ise Levent Yüksel verdi.

KüçükÇiftlik Parkta çarşamba, perşembe ve cuma günleri 16.00-00.00 saatleri arasında; cumartesi ve pazar günleri ise 12.00-17.30 ve 18.30-00.00 olmak üzere iki ayrı seansta misafirlerini ağırlayacak.

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