  • 29 OCAK Pazartesi 22:02
  • HV
Gecce Mekan | Şehrin En İyi Mekanları
Advert

Aşkın Mevsimi olur mu?

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 29-01-2024 18:05

Murat Şeker’in Bozcaada’da başlayıp  İstanbul’a uzanan  Şirin ile Ali Yaman’ın aşkını anlatan ‘Aşk Mevsimi’ adlı filmi   ‘Hayat arkadaşı mı?’ yoksa ‘Hayatının aşkı mı?’ sorularına maruz bırakıyor izleyenleri.

 

Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrollerini paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden değerli  isimler yer alıyor.

2 Şubat’ta vizyona girecek filmde yakın zamanda LCV, Karanlık Gece filmlerinde ve Sırça adlı  tiyatro oyununda izlediğim Üzümoğlu Ali Yaman karakteri ile harika bir  performans ortaya  çıkarmış, Dilan Çiçek Deniz de keza öyle adeta Issız Kadın tiplemesine  yakın başarılı  oyunculuk sergilemiş ama Fırat Tanış’ı gerçekten kutlarım Altan Cenker karakteri ile muhteşem.

Filmin müzikleri de bir harika, -Pus, Sezen Aksu-Sızı, Sezen Aksu-İkili Delilik, Evdeki Saat-Dibi Ne Kadar, Evdeki Saat-Uzunlar, Cem Adrian-Elbet Bir Gün Buluşacağız, Mehmet Güreli-Kimse Bilmez, mavisakal-İki Yol, Selin-Yalancı Bahar şarkıları ‘Aşk Mevsimi Film Müzikleri’ listesinde yerini aldı bile.

Özellikle Özer Bal’ın Seviyorsam isimli şiirinin Ali Yaman karakterini canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu tarafından seslendirilişi mükemmel.

Bu yazın favori tatil beldesi yine Bozcaada olacak sanırım Murat Şeker öyle güzel yansıtmış ki oraları insan bir anda Bozcaada’da olmak istiyor.

Sezonun ve belki de son yılların en sıcak ve romantik filmi ‘Aşk Mevsimi’ yıllara yayılan hikayesiyle kalplere dokunacak gibi.  Gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman ilerledikçe nasıl şekillendiğini gösterecek, verilen kararları sorgulatacak, aşk ve mutluluğun çelişkilerini gözler önüne serecek olan film duygusal atmosferiyle sinema seyircisine unutulmaya yüz tutmuş hisleri hatırlatacak ben özellikle son sahnelerde göz yaşlarıma yenildim.

 

Murat Şeker’in yıllar evvel yaptığı aşk filmleri  ‘Aşk Tutulması’ ve ‘Aşk Geliyorum Demez ‘ sonrası ‘ Aşk Mevsimi’ ile aşk üzerine epey farkındalık yapmış. Ali Tanrıverdi ile  yazdığı senaryo  da sevgililerin keşke seni seviyorum demek için geç kalmaması gerektiğini öne çıkarmış.

 

Filmin geçtiğimiz haftalarda  Beyoğlu Limonlu Bahçe adlı mekanda gerçekleşen basın kahvaltısında  tanıştığım Dilan Deniz Çiçek ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun mütevazi ve içten duruşları  görülmeye değerdi.

 

Her iki oyuncu da şu sıralar  tiyatro  sahnesinde Dilan Deniz Çiçek Amadeus’ta Konstanz rolünü sergilerken Cem Yiğit Üzümoğlu ise Emin Alper’in kara komedi türündeki Öteki adlı  oyununda rol alıyor.

 Sekiz yıldır oynadığı müzikal oyun “Gelin Tanış Olalım” için anlamlı bir özel gösterim gerçekleştirmeye hazırlanan Fırat Tanış 9 Şubat  akşamı Zorlu PSM 500’üncü kez sahneye çıkmaya hazırlanıyor “Gelin Tanış Olalım”, bu özel geceden elde edilecek tüm gelirini deprem bölgesindeki çocuklar yararına kullanılmak üzere Unicef’e bağışlanacak.

 

Semih Çelenk’in yazdığı ve yönettiği “Gelin Tanış Olalım”da, bir Abdal hikayesini sahneye taşıyan Fırat Tanış  bu tek kişilik türkülü seyirlik gösteri ‘Gelin Tanış Olalım’, ile  500. oyun öncesi, 1 Şubat Perşembe saat 20:30’da Trump Sahne’de sanatseverlerle buluşacak.

Kaan Karamaya’nın yeni şarkısı  ‘Ayaz’

Söz yazarı ve besteci Kaan Karamaya geçtiğimiz yıllarda Gecce de röportaj  konuğum olmuştu. Şu sıralar   yeni single'ı "Ayaz" ile ve yeni imajı  dikkat çekiyor.

İrem Derici ve Ebru Gündeş başta olmak üzere birçok değerli ismin albümlerine  şarkılar hazırlayan Kaan Karamaya halen çeşitli sanatçıların albümlerine şarkılar hazırlayama devam ediyor.  Geçtiğimiz sonbahar  Aşkın Nur Yengi’nin 1990  yılında yayınladığı ilk albümü içinde bulunan ‘Yazık’ adlı şarkıyı yeniden yorumlayan  sanatçı büyük sükse yapmıştı.

Şimdilerde  Ocak ayı başında söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Emre Bayar'a ait "Ayaz" isimli duygusal şarkısını yayınladı Karamaya.

AGY Production etiketi ile yayınlanan şarkının klibini başarılı  yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım gerçekleştirmiş.

Pop-slow tarzında bir şarkı olan ‘ Ayaz’ , aşkın acısıyla yüzleşmeyi anlatıyor.

Kaan Karamaya, single için, "'Ayaz', benim için çok özel bir şarkı. Uzun süredir üzerinde çalıştığım ve sonunda hayata geçirdiğim bir çalışma oldu. Her hikayenin bir şarkısı, her şarkının da bir hikayesi olduğu gibi ‘’Ayaz’’ın da benim için çok özel bir hikayesi var. Umarım bu hikayenin şarkısı beğeniyle dinlenir.”  dedi.

 

Piyanist  Valentina Lisitsa geliyor!

 Klasik müziğin değerli  isimlerinden, Ukrayna kökenli Amerikalı piyanist Valentina Lisitsa 24 Şubat cumartesi akşamı İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek bir gece ile sahnede olacak.

 

Rachmaninoff Kraliçesi olarak bilinen  sanatçı internet üzerindeki büyük başarısını küresel bir konser kariyerine dönüştürerek, geçtiğimiz aylarda Avrupa, ABD, Güney Amerika ve Asya'nın en prestijli konser mekanlarında sahne aldı.


YouTube kanalı, 650.000'den fazla abone ve 147 milyon görüntüleme ile müzikseverleri buluşmaya  devam ediyor. Bu arada  Spotify hesabında aylık 1 milyondan fazla dinleyiciye ulaşarak dinleyici kitlesini genişletiyor.

 

Washington Post Online, Lisitsa'nın çalma tarzını "Oldukça doğrudan" olarak nitelendirirken, onun müziği süslemeden ve kişilik dayatmadan temelde dürüst ve doğrudan bir şekilde sunma yeteneğini vurguluyor.

 

 

Valentina Lisitsa'nın İstanbul konserinde  Beethoven, Rachmaninoff, Balakirev, Chopin ve Liszt gibi büyük ustaların eserlerini içeren bir repertuarla  dinleyicilere unutulmaz bir gece vadediyor.

 

 Beyda Yıldız’ın yeni kitabı ‘Duasız ve Törensiz’ çıktı!

 

Şu sıralar ilk kitabı  ‘Duasız ve Törensiz’ ile listelerde olan Beyda Yıldız kitabında  Siirt’ten Almanya’ya uzanan genç bir ömrün, merhemi olmayan derin bir yaranın, unutmak ve hatırlamak arasındaki karlı yolun hikâyesini anlatıyor.

 

Everest Roman’dan çıkan romanda birbirinden ayrı düşen Neval ve Hasan’ın kalbinde kök salan ve zamanla bir sarmaşık gibi dolanarak yaşamın ta kendisine dönüşen büyük yasın günlerini sayıyor.  Almanya, İstanbul ve Siirt’de geçen ‘ Duasız ve Törensiz’ bir yas ve bellek romanı olarak nitelendiriliyor.

Geçtiğimiz yıllarda   Evrensel Gazetesinde  muhabirlik yapan Beyda  Yıldız yakın zamanda yaptığı bir röportajda  romanıyla ilgili olarak,  “Burada insanın hikayesini yazmaya, insanın derdini anlatmaya çalıştım. Herkesin o ya da bu şekilde bir kaybı olmuştur. Ve her insan kaybı karşısında aciz ve çaresizdir” dedi.  

  80’li ve 90’lı yılların politik atmosferini anlatan kitapta. O dönemi kayıp bir kuşağın, yitirilmiş bir çocukluğun, büyük arayışların, soluksuz bekleyişlerin dökümü olarak esere yansıtılmış. En son Diyarbakır,  Siirt, Tarsus ve Mersin de imza günlerinde  okuyucuları ile kitabı  ile ilgili söyleşilere katılan Yıldız pek yakında yeni kitabının çalışmalarına başlayacak.

 

Gümbür Gümbür Yeliz sahnesi!

 

Geçen cumartesi eve yürüme mesafesinde olan Erenköy Nispet Clup’de idim. Adeta iğne atsan yere düşmeyecek gibi idi mekan, sahnede çok sevdiğim Yeliz gümbür gümbür sesi o muhteşem yorumu ile şarkılarını seslendiriyordu. O hepimizin bildiği Yalan adlı şarkısını finalde okudu, ama dünden bugüne Yeliz şarkıları 70 li yıllardan bugünlere şarkılar  ve Kayahan şarkıları  Yeliz sesiyle muhteşem idi. Doyamadım doyamadık Yeliz sahnesine o gece. Program sonrası sahnede  ayrılmaz ikili Onur Mete ve Kaan Öztürk şarkıları  vardı yine esti geçtiler cumartesi gecesini .

 

 “Evinizde kalmış olmalıydınız’ sahnede!

Ludus Perform’un ilk oyunu “Evinizde Kalmış Olmalıydınız” 06 Ocak 2024 tarihinde  gerçekleşen prömiyer ile sezonun ilk oyunu  sergilemişti.

Oyunun yazarı  ve  yönetmeni Hazar Sayar’ın Film ve Drama – Tiyatro Yönetmenliği yüksek lisans bitirme tezi için başlattığı bir araştırma projesi olan  “Evinizde Kalmış Olmalıydınız”, içinde yaşadığımız çağda bireysel ve toplumsal sıkışmalara, krizlere rağmen “Yaşamaya nasıl devam edilebilir?”sorularına cevap  veriyor.

Didem Oygur, Emel Adsız, Hazal Kalfa Sezin, Ozan Sevin, Pınar Arabacı ve Şükran Çakmak’ın rol aldığı ‘Evinizde Kalmış Olmalıydınız’ adlı oyun amacını kaybetmiş ve bulamamış bir karakterin geri döneceği dünyayla ilişkilerini sahneye  taşıyor.

‘Evinizde Kalmış Olmalıydınız’ 04 Şubat  Pazar akşamı Taksim Ara  Sahnede.

DİĞER YAZILARI İsmail Hacıoğlu’ndan şarkılar! Griye Çalıyor Gece prömiyer yaptı! Şampiyon Melekler Kıbrıs'ta anıldı! Başkan geliyor! Acilen "Ansızın Bi İnfilak" konseri bekliyorum! Norveçli Frida Aasen podyumda rüzgar gibi esti! Fethiye’de Yüksel Aksu çoşkusu! Antalya'da Piyano Festivali 2023 biterken film festivalleri! Ajda Pekkan sahnede fırtına estirdi! Deniz Barut: Aynı yöne baktığınız insanlarla çalışmak şans! Efe Eroğul: İçime sinen karakterleri canlandırmak istiyorum! Cumhuriyet'in 100. Yılında Atatürk Filmleri! Sedef Şahin: Dünyayı sevgi kurtaracak! Okan Urun: Her türlü ayrımcılık kırmızı çizgim! Seray Sever: Oyunculuğu çok özledim! Rojda Demirer: Komedi oynamayı özledim! Türkan Şoray ve Kadir İnanır, Altın Koza'da el ele! Adana Altın Koza Film Festivali'nde neler oluyor? Ayça Varlıer Broadway müzikalinde! Meral Asiltürk'e Festivallerin şehri Antalya! Adana Altın Koza başlıyor! Ferhat Göçer: "Kandırdın Beni Hayat!" Şile’de festival başladı! Timur Acar; Biz yine sinemalarla baş başa kalacağız! Mahsun Kırmızıgül'ü Harbiye’ye bekliyoruz! Tan Taşçı konser maratonunda! 2. Gemlik Film Festivali bu hafta! Kemal Sunal Müzesi sonbaharda açılıyor! Sennur Nogaylar; Her şeyi halen sinema da izlemeyi tercih ediyorum! Big Chefs; Hedefimiz  Avrupa’da  büyümek! Frankfurt’ta Altın Elmalar cuma geccesi sahiplerini bulacak! Zerrin Tekindor; Distopik bir zamandan geçtiğimizi düşünüyorum! Toz! Ajda Pekkan konseri anlatılmaz, yaşanılır! Hatay'da çocuklar ile beraberdik! Türsak Vakfı Ödülleri dağıtıldı! Cyrano Bülent Emin Yarar! Kerem Ayan ve Oregon! Alaçatı, Karsu ve Duman ile sezonu açıyor! Sunay Akın'ın Oyuncak Müzesi Almanya'da! Doğancan Özadlı: 'Sesim güzel bende radyocu olmak istiyorum.’  diyenler çok! 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'müz kutlu olsun! "8. Renk Kadın ve İz" AKM’de! Şehir Tiyatroları "Sanat İyileştirir" diyor! İlker Çatak: "Kağıtta yazılı olanlara hayat vermek, film çekmenin en güzel yanı!" Aslında sanat bize iyi gelecek! Karot Testi yeniden gündemde! Türkiye’nin kaderi mi bu? Küheylan sahnede! Mahsun Kırmızıgül’ün "Prestij Meselesi"! Şehirde kültür sanat turları Serafina Akmerkez'de öğle yemeği Şehirde haftalık kültür sanat turları Antakya Kahvaltısı gibi var mı? Günay Acar: "Ajda Pekkan bir şarkıcının uyması gereken yaşam biçiminin tam örneğidir!" Ahmet Öre: "Hayatta Paris’te yaşamam demiştim!" Şebnem  Özinal; Kantocular sesleri hala yankılanan kadınlar! İstanbul'da Adnan Koç, Yeliz ve Yılmaz Sütçü sahneleri! Murat Şeker; Çakallarla Dans ile Türk Sinema tarihine geçtik! 2. Distopya Film Festivali’nde yılın en iyileri belli oldu ! Tiyatro her zaman olmalı! Elazığ’da 'SARDUNYA' açtı! İstanbul geccelerinde Emre Altuğ, Sıla ve Soner Olgun sahneleri! Nazan Kesal  ‘Yaralarım Aşktandır’ ile sahnede! Antakya’da  ilk ödüller  Yeşilçam emekçilerine! Altın Portakal rüzgar gibi geçti! Stanley Kubrick Beyoğlu’nda! Antalya  Altın Portakal Film Festivali  başlıyor! Adana Altın Koza’da yıldızlar geçidi! Son günlerin dikkat çeken jönü Ahmet Kayakesen ! Burak  Kut  ve ‘Kafam Leyla’
ÇOK OKUNANLAR
Caner Ural yazdı: Aşkın Mevsimi olur mu?
  • 29-01-2024 18:11

Caner Ural yazdı: Aşkın Mevsimi olur mu?

Gürkan Boztepe yazdı: GTD, Türkiye gastronomisine değer katanları ağırladı
  • 29-01-2024 17:59

Gürkan Boztepe yazdı: GTD, Türkiye gastronomisine değer katanları ağırladı

İstanbul’da özel günlerinizin ve doğum günü kutlamalarınızın gusto mekanları!
  • 26-01-2024 14:03

İstanbul’da özel günlerinizin ve doğum günü kutlamalarınızın gusto mekanları!

Lucca, Yönetici Şef Ralph Sason ile mutfakta yeniliğe açılıyor
  • 26-01-2024 13:56

Lucca, Yönetici Şef Ralph Sason ile mutfakta yeniliğe açılıyor

Karaca ve Refika Birgül iş birliğiyle tasarlanan Swiss Crystal serisi mutfaklara yenilik getiriyor
  • 26-01-2024 13:29

Karaca ve Refika Birgül iş birliğiyle tasarlanan Swiss Crystal serisi mutfaklara yenilik getiriyor