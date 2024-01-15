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Griye Çalıyor Gece prömiyer yaptı!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 15-01-2024 11:56

Doksan 3 Tiyatro’nun yeni oyunu Griye  Çalıyor Gece adlı  oyunu 12 Ocak’ta Kadıköy Feyman Kültür Merkezi’nde prömiyer yaptı.

İkilemde kalmış iki insanın kendileri ve birbirleriyle olan hesaplaşmasını konu alan oyunda  Ömür Akkan ve Irmak Kazımoğlu rol alıyor. Yönetmenliğini Canberk Kadıçeşme’nin yaptığı oyunun yazarı Irmak Kazımoğlu, koreografi Duygu Aşıklar’ a ait olurken,  Griye Çalıyor Gece’nin müzikleri ise  ünlü müzik grubu Zakkum’un imzasını taşıyor.

Yönetmen Canberk Kadıçeşme, duygusal ve  psikolojik öğeleri yoğun,  dramaturjisi ile seyirciyi sürekli şaşırtacak tek perdelik bir oyunla seyirciyle buluşmaya hazır olduklarını söyledi.
 

Ömür Akkan ve Irmak Kazımoğlu oldukça başarılı performans gösterdikleri oyunu yazan Kazımoğlu kendi hayatından bir parçayı kaleme aldığını ifade etti o gece.

Griye Çalıyor Gece’de iki insanın kendileri ve birbirleriyle olan hesaplaşması anlatılırken  oyun seyirciye  sonsuza kadar sürecek olan bir yüzleşme, karşımızdaki insanın hakkımızda düşündüğü kadar olmadığımızı hatırlatmak istiyor.  Oyunun prömiyer gecesinde oyuncu Nihan Doğa ve Zakkum grubunun solisti Yusuf Demirkol izleyiciler arasında idi.

Deniz ve Volkan’ın hikayesi 19 Ocak Cuma akşamı yeniden Kadıköy Feyk Sahne’de!
 

Ayder Kardan Adam Festivali!

 

Kışın en özeli kar tatili dönemi başlıyor, Uludağ, Kartalkaya, Palandöken, Sarıkamış, Erciyes, Kartepe, Ilgaz  gibi  kayak merkezleri yılın en yoğun dönemini yaşarken Karadeniz’in incisi Ayder Kardan Adam Festivali de dikkat çekiyor.

 

Ayder Kardan Adam Festivali 

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesine bağlı dünyaca meşhur Ayder Yaylasında 2007 yılından buyana düzenlenen  Ayder Kar Şenlikleri 16 yılında 26 Ocak- 28 Ocak 2024  tarihleri arasında  gerçekleşecek.

 Üç gün sürecek festival boyunca  konserler, çeşitli yarışmalar ve DJ performansları festivale katılanlara neşe katacak. Birbirinden özel sürprizlerle dolu etkinliğe yurtiçi ve yurtdışından binlerce ziyaretçinin katılması beklenen Ayder Kardan Adam Festivali’n de ayrıca  kayak etkinliği, kardan adan yapma yarışmaları konserler ve horon halkaları ile geçecek. Ayrıca   Şefler Özlem Mekik, Hazer Amani, Selim Yeşilpınar, Çok Gezen Gurme yöresel yemekleri ile festival kapsamında  16. Ayder Kardan Adam Festivalinde olacaklar.

Diğer festivallerden farklı  olarak kar festivalleri, genellikle toplulukları bir araya getirerek kışın eğlencesini ve enerjisini paylaşma amacı güder. Bu tür etkinlikler, kışın getirdiği soğuk hava koşullarına rağmen insanları dışarıya çekerek topluluk ruhunu güçlendiriyor.  

Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi açısından festivalin daha görkemli geçeceğini belirten yetkililer  festivalin sunuculuğunu ikizler  Caner ve Taner Karataş’ın yapacağını Ezgi Eyüpoğlu, Koliva, Mustafa Gökay Ferah, Bahar Bakoğlu, Gökhan Boşnakoğlu, Halil Yılmaz ve Grup Beri gibi yöresel sanatçılar ve grupların sahne aalacağını ifade ettiler.

Genelde insanı, balığı, denizi ve yemyeşil tabiatı ile bir bütün olan Karadenizin bu muhteşem yöresinde Ayder Yaylası yanında Kardan Adam Festivali kapsamında  Uzungöl başta olmak üzere yörenin doğa harikası yerlerine geziler olacak.

 

Adnan Devran’dan şarkılar dinledik!

 

 

Adnan Devran’ı  Ali Kemal Güven’in yönettiği   ‘ Çilingir Sofrası ‘ filminde ki Haktan karakteri ile tanımıştım, oyuncu kimliği yanında şarkı söylediğini ‘ Kelebekler Dans Dans’ adlı şarkısı ile fark etmiş Ekim 2022 de Gecce de sayfamda haber   yapmıştım.  

Geçen 18  Aralık tarihinde  mesaj kutuma gelen davetiye de 11 Ocak tarihinde yeni şarkısı ‘ Toprak’ın lansman ve konser  olacağı  yazınca yaklaşık bir ay evvelinden gelen bu şık davetiye ile Asmalımescid’de bulunan mekana gitmemek olmaz idi.

Uzun zamandır geceleri uğramadığım Asmalımescid her ne kadar son yıllarda kan kaybetmiş olsa da mekanlar yine de doluydu o gece.

Ve sahnede Adnan Devran lansman gecesinde Tarkan, Sezen Aksu, Sertab Erener, Serdar Ortaç, Gülşen başta olmak üzere herkeslerin sevilen şarkılarını orkestrası ile canlı canlı çok güzel bir şekilde yorumladı, hayli eğlenceli hayli neşeli bir  gece  oldu diyebilirim. Gecede  sanat dünyasından Su Kutlu, Barış Gönenen, Kerem Ayan ve Mert Öner gözüme takılanlar isimlerdi.  Bir ara ‘Kelebekler Dans Dans’ adlı şarkıyla  Devran’ın oyuncu Deniz İşin ile yaptığı düet  görülmeye  dinlenilmeye  değerdi.  

Ve ‘ Toprak ‘ Adnan Devran’ın söz ve müziğinin kendisinin hazırladığı çok özel bir şarkı. Doğduğu büyüdüğü yer olan Genç’e ve geçmişe olan özlemini anlattığı şarkı içten ve samimi oluşu nedeniyle adeta alkış tufanına tutuldu, bis yaparak sanatçı şarkıyı bir kere daha söyledi. Yakında zamanda yayınlayacağı  ‘Mayhoş ‘ adlı şarkıdan da bahseden Devran yaz aylarında çıkaracağı yeni şarkılarının hazırlıkları içinde olduğunu  ve yeni konserlere hazırlandığını açıkladı. Bu arada gece boyunca iki şık kostüm giyen sanatçının stylingini kendisi ve Arin Umut hazırlamış.

Tiyatro  oyunculuğu  yanında pandemi döneminde kamera karşına geçtiği Özlem Çıngırlar’ın yönettiği başrolünü Tülay Günay’ın rol aldığı Farsça oynadığı ‘Kayıtsız’ adlı filmi yakın zamanda vizyona girecek.

Gecenin finalinde her daim playlistini beğendiğim Kerem Ayan’ın dj kabinine  geçip zengin repertuarı ile geceye renk katması  mükemmel idi.

Sömester tatilinde ‘Afacanlar Kampta’

İlk olarak 2022 yılında izlediğimiz Afacanlar serisinin ikinci filmi “Afacanlar Kampta”, 19 Ocak itibariyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Enes Ateş’in yönetmenliğini yaptığı TRT ortak yapımı  filmde, afacanların soluk kesen macerası devam ediyor yine.

Başrollerini Berat Efe Parlar (Emirhan), Bülent Polat (Armando), Talha Tosun (Arda), Ebrar Alya Demirbilek (Esila), Rastin Paknahad (Ömer) ve İrem Tokat’ın (Sedef) paylaştığı filmin senaryosunu Enes Ateş, Oğuz Ayaz ve Hande Canpolat kaleme almış.

 Yapımcılığını ise, Serdar Atacan, Serhat Usak ve Enes Ateş üstlenmiş. Filmde ayrıca Burak Kut  şarkıları ile yer alıyor.

Şile de yaz kampına gelen çocukların yaşadıkları akıl almaz olaylar sonrasında kampın başına geçmek zorunda kalan Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli maceranın konu alındığı “Afacanlar Kampta” filminde heyecan hiç bitmeyecek.

Filmin başrol oyuncusu Berat Efe Parlar, yaptığı açıklamada  “Dostluk, arkadaşlık ve dayanışmanın önemini vurgulayan; birlik olunca üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmayacağını anlatan; çocuklar kadar ailelerin de severek izleyeceği, birlikte hoş vakit geçirecekleri macera dolu bir film çektik. Eminim sizde seyrederken çok eğleneceksiniz. Tüm küçük kardeşlerimi ve ailelerini filmimize bekliyoruz.”  dedi.

 

‘Override’ sahnede!                          

Yaklaşık 10 yıl önce İrlandalı oyuncu ve senarist Stacey  Gregg’in 2013 yılında yazdığı ‘Override’ oyunu insan olmanın temellerini irdeliyor, zaman ilerleyip teknoloji geliştikçe önümüze sık sık çıkan ve daha da çıkacak olan soru ve sorunlarla uğraşıyor.

Hafta sonu  Das Das İstanbul da prömiyerinde  izlediğim  ‘ Override’ yi  Taner Tunçay yönetmiş,  Ceyda Odman çevirmiş ve Çağlar Ertuğrul ile sahnede başarılı bir performans sergiliyorlar.   Oyunun müziklerini ise  Ceyda Odman  eşi başarılı  müzisyen Ferit Odman hazırlamış.

Tek perdelik  ‘Override’ de günümüz teknolojisinin  insan bedeni üzerindeki etkisi anlatılıyor. Oyun 01-09-15-21 Şubat  tarihlerinde  Das Das İstanbul sahnesinde.

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