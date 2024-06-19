Bayram Hediyesi ‘Tarkan'

Ve beklenen tarih geldi Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra çıkardığı ilk albümü “Kuantum 51” ile 14 Haziran ‘da sevenleri ile buluştu.

Bayram boyunca tüm arabalardan ve mekanlardan yeni Tarkan şarkılarının sesinin gelişi Tarkan raitinglerinin yine yüksek olduğunu gösterdi. Kimi görsem konu bir anda Tarkan şarkılarına odaklanır oldu. Bir nevi bayram hediyesi idi Tarkan.





Tarkan’ın bir süre önce sosyal medya hesaplarından, “Bu yaz umut dolu, sevinç dolu, eğlendiğimiz, yüzümüzün güldüğü bir yaz olsun” sözleriyle duyurduğu yeni albümü “Kuantum 51”, Hitt Müzik etiketi ile tüm dijital müzik platformlarında yayında. Yapımcılığını Hitt Müzik’in yaptığı albümün dağıtımını DMC gerçekleştiriyor.

Tarkan, uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı on birinci albümü “Kuantum 51” ile ilklere de imza attı. Albümdeki 12 şarkının her biri için Tarkan performanslarından oluşan visualiser’lar hazırlanmış, böylece dinleyiciler albümü baştan sona görüntülü olarak deneyimleyebilecek. Sonbahar da gerçekleşmesi beklenen Harbiye Açıkhava konserleri bizi keser mi bilemiyorum. Ama Tarkan şarkıları çok güzel bayram hediyesi oldu……





Prodüktörlüğünü Tarkan’ın üstlendiği albümde bu defa birden çok aranjör yer alıyor. Megastarın uzun yıllardır birlikte çalıştığı ve birlikte daha önce sayısız hite imza attığı Ozan Çolakoğlu’nun dört şarkıda düzenlemesi bulunmuş. Ayrıca albümde İskender Paydaş, Ateş Berker Öngören, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer, Mert Kemancı düzenlemeleri de var.

Kuantum 51’de şarkıların birçoğunun söz ve müziği Tarkan imzası taşıyor. Bunun yanı sıra, sözleri Aysel Gürel’e ait iki şarkı, söz ve müziği Güler Özince’ye ait bir şarkı, Turaç Berkay Özer, Murat Matthew Erdem ve Serkan İzzet Özdoğan besteleri ve iki şarkıda Günay Çoban sözleri bulunuyor.

Bu Kuantum nedir diye soracak olursanız, evrendeki her şeyin birbirine bağlılığı ve birliği olarak tanımlanıyor. Her şeyin enerji ve titreşimden oluştuğu, temel bir seviyede hepimizin birbirine bağlı olduğu anlayışı. Kuantum spiritüelliği niyetin gücünü, bilincin gerçekliği şekillendirme rolünü ve kendi deneyimlerimizin ortak yaratıcıları olduğumuz fikrini vurgular. Kuantum, bilincin daha yüksek alemlerine erişmek, farkındalığımızı genişletmek, spiritüel büyüme ve dönüşüm için evrensel enerjinin akışıyla uyum sağlamaktır.

Kuantum, beden, ruh ve zihnin bütünsel bir entegrasyonu adeta.