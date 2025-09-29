Adana Altın Koza’nın Galibi Kadınlar!

Altın Koza’da kadınlar adeta gövde gösterisi yaptı, başta Pelin Esmer, Emine Yıldırım, Elif Taşcıoğlu, Duygu Karaca, Tülin Özen, Bige Önal, Aslı Işık, Duygu Karaca, Beril Tan, Sibel Karakurt, Merve Asya Özgür, Pınar Arıkan, Ayşe Çetinbaş, Tuğba Yaşar, Tuğçe Sönmez, Meltem Naz Salduz, Nada Khalifa gibi sinema dünyasından birçok kadın emekçi Altın Koza’ya layık görüldü.

22- 28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşen 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde birbirinden özel uzun metraj, kısa film, belgesel formatında filmler izledik. Özellikle uzun metrajda çok değişik türde film vardı, yarışmanın son günü dengeler adeta değişti diyebilirim; 'Perde' filmi ile. O Da Bir Şey Mi!, Perde, Gündüz Apollon Gecce Athena, Buradayım, İyiyim! Gözde Kural’ın yeni filmi Cinema Jazireh ilgimi çeken yapımlar oldu.

Zeydan Başkansız festivale halkın ilgisi çok büyüktü ama sanki sadece filmi ve görevi olan isimler vardı. Bunun dışında sadece Halil Ergün, Serkan Genç gibi birkaç isim gördüm, popüler isimler nedense yoktu Adana’da.

Filmleri vizyona girdikleri dönemlerde sayfalarımda paylaşacağım.

YARIŞMALAR & ÖDÜLLER

Ulusal Uzun Metraj Film Yar ış mas ı

En İyi Film Ödülü: O Da Bir Şey Mi (Pelin Esmer)

Yılmaz Güney Ödülü: Ev (Orhan Eskiköy)

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Gündüz Apollon Gece Athena (Emine Yıldırım)

Adana İzleyici Ödülü: O Da Bir Şey Mi (Pelin Esmer)

En İyi Yönetmen Ödülü: Pelin Esmer (O Da Bir Şey Mi)

En İyi Senaryo Ödülü: Özkan Çelik, Cem Zeynel Kılıç (Perde)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Bige Önal (Buradayım, İyiyim), Tülin Özen (Perde)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Nazmi Kırık (Uçan Köfteci)

En İyi Müzik Ödülü: Barış Diri (Gündüz Apollon Gece Athena)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Barbu Balasoiu (O Da Bir Şey Mi)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Elif Taşçıoğlu (O Da Bir Şey Mi)

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödül: Erhan Örs (Ev)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Aslı Işık (Uçan Köfteci), Duygu Karaca (Perde)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Bedir Bedir (Perde)

Türkan Şoray Umut veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Merve Asya Özgür (O da Bir Şey mi)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Mazlum Sümer (Cinema Jazireh)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: O Da Bir Şey Mi (Pelin Esmer)

Film Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Pelin Esmer (O Da Bir Şey Mi)

Edebiyat Uyarlamas ı Uzun Metraj Senaryo Yar ış mas ı

En İyi Senaryo Ödülü: Kesik Baş - Pınar Arıkan (Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından)

Jüri Özel Ödülü : Selvi - Orhan Eskiköy (Aynı adlı kendi öyküsünden)

Belgesel Film Yar ış mas ı

En İyi Belgesel Ödülü: Eskisi Gibi (Sibel Karakurt)

Jüri Özel Ödülü: Kardeş Türküler ile 30 Yıl (Ayşe Çetinbaş, Çayan Demirel)

Mansiyon Ödülü: Döngü (Bulut Renas Kaçan)

Uluslararas ı K ı sa Film Yar ış mas ı

En İyi Film Ödülü : Happiness (Fırat Yücel, Türkiye)

Jüri Özel Ödülü: Qaher (Nada Khalifa, Filistin)

Ulusal K ı sa Film Yar ış mas ı

En İyi Film Ödülü: Alis (Beril Tan)

Jüri Özel Ödülü: İnziva (Saim Güveloğlu)

Ulusal Öğ renci Filmleri Yar ış mas ı

En İyi Belgesel Film : Rengê Kevîr (Tuğba Yaşar)

En İyi Canlandırma Film : Aile Yemeği (Tuğçe Sönmez)

En İyi Deneysel Film : Mars (Atahan Yaman)

En İyi Kurmaca Film: Nepenthe (Meltem Naz Salduz, Uğur Yıldırım)

Taff Pictures ve Fono Film Post-Prodüksiyon Ödülü: Aslında Herkes (Emre Cef Kamhi)

‘Gündüz Apollon Gecce Athena sinemalarda!

Gece Apollon Gecce Athena 26 Eylül 2025 tarihinde yani festival içinde iken vizyona girdi.

Yönetmen ve senarist Emine Yıldırım’ın ilk uzun metraj filmi olan yapım dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 37. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde Asya’nın Geleceği bölümünden En İyi Film Ödülü ile döndü, 23 Ağustos’ta Japonya’da “Ihojin” (Yabancı) adıyla vizyona girdi. Bugüne kadar katıldığı festivallerde hep artı puan alan Gündüz Apollon Gecce Athena, 44. İstanbul Film Festivali’nde SİYAD Ödülü, 15. Pekin Film Festivali’nde resmi seçki gösterimi ve 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde FIPRESCI Ödülü’nü alırken Adana’da çok büyük ilgi gören kısaca GAGA olarak bilinen yapım Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca En İyi Müzik Ödülü’nü aldı.

Başrolünü Ezgi Çelik’in üstlendiği Gündüz Apollon Gecce Athena’nın güçlü oyuncu kadrosunda Barış Gönenen, Selen Uçer, Gizem Bilgen, Melih Düzenli, Neyra Kayabaşı ve Deniz Türkali ile Lale Mansur var.

Film 7 Ekim tarihinde Bodrum Film Festivali kapsamında Bitez Plajında özel gösterimde olacak.

GAGA , yetimhanede büyüyen Defne’nin, annesinin hayaletini bulma umuduyla çıktığı fantastik ve duygusal yolculuğu konu olarak ele alıyor. Kara mizahı içinde barındıran filmi kaçırmayın derim.

Mizahi öğelerle de bezeli bu arayış, Side Antik Kenti’nin büyülü atmosferinde şekilleniyor.

Yapımcılığını Dilde Mahalli (Rosa Film) ve Emine Yıldırım (Ursula Film) üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Barış Aygen, kurgusunu Selda Taşkın, müziklerini ise Barış Diri hazırlamış.

Sisler Bulvarı’ndan Geçtim; Biket İlhan!

Mehmet Güreli’nin yönettiği Karina Film yapımcılığında hazırlanan Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan, başarılı yönetmen Biket İlhan’ın Yeşilçam’dan bugüne uzanan bir yolculuğu anlatıyor.

Bu değerli belgesel sadece bir sanatçının değil; aynı zamanda bir dönemin hafızasını kayıt altına alıyor. Güreli’nin kadrajından, İlhan’ın üretim coğrafyasına; kadın hikâyelerinden belgesel sinemaya uzanan bir atmosfer yaratılıyor. Yalçın Akyıldız ve Görkem Yeltan’ın yapımcılığını üstlendiği belgeselde Güreli’nin “Deli Gözler” şarkısını da Doğan Duru düzenlemesiyle Nihan Belgin’in sesinden ekrana yansımış.

Sokaktaki Adam, Mavi Gözlü Dev, Ayın Karanlık Yüzü gibi filmleriyle sadece anlatı değil; tarihsel bağlam kurma konusunda da alternatif bir bakış sunan Biket İlhan’ın çocukluktan bugünlere hikayesi var 65 dakikalık belgeselde. Görüntü Yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil yaparken müzikleri Mehmet Güreli ve Emre Karabulut imzalı.

Çocuk Yıldızlar’ın belgesel yolculuğu devam ediyor!

Parla Şenol, Nilgün Kasapbaşoğlu, Kahraman Kıral, Gülşah Alkoçlar ve Mine Çayıroğlu’nun kendi hikayelerini anlattığı “Çocuk Yıldızlar” belgeseli, 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde özel gösteriminde en dikkat çeken işlerden biri oldu.

Özel seçkide gösterilen belgesel 80’li yılların çocuk yıldızı Burak Gülgen’in yönettiği, oyuncu ve yönetmen Gökhan Mumcu’nun yapımcılığını üstlendiği başarılı bir çalışma.

Şöhret, birçok insan için masum bir çekicilik taşırken, çocuk yaşta ünlü olan bireylerin bu unvanın getirdiği sorumluluklarla nasıl başa çıktığı sıklıkla göz ardı edilmektedir. Belgesel, çocuk yıldızların ergenliğe geçiş süreçlerini, yaşadıkları travmaların yetişkinlikteki etkileri ve mesleki zorluklarını derinlemesine inceleyerek bu tartışmaya ışık tutmayı amaçlıyor. Jenerik müziğini Volkan Başaran hazırlamış, belgeselin final şarkısı Pentagram imzalı.

Katılımcılar; Aslıhan Arıkan Dikçe, Av. Dr. Aysel Gülle, Burçak Evren, Gamze Dar, Gülşah Alkoçlar, Kahraman Kıral, Mine Çayıroğlu, Necip Sarıcı, Nilgün Kasapbaşoğlu, Parla Şenol, Yeşim Girgin… Ve Memduh Ün.

Uzman psikolog görüşleriyle desteklenen belgeselde, çocuk yıldızların aile dinamikleri, toplum içindeki algıları ve kariyerlerine devam etme konusundaki mücadeleleri üzerinde durulmaktadır. Yeşilçam tarihindeki önemli çocuk yıldızların yaşamlarını tarafsız bir bakış açısıyla izleyiciye aktarıyor.

25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinde ilk defa festival yolculuğuna çıkan ‘Çocuk Yıldızlar ‘ Adana Altın Koza ‘dan sonra Bodrum Film Festivali’nde 6 Kasım da Kos da, 7 Kasım da Bodrum Oasis de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Parla Şenol, Nilgün Kasapbaşoğlu, Kahraman Kıral, Gülşah Alkoçlar ve Mine Çayıroğlu gibi ünlü isimler, kendi deneyimlerini cesurca paylaşırken; Oyuncular Sendikası da çocuk oyuncuların yasal haklarını, setlerde karşılaştıkları zorlukları ve ailelerin bu süreçteki rollerini gözler önüne sermektedir.

Fısıldayan Duvarlar!

Eylem Kaftan’ın yönettiği ilk defa bu yıl İstanbul Film Festivali’nde gösterilen Fısıldayan Duvarlar, 1960’larda New York’a göç eden Burhan Doğançay’ın hikayesi.

Amerikan tarihinin karmaşık bir döneminde, insanların sivil hak mücadeleleri için sokaklarda yürüdüğü, sanatın sokak duvarlarında en yoğun şekilde kendini ifade ettiği bir zamanda kendi sanat yolunu bulmaya çalışmasını ele alan, onun kolaj tekniğini sinema diline de yansıtmaya çalışan bir belgesel.

Belgesel de Doğançay’ın eşi Angela Doğançay ve Eylem Kaftan da anlatıcı olarak görev almışlar. Müziklerini Doğan Duru’nun eserin görüntü yönetmeni Philip Pfeiffer olurken sanat yönetmenliğini Filiz Zengin hazırlamış.

Genç bir Türk sanatçının yabancı bir ülkede kendisine yer edinme çabasından, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli ressamlarından biri haline gelmesine, İstanbul Modern’de Bülent Eczacıbaşı’na anlatımlarım ile…..

Robbie Willams Geccesi!

İngiliz sanatçı Robbie Williams Türk asıllı eşi Ayda ile İstanbul’a geliyor.

7 Ekim Salı geccesi İstanbul’a konser vermek için! Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek olan konser Ataköy Marina Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Robbie Williams, yeni albümü BRITPOP öncesi çıktığı turneyle sahnelerde. Albüm, müzik otoritelerinden tam not alırken, ilk single “Rocket” şimdiden Robbie Williams hayranları arasında favori olmuş durumda. Rock müziğin efsane ismi Tony Iommi ile birlikte kaydedilen bu yüksek tempolu parça, Williams’ın albüme dair “Bugüne kadar yaptığım en coşkulu ve gitar ağırlıklı çalışma” sözlerini kanıtlar nitelikte.

Sanatçı’nın turnesi 31 Mayıs 2025 Edinburgh’daki Scottish Gas Murrayfield Stadyumu’nda görkemli bir açılışla başladı. On binlerce hayranın akın ettiği bu ilk konserde Williams, sahnedeki enerjisi ve yeni şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza attı. Sanatçının Haziran ayı boyunca İngiltere’nin dört bir yanında verdiği konserler günler öncesinden tamamen tükendi; Londra, Manchester ve Bath gibi şehirlerdeki tüm biletler “sold out” oldu.

İstanbul konseri, Robbie Williams’ın Avrupa ayağındaki en özel duraklarından biri olacak. Sanatçının hem sevilen klasiklerini hem de yeni albümünden parçaları seslendireceği bu muhteşem gecce için geri sayım başladı bile. 2023’te yayımlanan Netflix belgeseli 22 ülkede en çok izlenen yapım oldu. Robbie, UNICEF için düzenlenen Soccer Aid ile bugüne kadar 106 milyon sterlin bağış toplanmasına katkı sağladı.

TİYATRO BOYALI KUŞ 25. YAŞINDA!

Genel Sanat Yönetmenliğini Jale Karabekir’in yaptığı ‘Tiyatro Boyalı Kuş’ bu sezon 25. yılını kutluyor.

Bağımsız, alternatif ve profesyonel bir feminist tiyatro topluluğu olan Tiyatro Boyalı Kuş bu özel yılda retrospektif bir sezonla seyircisiyle buluşuyor.

Tiyatro’nun 25 yıllık üretiminde yoğunlaştığı noktalar oyunlar, okuma tiyatrosu ve atölyeler, seyircisini ve katılımcıları, topluluğun birikimini ve deneyimlerini bu üç eksen üzerinden yeniden keşfetmeye davet ediyor Tiyatro Boyalı Kuş.

Ayrıca, Jale Karabekir’in kaleme aldığı oyunlardan oluşan iki ciltlik Toplu Feminist Oyunlar serisinin Agora Kitaplığı’ndan yayımlanması, 25. yıla özel bir panel ve “Boyalı Kuşlar Anlatıyor” podcast serisi de sezonun özel sürprizleri arasında yer alıyor.

YAPIMLAR

Bir Nora Evi / Godot’yu Beklemezken / Komedya 2025

Kendine Ait Bir Oda

İmge Tiyatrosu / Arkaik Kadına Yolculuk: La Loba / Kadın Beden Performansları

Deniz Arcak’tan ‘Hikaye’!

"Eyvallah", "Zehir Ettin", "Vurur", "Eller Ağlatır" gibi şarkılarıyla 90'lara ve 2000'lere damga vuran, dijital müzik platformlarında bu şarkılarıyla on milyonlarca dinlemeye ulaşan Deniz Arcak yeni şarkısı "Hikaye" ile yine bizlerle.

Her daim kendi yenileyen başarılı sanatçı bu yeni şarkısı ile özlediğimiz Deniz Arcak melodisini yakalamış.

Sözü ve müziği kendine, düzenlemesi Başak Gürcan imzalı şarkıda pop, reggae ve caz başarıyla harmanlanıyor. Şiirsel ve metaforlarla örülü sözlere sahip olan bu "Hikaye" hem romantik hem de biraz hüzünlü bir tona sahip.

Şarkının klibini yönetmen Fakih Kademoğlu yaz havasında çekmiş.