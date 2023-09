Ayça Varlıer Broadway müzikalinde!

İki yıldır Amerika’da sanat çalışmalarına devam eden Ayça Varlıer ‘Broadway In İstanbul Vol.2’ projesinde sahne almak için kısa bir süreliğine İstanbul’da.

Geçen hafta sonu uçaktan iner inmez ablasının Suadiye’deki evinde buluştuğum Ayça Varlıer ile yol yorgunluğuna rağmen kısa bir muhabbetli söyleşi yaptım. Aile ve yakın dostlarının bulunduğu Happy Hour'da Varlıer bizlere New York günlerinden bahsetti, orada sanat ile iç içe olduğu iki Broadway müzikalinde rol aldığını, geçen yıl New York Türk Filmleri Festivali'ne katıldığını, çeşitli kulüplerde ara ara şarkıları ile sahne aldığını ifade ederken en son popüler markaların yer aldığı New York Moda Haftası'nda bu yıl tek Türk olarak podyuma çıktığını anlattı.

Varlıer dünyanın dört bir köşesinden katılan mankenlerle birlikte otantik kıyafetler giyerek New York Moda Haftası'nda, Edison Hotel’de meme kanserini atlatıp hayatta kalan kadınlar için farkındalık yaratmış olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.



Türkiye’de ise 19 Eylül Salı akşamı BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında Maximum Uniq’te “Broadway in Istanbul VOL.2“ projesinde yer alacak olan sanatçı; "Muhteşem bir ekibin parçası olacağım için çok heyecanlıyım! Seyircinin yoğun ilgisi ve isteği üzerine bu sene de devam kararı alan projede sürpriz şarkılarla ve düetlerle karşınızda olacağım." dedi.



Müzikalin sanat yönetmenliğini Nur Doğan, müzik direktörlüğünü Serpil Günseli, yönetmenliğini Uğur Baburhan, müzik düzenlemelerini Can Bora Genç, kostümleri ise Cihan Nacar yaparken; müzikalin yapımcısı ise Nurcan Karaca.

Bu arada “Broadway in Istanbul VOL.2“ de Ayça Varlıer yanında Canan Ergüder, Fırat Çelik, Özge Borak, Tuana Yılmaz, Alya Dormen Melis Döngel, Selin Geçit ve Buray sahnede olurken geccenin onur konuğu Nilgün Belgün olacak.

Ay sonuna doğru tekrar Amerika’ya dönecek olan Varlıer Türkiye’den gelen ulusal ve dijital kanallardan gelen projeleri değerlendirmek için yeni yılın ilk günlerinde yeniden İstanbul’a gelecek.

***

Nalan ve Burak Kut New Jersy’de Türk Günü’nde idiler!

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türk Yürüyüşü’ bu yıl 16 Eylül tarihinde Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında Amerika’nın New Jersy eyaletinde coşkuyla gerçekleşti. Bu özel programın en önemli özelliği Türk ve Amerikan topluluklarını bir araya getirme ve kültürel bağları güçlendirme amaçlıyor.

Cumartesi günü saat 14.00 de gerçekleşen bu özel kutlama ve yürüyüş Madison Avenue-Main Avenue Kesişimi olarak belirlendi. Festival yeri olarak New Jersy’de Clifton Memorial Park toplanma alanı oldu.

Festival etkinliğinde Türkiye’nin özel isimleri Nalan, Burak Kut yanında Firuze ve Karadeniz müziğinin değerli ismi Selim Bölükbaşı sahne aldılar, Amerika’da yaşayan Türk ve yabancı sevenleri ile buluştular.

***

‘VAROLUŞ NEDENİ:UMUT’

Beş yıldır değişik konular altında düzenlenen 5.Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması 19 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Bu yılın konusu ‘VAROLUŞ NEDENİ:UMUT’ olarak adlandırılmış. 30 dakikayı geçmeyen kısa filmler yarışacak festivalde son başvuru tarihi 15 Mart 2024.

Bu sene 5.yıldönümünü kutlayan yarışmanın ana jürisi kıymetli kişilerden oluşuyor.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bölümü Fakültesi Öğretim Üyesi, Prof.Dr.Aysun Yüksel jüri başkanlığını üstlenirken, Yönetmenler Derneği Başkanı, yönetmen ve senarist Biket İlhan, İzmir Sinema Ofisi Koordinatörü Gülen Saygı, sanatçı Tamer Levent, sanatçı Ahmet Mark Somers, Palic Film Festivali küratörü ve yönetmen İgor Toholj, yönetmen Bülent Alkış, TRT prodüktörü Sevinç Yeşiltaş, Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali direktörü, yönetmen, senarist ve sanatçı Gülten Taranç, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, yönetmen, senarist, şair Canan Çelik, 2023-2024 Rotary Dönem Guvernörü Mehmet Altay ve Rotary Geçmiş Dönem Guvernörü Nezih Bayındır’dan oluşuyor.

Rotary Kısa Film Komitesi ise Doç.Dr.Nurdan Tümbek Tekeoğlu başkanlığında, Aysun Azak, Murat Sevinç ve Deniz Doğa Tegün’den oluşuyor.

Festival birinciye 35.000 TL, ikinciye 20.000 TL, üçüncüye ise 15.000 TL ödül verilirken Örsçelik Balkan Jüri Özel Ödülü ve Kısa Film Yönetmenleri Derneği ödülü de her sene olduğu gibi bu sene de verilecek.

***

Çeşme Festivali 2023 başlıyor!

Çeşme Festivali, “Müzik & Kültür Duraklarıyla” 21-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin bu yılki teması “Akdeniz” olacak.

Yıllar sonra 2019 yılında “Ege’nin İki Yakası” temasıyla yeniden gerçekleştirilen, geçen yıl “Balkan Günleri” teması ile yapılan Çeşme Festivali bu yıl birbirinden değerli isimlerin ve grupların sahne alacağı festival, tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına ev sahipliği yapacak.

21 Eylül de Enrico Macias,

22 Eylül de Çalgiya ve Dany Brillant,

23 Eylül de Rabih Abou- Khail ve Ege,

24 Eylül de ise Salut de Smyrne ve Chio & the Gypsises sahne alacaklar.

***

Mohombi ve Berk Can Arslan’dan ‘ Zombie’ düeti!

İsveç asıllı Yıldız Mohombi genç piyano sanatçısı Berk Can Arslan ile Cranberries’in tüm zamanlara damgasını vuran Zombie düeti için bir araya geliyor. Müzik kariyerinde Pitbull, Akon, Jennifer Lopez, J Balvin gibi global isimlerle ortak projelerde çalışan Mohombi, 2016 yılında ABD Grammy Ödülü’nü, 2015 yılında Latin İtalyan Müzik Ödüllerini ve 2018 yılında Latin Grammy Ödülü’nü almış ünlü bir isim.

Berk Can Arslan’ın düet daveti üzerine Türkiye’ye gelen Mohombi, DigiHall Platoları’nda Cranberries’in Zombie şarkısının düet klibi için kameraların karşısına geçti. Şarkının tanıtım kokteyli, 28 Eylül tarihinde Fas Marakeş’te düzenlenecek gecce ile tanıtılacak.

Şarkının klibinde yapay zekâ teknolojisi de ön plana çıkıyor. Çekimde kullanılan sahne ve ışık ambiyanslarını yapay zekâ üstlenmişi, Projenin global yapımcı koltuğunda ise dünyaca ünlü Grammy ödüllü global müzik prodüktörü olan Don Weezy ve Tamer Şengül (TAME) yer alıyor. Dünya klasiği olan “The Cranberries”ın Zombie cover projesinin video koltuğunda ise AYO ve TEO gibi birçok dünya yıldızının yönetmenliğini üstlenen ünlü rap yıldızı “Tepki” var.

***

Başka Zaman – Başka Mekan!

Şimdiye kadar 30'a yakın sergi açmış, bir o kadar da karma sergiye dahil olan Yusuf Taktak’ın yeni sergisi “Başka Zaman – Başka Mekan” başlıklı kişisel sergisi 14 Eylül’de Brieflyart Galeri’de açıldı.

Gümüşsuyu’nda buluna sergi de sanatçı tuval resimleriyle birlikte, kutuların içine karışık teknikle yaptığı son dönem çalışmalarını sergiliyor. Son aylarda ülkemizde yaşanan doğal afetlerin etkisinin de eserlere yansıdığı sergi, 15 Ekim 2023 tarihine kadar Brieflyart’ta ziyarete açık olacak.

Yusuf Taktak’ın “Başka Zaman – Başka Mekan” başlıklı kişisel sergisi, 15 Ekim 2023’e kadar salı-cumartesi günleri 10.00 – 19.00; pazar günleri 13.00 – 19.00 saatleri arasında Brieflyart’ta ziyaret edilebilir.