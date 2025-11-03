  • 04 KASIM Salı 07:58
Altın Portakal Heyecanı!

Yayın Tarihi : 03-11-2025 09:59

62. Antalya Altın Portakal Film Festivali 24 Ekim - 02 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşti.

Ve bu yıl benim Altın Portakal da  20. yılımdı. Festivale ilk olarak 2005 yılında katılmıştım. Daha dün gibi; ilk yıl hiçbir şeyden habersiz sevgili Çoşkun Göğen’in evinde ailesi ile kalmıştım. O günden bu güne dile kolay tam 20 yıl geçti. Her yıl bir heyecan ile yola çıktım. Kurumsal da çalıştığım için yıllık iznimin bir haftasını Altın Portakal’a ayırıyor, kendi imkanlarım geliyordum festivale,

Sinema tarihçisi Ağah ağabey sevgili Ağah Özgüç’ün bende çok emeği var; nurlarda olsun... 1991 yılından beri sinema dünyasını onun sayesinde tanıdım ve halen tanımaya çalışıyorum. 2005 yılında Ağah ağabey ile 20 yıldır benim halen belgeselimi yapacağını söyleyip bir türlü zaman bulamayan sevgili Ömer Faruk Sorak, can dost Ebru Köktürk Korali ve değerlim Şenay Düdek sayesinde festival insanı oldum. Geçen sürede rahmetle andığım Ağah Özgüç yanında yine rahmetli eşi Meliha Özgüç, rahmetli Yılmaz Atadeniz’i anmadan olmaz ve duayen Necip Sarıcı ve ailesi, Çoşkun Çokyiğit, Ali Can Sekmeç, Ömür Gedik, Feray Türkan’a teşekkür ederim. Bu yıl kaybettiğimiz sevgili Nurdan Sever; özellikle onunla o kadar çok festival anım var ki, festival için sevinçliydim ama içim bir o kadar da buruktu doğrusu. 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl "Kalpten" teması ile yol aldı. Çok güzel yapımlar izledik, söyleşilere katıldık.

Benim için ayrı bir heyecan olan Altın Portakal izlenimlerim ve filmler hakkında düşüncelerim pek yakında sayfamda olacak.

Sanat Yönetmenliğini iki yıldır büyük bir başarı ile yürüten Deniz Yavuz’un gerçekleştirdiği festival Cam Piramit’te düzenlenen ve Nefise Karatay ile Alpdoğan Esenoğlu’nun sunduğu geccede Altın Portakal’lar sahiplerini buldu. 

Gecceye damgasını vuran film, Seyfettin Tokmak’ın yönettiği “Tavşan İmparatorluğu” oldu. “Tavşan İmparatorluğu”; En İyi Film, En İyi Yönetmen, Film- Yön En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve Sungu Çapan Sinema Yazarları Jürisi olmak üzere gecceden toplam 7 Altın Portakal’la ayrıldı.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde; Ömer Vargı başkanlığında, Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu’ndan oluştu Ulusal Uzun Metraj Jürisi.

“Parçalı Yıllar” filmindeki performansıyla Yetkin Dikinciler, En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Ödülünü Beren Saat’ten alan usta oyuncu, teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Birazcık kutsal bir şeylerden bahsedeceğim. Yaptığımız iş kutsal olmayabilir belki ama zaten yapılan işlerin değerini, kendi başına o işin adı söylemez, diye düşünüyorum; o işin nasıl ve ne için yapıldığı önemlidir. Ben mesela eşime ve kızıma; oyuna gidiyorum, turneye gidiyorum, senin ödevinden vazgeçiyorum, sana sarılıp uyumaktan vazgeçiyorum, dedim. Basit ama daha değerli şeyler var hayatta. Şu hayatta acaba onurlu, insanca ve özgürce yaşam hakkından daha değerli ne olabilir? Ve bunun için vazgeçenlere, feda edenlere teşekkürlerim ve selamlarımla!” 

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise “Erken Kış” filmindeki rolüyle Leyla Tanlar’ın oldu. Ödülünü, Engin Alkan’dan alan Tanlar, “Hayatta her yerde olduğu gibi hikâyelerde de kadınlara biçilen rol; arta kalan oluyor hep. Bütün bu gerçeklik içinde boğulmadan var olmaya çalışırken böyle bir rol yazıp bana emanet eden yönetmenime ve annesine çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Bu yıl 10 filmin yarıştığı Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın sonuçları ise yapımcı Charles J.D. Schlissel, yayıncı ve yapımcı Elif Dağdeviren, oyuncu Mehmet Kurtuluş, yönetmen Najwa Najjar, yazar-senarist- yönetmen Rebecca Lenkiewicz ve yönetmen- yazar- yapımcı George Ovashvili’den oluşan jüri tarafından açıklandı. Uluslararası kategoride En İyi Film ödülünün sahibi, yönettiği “Bir Şair” (A Poet) olurken “Father” ile Tereza Nvotova, En İyi Yönetmen seçildi. Nvotova’nın ödülünü, Çiğdem Topaloğlu aldı. 

Vecdi Sayar, Özge Çeliktemel ve Ingrid Beerbaum’dan oluşan Sungu Çapan Sinema Yazarları Uluslararası Jürisi’nin tercihi de Ali Asgari’nin yönettiği “İlahi Komedya” (Komedi İlahi) oldu.  

Ezgi Esma Kürklü Pervaz, İlkay Nişancı ve Vuslat Saraçoğlu’ndan oluşan Ulusal Kısa Film Jürisi ise 200 başvuru arasından finale kalan 10 film içinden Sandra Peso’nun yönettiği “Bimba”yı, Jüri Özel Ödülü; Deniz Koloş’un yönettiği “Ölüm Bizi Ayırana Dek”i ise En İyi Kısa Film ödülüyle ödüllendirdi.

74 başvuru arasından, ön jüri değerlendirmesi sonucu, finale kalan 10 belgeseli değerlendiren ve yönetmen, yapımcı ve kurgucu Amir Etminan ile yönetmen- yapımcı Sevinç Yeşiltaş ve yönetmen- yapımcı Şafak Bakkalbaşıoğlu’ndan Ulusal Belgesel Film Jürisi ise Jüri Özel ödülüne, Rıza Oylum’un yönettiği “Yerli Yurtsuz”u, En İyi Belgesel ödülüne ise Tayfun Belet’in yönettiği “Roman Gibi”yi layık gördü.

Gecede Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması’nın ödülleri de; Leyla Özalp, Osman Özcan ve Sezen Kayhan’dan oluşan jüri tarafından sahiplerine verildi. Bu yıl Türkiye genelindeki 75 farklı sinema okulundan başvuran 34 proje arasından seçilen 10 filmin değerlendirildiği yarışmada Gain Medya İletişim Direktörü Firuze Abdulazizoğlu, Öğrenci Filmleri Gain Jüri Özel Ödülü’nü, “Kusursuz Ölçü Nedir?” ile İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Eylül Babur’a verirken En İyi Film ödülünü, “Tümseğin Uğultusu” ile İstanbul Üniversitesi’nden Abdurrahim Karabulut kazandı. 

Geçen yıl, Ulusal Jüri başkanlığını üstlenen yönetmen Ferzan Özpetek’in önerisiyle hayata geçirilen ve ilk olarak oyuncu Saadet Işıl Aksoy’a verilen Onur Nişanı; geccede Ulusal Jüri Başkanı Ömer Vargı tarafından oyuncu Öykü Karayel’e sunuldu. Karayel; “Festivallerin geleneksel ve bağımsız bütünlüğünü korumak çok önemli. Korku ve baskı rejiminin hüküm sürdüğü dünyada bizi yine sanat kurtaracak, iyileştirecek. Bu yüzden yaratıcı düşünceyi hapsetmeyelim. Bu düşünceyle aldığım Onur Nişanı’nı, seneye aynı gururla teslim edeceğim” diye konuştu.  

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri 

- En İyi Film: Tavşan İmparatorluğu (Yönetmen: Seyfettin Tokmak)

- Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Aldığımız Nefes (Yapımcılar: Şeyhmus Altun& Fevziye Hazal Yazan) 

- Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Sahibinden Rahmet (Yönetmen: Emre Sert& Gözde Yetişkin)

- En İyi Yönetmen: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu )

- Cahide Sonku Ödülü: Bilge Şen (Parçalı Yıllar), Ezgi Yaren Karademir (Bağlar, Kökler ve Tutkular), Nanaz Bahram (Bağlar, Kökler ve Tutkular)

- En İyi Senaryo: Sahibinden Rahmet (Yönetmen: Emre Sert& Gözde Yetişkin)

- En İyi Görüntü Yönetmeni: Claudia Becerril Bulos (Tavşan İmparatorluğu )

- En İyi Müzik: İrsel Çivit (Parçalı Yıllar)

- En İyi Kurgu:  Şöhret Tandoğdu & Deniz Çizmeci (Noir)

- En İyi Sanat Yönetmeni: Tora Aghabayova (Tavşan İmparatorluğu )

- En İyi Kadın Oyuncu: Leyla Tanlar (Erken Kış)

- En İyi Erkek Oyuncu: Yetkin Dikinciler (Parçalı Yıllar)

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yıldız Kültür (Kanto)

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sermet Yeşil (Tavşan İmparatorluğu)

- Film- Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

- Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü: Tavşan İmparatorluğu (Seyfettin Tokmak) 

- Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü: İlahi Komedya/ Komedi İlahi (Yön: Ali Asgari)

- Uluslararası Yarışma En İyi Kadın Oyuncu: Lea Drucker (Adam’s Sake)

- Uluslararası Yarışma En İyi Erkek Oyuncu: Ubeimar Rios (A Poet)

- Uluslararası Yarışma En İyi Yönetmen: Tereza Nvotva (Father)

- Uluslararası Yarışma En İyi Film: A Poet (Simon Mesa Soto)

- Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü: İlahi Komedi/ Komedi İlahi (Yön: Ali Asgari)

- En İyi Kısa Film: Ölüm Bizi Ayırana Dek (Yön: Deniz Koloş) 

- Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Bimba (Yön:Sandra Peso)

- En İyi Belgesel: Roman Gibi (Yön: Tayfun Belet)

- Belgesel Jüri Özel Ödülü: Yerli Yurtsuz (Yön: Rıza Oylum)

- En İyi Öğrenci Filmi: Tümseğin Uğultusu (Yön: Abdurrahim Karabulut / İstanbul Üniversitesi)

- Öğrenci Filmi Jüri Özel Ödülü: Kusursuz Ölçü Nedir? (Yön: Eylül Babur/ Medipol Üniversitesi)

 

 

"Bulaşıkçılar" Sahnede!

Kanadalı oyun yazarı Morris Panych’in 2005 yılnda kaleme aldığı "Bulaşıkçılar" oyunu Işıl Kasapoğlu rejisiyle geçen sezon Türkiye’de de seyirciyle buluşmuştu. Oyunu Bostancı Gösteri Merkezi’nde izledim.  Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu Şebnem Sönmez  ve Ekin Eryılmaz’ı buluşturan iki perdelik oyunu Ceren Aksakal Demirtaş çevirmiş, dünyanın pek çok yerinde sahnelenen Bulaşıkçılar oyunu ilk kez kadın oyuncularla sahneye taşındı. Bu aradsa oyunun dekorunu tasarlayan Hakan Dündar’ı kutlarım.

Oyun, günlük hayatın sıradan gibi görünen detaylarında gizlenmiş büyük gerçekleri sahneye taşıyor. Dört kadının kendi iç hesaplaşmaları, toplumsal sınıf farkları ve görünmezlikleri üzerine bir yolculuğa tanık oluyoruz. Gerçek hayatın da arka planında kalan kadınların dünyasını gözler önüne seren “Bulaşıkçılar”, izleyiciyi düşündürmeye davet ediyor. Birçok duyguyu harmanlayan oyun, sistemin çarkları arasında sıkışmış hayatları sahnede görünür kılıyor. Absürt mizah ve çarpıcı gerçekliğin iç içe geçtiği Bulaşıkcılar seyirciyi sistemin kıyısına sıkışmış kadınların hem komik hem de trajik dünyalarına değiniyor.

Başarılı oyuncu Şebnem Sönmez her zaman olduğu gibi her projesinde olduğu gibi "Bulaşıkçılar" da farkını sahneye taşıyor.

Oyun 7 Kasım da Konya Selçuklu Kongre Merkezinde, 18 Kasım da İstanbul Enka Sanat’ta.

 

Emre Altuğ ile yeniden “Bir Pop Masalı’’

Her daim şarkılarını ve sahne performansını çok beğendiğim Emre Altuğ ay sonunda yeniden müzik tutkunlarını Türk pop müziğinin 70 yıllık geçmişine götürmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında Zorlu Psm de gerçekleşen "Bir Pop Masalı" gösterilen yoğun ilginin ardında yeni sezonda da devam ediyor.

Emre Altuğ ‘Bir Pop Masalı’ 27 Kasım Perşembe akşamı müzikseverlerle buluşacak.

Zengin repertuarla müzikseverlerin ilk kez duyacağı hikâyeler, sürpriz konuklar, etkileyici sahne tasarımı ve Emre Altuğ’un tükenmeyen enerjisiyle ‘Bir Pop Masalı’ izleyicilere Zorlu PSM’de karnaval tadında olacak gibi 22 Şubat akşamı Kamuran Akkor ‘un konuk olduğu programa bayılmıştım, bakalım yeni konserin sürprizleri kimler olacak.

