Ezber Bozan Kadınlar Geccesi!

Birçok dalda başarılı işler yapan özellikle kadınların kaynak alanında daha güçlü bir şekilde yer almasını destekleyen Gedik Eğitim Vakfı geçtiğimiz günlerde Kadıköy Süreyya Operasında 30. Yılını kutladı.

Eğitim, sosyal sorumluluk ve kültür-sanat alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren Gedik Eğitim Vakfı, 30. yıl dönümünü özel bir törenle kutlarken eğitim alanındaki katkıları ve toplumun farklı kesimlerine sağladığı desteklerle bilinen vakfın gecesinde sanat ve iş dünyasını bir araya getirdi.





Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik o gece yaptığı açıklamada ‘’Bugün burada Gedik Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın 30. Yılını kutlamak benim için büyük bir onur ve mutluluk. Rahmetli babam Halil Kaya Gedik vizyoner bir liderdi. Ülkesine, toplumuna önemli değerler bıraktı. Kaynağı, ticareti, yönetimi ve her şeyde önemlisi insan odaklı yaklaşımı öğretti. Ardından işleri devam ettirmek onun bana öğrettikleri rehberliğinde zor olmadı. Sanayici, üretici bir kadın olarak toplumun refahı için çalışmak babamdan devraldığım en önemli miras oldu. Gedik Eğitim Vakfı’nda bayrağı geleceğe taşımak içine çalışıyoruz. Ekonomik başarıların yanında toplumsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyoruz. Gedik Eğitim Vakfı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarına devam edecek ve topluma, eğitime, insanımıza katkı vermeyi sürdürecek” dedi.

Kadın kaynakçılar yetiştirmenin her zaman hayali olduğunu vurgulayan Hülya Gedik “Kaynak işi erkek işi denilir. Zordur, kirlidir. Oysa ben mesleğin kadını erkeği olmadığını, eğitim ve emekle her işin herkesçe yapılabileceğine inanıyorum. Nitekim kadın kaynakçı eğitimlerine başladıktan sonra da bu düşüncem teyid edildi. Kadınlarımız ezber bozdu ve çok iyi kaynakçılar oldular” dedi.





Hande Demirkol’un başarılı sunduğu program Mert Fırat ve Cem Mansur’un konuşmaları ile başladı.



Hırvat Slobodan Begic’in yönettiği Gedik Filarmoni Orkestrası’nın muhteşem repertuarı yanında Onur Özkaya’nın kontrabas ve Emre Günay’ın vurmalı çalıgıları ile gecenin akışında oyunculuğu yanında şarkıları ile sevenlerini her daim mest eden Zuhal Olcay’ın konseri yine unutulmayacaklar arasına girdi.

Zeynep Sağdaş ve en yenisi ‘ Gelevera Deresi’

Zeynep Sağdaş onu yıllar evvel 'Yarımlara Rağmen ' adlı şarkısı ile tanımış, güçlü sesi özgün besteleri başarılı performasları ile gönüllere yer etmişti.

Zengin repertuarında Resimdeki, Gözyaşları, L'amour, Sanrılar, Modern Kül Kedisi, Dağılmış Taşlar, Acele Aşk Aranıyor, Yallah, Seviyor Sevmiyor gibi şarkılar yanında 2014 yılında çıkardığı 'Zeynep Nerde? ve pandemi döneminde yayınladığı 'Ev Yapımı Lezzetli Akustik Şarkılar' yanında 2024 'ün son çeyreğinde sosyal medya hesabından yayınladığı muhteşem yorumladığı 90 lar şarkıları viral olan Zeynep Sağdaş 24 Ocak'ta yeni cover parçası 'Gelevera Deresi' ile sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.





Stüdyo aşamasında görüştüm Sağdaş ' Karadeniz’in klasik olmuş ve en bilinen türkülerinden “Gelevera Deresi”ni yeniden yorumlamak istedim. Kazım Koyuncu’dan çok kere dinlediğim bu türkü, sözleri ve ezgisiyle beni çok etkiler. Bu türküyü söylemek benim için çok kıymetliydi. Birçok versiyonunu dinledik. Daha önce yapılmamış bir şekilde film müziği öğeleri kullanarak yapmak istedik yeni yorumunu. Düzenlemesini ve mix masteringini Levent Gündüz yaptı, DigiHead stüdyolarında kaydettik. Kederli havasını koruyarak, dinleyicinin gözünde bir film sahnesi canlanmasını istedik. Otantik havasını korumak için hem Karadeniz enstrümanlarını kullandık, hem de modern bir sound için samplelar ekledik. Çıkan sonuçtan oldukça memnunum. Ve hatta kederli havası beni o kadar etkiliyor ki uzun uzun dinlemeye çekiniyorum. '' dedi.

Yabancı dilde yorumladığı şarkılar ve geçtiğimiz yıllarda birçok yerli dizinin müziklerini yapan Zeynep Sağdaş, Ramazan Bayramı sonrası yeni single parçası ve İstanbul sonrası Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya'da vereceği konser takvimi yanında yaz için hazırladığı yeni hitini şarkısını yaz ayları başında çıkaracak.

Tete ve Masal: ‘’Rüyalar Diyarı"

24 Ocak 2025’te vizyona girecek olan “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı”, hem çocukları hem de yetişkinleri masalsı bir dünyanın büyüsüyle unutulmaz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Satre Film Yapım’ın imzasını taşıyan ve büyük prodüksiyonuyla dikkat çeken "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı," yalnızca çarpıcı hikayesi ve yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla değil, müzikleriyle de gündem yaratıyor.



Başrollerini Mert Turak ve Ada Erma’nın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, Kerem Cem, İnci Türkay, Jess Molho, Cenan Adıgüzel, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya ve Altan Erkekli gibi değerli isimler performanslarıyla hikâyeye hayat verecek. Şef Somer Sivrioğlu’ da filmde konuk oyuncu olarak yer almış.

Yapımını Satre Film Yapım, yapımcılığını ise Hande Ertaş ve Emrah Ertaş’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Tümer Sirkecioğlu yer alırken filmin proje tasarımı ve senaryosu ise Emrah Ertaş’ın imzasını taşıyor.

“Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filminin konusu ise şöyle;

Babaannesinin rahatsızlığı nedeniyle onu kaybetme endişesi yaşayan küçük kız, bu durumu kabullenmek yerine masallarla dolu sihirli bir yolculuğa çıkar. Bilinçaltının da ona eşlik ettiği bu yolculuk hem kendini tanımasına hem de içindeki gücü keşfetmesine yardımcı olacaktır.

Filmde korsan karakterine hayat veren Can Kızıltuğ’un seslendirdiği “Kolay mı Sandın” şarkısının klibi, daha film vizyona girmeden sosyal medyada kısa sürede büyük bir yankı uyandırdı. Şarkının etkileyici sözleri ve müziği Emrah Ertaş’a aitken, düzenlemesi ise Yıldıray Gürgen tarafından yapılmış.

Recep Demiray yeni koleksiyonu ile Londra Fashion Week’te!





20-24 Şubat 2025 tarihlerinde Londra Fashion Week, uluslararası moda dünyasının yıldızlarını bir araya getiriyor.





2025-26 Sonbahar/Kış koleksiyonlarının sergileneceği bu etkinlik, global moda dünyasının en önemli isimlerinin yer alacağı, trendlerin şekilleneceği bir platform olacak.

Tasarımlarında doğduğu toprakların tarihi ve kültürel zenginliklerini modern bir dilde harmanlayan Demiray, bu koleksiyonunda Zerzevan Kalesi ve Diyarbakır’ın görkemli tarihi dokusundan ilham alarak unutulmaz bir defileye imza atmaya hazırlanıyor!

2025-26 Sonbahar/Kış koleksiyonlarının sergileneceği bu etkinlik, global moda dünyasının en önemli isimlerinin yer alacağı, trendlerin şekilleneceği bir platform olacak.

Recep Demiray’ın yeni koleksiyonu, sadece moda değil, bir kültür mirasının derin izlerini taşıyor. 20 özel parçadan oluşan bu koleksiyon, Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtişamını ve Mezopotamya’nın eski medeniyetlerinden izlerini modern bir dille yeniden yorumluyor. Tasarımları 6 ay süren bu özel koleksiyonun her bir parçası büyük bir özenle hazırlanarak şekillendi. Bu eşsiz koleksiyonun yaratılmasında, 10 kişilik deneyimli bir ekip titizlikle çalışarak her detayın kusursuz olmasını sağladı.





Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı!

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Piu Entertainment’ın üstlendiği “Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı”, 21 ve 29 Ocak’ta yeni yılın ilk dinletileri ile sahnede olacak. Değerli önemli şairin eserlerinin Selçuk Yöntem’in etkileyici yorumu ve quartet’in müzikalitesiyle bir araya getiren proje de, caz ve şiir severler için muhteşem olacak.

Tiyatro ve ekranların başarılı ismi Selçuk Yöntem’e sahnede quartetin müzikalitesi ve etkileyici sesiyle Duygu Soylu eşlik edecek. Keyifli ritimleriyle öne çıkan proje yeni yılda da seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Selçuk Yöntem’in güçlü yorumuyla seslendirdiği şiirler, caz müziğinin ritmiyle birleşerek dinleyenlere farklı bir deneyim sunuyor.

Program Tarihleri

21 Ocak 2025, Salı – Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

29 Ocak 2025, Çarşamba – Caddebostan Kültür Merkezi

22 Şubat 2025, Cumartesi – CSO ADA ANKARA Ziraat Bankası Ana Salon

Dualite gecesi!

22 Ocak akşamı Karaköy'de açılan Asa Khai sahnesinde sahne alacak Brenda Berin ve orkestrası.

ABD’de eğitim görmüş olan Brenda Berin, Türkiye’nin en iyi caz müzisyenleriyle kurduğu Authentic Anatolian Project grubu ile bir ‘arşiv albümü’ hazırlamıştı geçtiğimiz yıllarda Dünyaca ünlü efsane baterist Dave Weckl ve Grammy Odüllü George Whitty katkılarıyla ve Sony Music etiketiyle 2013 yılında yayınlanan, ‘Sakın Ağlama’ adlı albüm Gezi Olaylarından 3 gün önce raflarda yer almasına rağmen ulaştığı eleştirmenlerden tam not alan sanatçı Doublemoon sanatçılarından Orient Expressions grubunun son sesi olmasının yanında, hem Fatih Erkoç, Ozan Doğulu, Hi-Jazz gibi Türkiye’nin en önemli müzisyenlerinin projelerinde hem de Erik Truffaz ve Talvin Singh gibi dünyaca ünlü sanatçılarla ortak projelerde yer aldı.

Karaköy de ki gecede ülkemizde bir döneme damga vurmuş önemli bestecilerin eserlerinin caz soluklu, özgün ve titizlikle yeniden aranje edildiği Türkçe pop şarkıların yanı sıra kendi dilimizde ifade ederek daha geniş kitlelere ulaşmaya değer yabancı bestecilerin bazı eserlerinin özgün sözlerle yeniden hayat bulduğu avangart sunumuyla yepyeni bir proje olan Dualite prömiyerinde şarkılarını okuyacak. Bu şarkılardan bazıları Nükhet Duru’dan Anılar, Nur Yoldaş’dan Sadabad, Timur Selçuk’tan Caddeden Sokaklara, Nilüfer’den Kar Taneleri……

Brenda Berin' Dualite gecesinde Türkiye'nin en beğenilen sanatçıları eşlik edecek. Bas gitarda Eylem Pelit, trompet de Kaan Karadavut, davul da Burak Durman, piyano da Kaan Bıyıkoğlu sahnede olacak. Caz müzisyenlerinde oluşan Dualite Türkçe caz hareketi olarak adllandırılıyor.